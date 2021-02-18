Україна має вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - Зеленський провів нараду з євроінтеграції
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася нарада щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, а також напрямків зовнішньої політики.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента.
"Україна стає країною, де всім затишно й безпечно, а членство у Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним – це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття", - зазначається в інформації.
Зокрема, на нараді йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.
"Серед цілей – євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом", - сказано в повідомленні.
"Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новітнім викликам і загрозам", – зазначив Зеленський.
Також обговорювалося питання забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.
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ведь Медведчук же купил каналы с разрешения Порошенко ?
Весь интернет до сегодняшнего дня был засран обвинениями в адрес Порошенко, шо это именно он разрешил Медведчуку купить каналы.
ги
МАЛО!
Я считаю, что до конца текущего десятилетия Украина должна войти в пятерку наиболее экономически развитых и по ВВП на душу населения стран.
ТАК ЛУЧШЕ БУДЕТ!!
Павільйон України на DUBAI EXPO за 14 мільйонів доларів з бюджету готує організатор "Ліги сміху"
А що-ж це тоді було у 2018 році?
-- в начале последней недели...
В ЗАГСе должны были вручать ключи(ордера) к 2000г.
Оба не дожили. И этот НЕ доживет. Даже в тюрьме.
Давай ЗеШмаркля, відразу після зарплати вчителям 4000 дол. Чи ця висрана обіцянка вже не актуальна?
Порошенко спас телеканал Прямой от уничтожения, выкупив его у владельца. Петр Алексеевич, спасите страну от уничтожения. Выкупите Квартал, вместе с Зеленским и всем его окружением у владельца и отправьте их по профилю на гастроли. Желательно куда нибудь подальше от Украины.
десятилетиястолетия, - Зеленский провел совещание по евроинтеграции.
https://censor.net/ru/news/3247315/evrosoyuz_ne_priznaet_perspektivu_chlenstva_ukrainy_v_es_izza_vysokogo_urovnya_korruptsii_doklad
Так! вирішиться!100%. ЕС скаже:"Пробачте хлопці, але прийняти вас не можемо!"