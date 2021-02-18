Україна має вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - Зеленський провів нараду з євроінтеграції

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулася нарада щодо стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції, а також напрямків зовнішньої політики.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті президента.

"Україна стає країною, де всім затишно й безпечно, а членство у Європейському Союзі перестало бути гіпотетичним – це питання часу, яке має вирішитися до кінця поточного десятиліття", - зазначається в інформації.

Зокрема, на нараді йшлося про виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, її оновлення, а також про інтеграцію у ринки ЄС і Єдиний цифровий ринок Євросоюзу.

"Серед цілей – євроінтеграція та досягнення основних критеріїв щодо набуття повноправного членства в НАТО, синхронізація з європейським Зеленим курсом", - сказано в повідомленні.

"Україна – авторитетний і відповідальний член міжнародної спільноти, робить вагомий внесок у забезпечення глобальної та регіональної безпеки і стабільності, активно залучається до протидії новітнім викликам і загрозам", – зазначив Зеленський.

Також обговорювалося питання забезпечення міжнародної підтримки України у відновленні територіальної цілісності.