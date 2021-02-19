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Новини За кордоном Юра Єнакієвський
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Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України

Латвія зняла арешт з 30 млн доларів, які українське слідство пов’язує з бізнесменом та ексдепутатом Юрієм Іванющенком (Єнакіївським). Гроші зараховано в латвійський бюджет.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на УП.

Генпрокуратура України у 2014-2019 роках розслідувала провадження за підозрою Іванющенка в незаконному збагаченні та привласненні коштів. У цій справі були арештовані гроші, які належали кільком компаніями і були розміщені в латвійському банку.

У 2019 році це провадження передали в Національне антикорупційне бюро.

Паралельно розслідування про легалізацію цих коштів вели латвійські правоохоронці. У жовтні 2019 року за результатами цього розслідування суд у Ризі вирішив конфіскувати близько 30 мільйонів доларів.

У лютому 2020 року прокуратура Латвії повідомила українську сторону, що арешт грошей триватиме до 6 квітня. Якщо до цього в Україні не ухвалять рішення про конфіскацію, кошти перерахують в бюджет Латвії.

Оскільки станом на 6 квітня 2020 року українські суди не винесли вироку стосовно Іванющенка, Латвія зняла арешт з коштів і зарахувала їх до свого бюджету.

При цьому латвійська сторона повідомила, що у випадку, якщо в Україні з’явиться рішення про конфіскацію, "воно буде розглянуте в порядку чинного міжнародного законодавства". Договір між Латвією та Україною передбачає, що сторони взаємно виконують вироки в частині відшкодування шкоди від злочину.

В Офісі генпрокурора кажуть, що разом із Міністерством юстиції займаються "українсько-латвійськими консультаціями з приводу повернення конфіскованих Латвією коштів українській стороні".

Водночас, із власних джерел правоохоронних органах "Українській правді" стало відомо, що кошти були арештовані в епізоді справи, що стосувався незаконного збагачення.

Однак у серпні 2019 року, перед передачею справи в НАБУ, цей епізод закрили на підставі рішення Конституційного Суду. Антикорупційне бюро отримало в розслідування справу без частини про незаконне збагачення.

Крім того, джерело УП у правоохоронних органах каже, що за 5,5 років, коли провадженням займалась ГПУ, слідчих дій, спрямованих на завершення розслідування, не проводились, справа була зупинена.

Нагадаємо, у жовтні 2019 року стало відомо, що латвійський суд визнав злочинним походження та вирішив конфіскувати понад 30 млн доларів США, які пов’язують із колишніми українськими високопосадовцями.

Влада не назвала прізвищ власників грошей. Водночас, як вдалось встановити УП, йдеться про гроші, які слідство пов’язує саме з Іванющенком.

Тоді президент Володимир Зеленський обговорював з президентом Латвії повернення виведених з України активів.
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Топ коментарі
+73
Венедиктовой не до каких то там 30 лимонов долляров - она Стерненком сейчас занята..
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18.02.2021 21:31
+48
Правильно сделали.
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18.02.2021 21:31
+43
Латвия забрала себе $30 млн Юры Енакиевского, так и не дождавшись решений Украины

========
Добре хоч собі ,а не юрасику єнакієвськаму. Латвия забрала себе $30 млн Юры Енакиевского, так и не дождавшись решений Украины - Цензор.НЕТ 8675
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18.02.2021 21:35
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Реформа судов же прошла!Как и реформа прокуратуры ! Да и полиция у нас теперь полностью новая !
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19.02.2021 01:19 Відповісти
ТАК ЗАКАЖИТЕ ЕГО ЗА ЭТИ ЖЕ ДЕНЬГИ !)
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19.02.2021 01:46 Відповісти
ИЛИ НАРОДЫ УБИВАТЬ МОЖНО, А ПРЕСТУПНИКОВ НЕЛЬЗЯ !!!???
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19.02.2021 01:49 Відповісти
103 роки Рада Литви під головуванням Йонаса Басанавічюса підписала Акт Незплежності Литви, яким проголошувалося відновлення незалежної держави Литва, яка мала управлятися на демократичних засадах, зі столицею в місті Вільнюс.
Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 1089
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19.02.2021 02:09 Відповісти
молодець, юрец, заробив латишам 30 лямів! а що там з мільярдами янукОвоча??
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19.02.2021 03:56 Відповісти
"Латвия сняла арест с 30 млн долларов, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и экс-депутатом Юрием Иванющенко (Енакиевским). Деньги зачислены в латвийский бюджет."
Источник: https://censor.net/ru/n3248804

Шмыгалю 30 миллионов баксов - лишние, ему на жизнь хватает.
А вы, ЗЕбилы, лопайте, не обляпайтесь.
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19.02.2021 05:24 Відповісти
Молодцы, латыши, ежели еще какие деньги украинские найдете - то сразу в бюджет берите.
Украина - страна богатая, вон, как лохторат сытно живет, что клоуна в президенты выбрал и собирается проголосовать за дрочера.
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19.02.2021 05:27 Відповісти
Гарна новина, молодці латвійці. Як кажуть, бабло Юри Єнакіївського спрямоване в скарбницю Ризьку.
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19.02.2021 05:48 Відповісти
Латвия арестовала счета компании через которые Юра Бойко купил нефтевышки якобы в Сингапуре...,два проходимца Юрия..., Бойко и Иванющенко? Совпадение? Не думаю...Бойко украл пол миллиарда долларов почти...,из вашего бюджета Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 7938
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19.02.2021 05:53 Відповісти
По делу Бойко Латвия открыла уголовный процесс,говорит начальник латвийской полиции Янис Целмс,№11816009312 в 2012 году.Закрыто дело или нет,неясно...
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19.02.2021 05:59 Відповісти
Добре зробили . Чого бідний ? - бо дурний . А українці нехай собі і надалі обирають дегенератів і годують їх . Поки не порозумнішають .
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19.02.2021 06:33 Відповісти
Який нарид, такие и правители, кушай-те не подавитесь.
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19.02.2021 08:04 Відповісти
Ото не бреши.
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19.02.2021 11:15 Відповісти
молодці латиші, адже гроші тільки дебілам не потрібні, тим більше там їх ніхто не розтире як у нас, і підуть вони на потреби країни.
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19.02.2021 06:48 Відповісти
1+1 ВНЕДРЯЮТ ТВАРЕЙ НЕ ПРИЯТНЫХ !!!
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19.02.2021 07:12 Відповісти
ОДНА ЖИРНАЯ , ВТОРОЙ ПРОСТО ЧЕРТ !!!
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19.02.2021 07:14 Відповісти
неприятных
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19.02.2021 16:49 Відповісти
НИКОГДА НЕ ВЕРТЕ ХУДЫМ ЧУВАКАМ И ТОЛСТЫМ ЖИНКАМ !!!!
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19.02.2021 07:15 Відповісти
Хіба товсті жінки зрадливі? Помилка.
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19.02.2021 09:01 Відповісти
И ТЕБЕ ЛУЧШЕ НЕ ВЕРИТЬ !)
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19.02.2021 09:13 Відповісти
ПРОВЕРКА ! ХОЧЕШЬ ЧТОБ ТЕБЯ СИЛЬНО ТРАХНУЛИ !?)
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19.02.2021 09:19 Відповісти
Я ТРОШКІ НЕ ВІРНО ВИРАЗИВСЯ !!! НІКОЛИ НЕ ВІРЬ СИЛЬНО ХУДИМ ЧОЛОВІКАМ Й СИЛЬНО ТОВСТИМ ЖІНКАМ!)
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19.02.2021 09:33 Відповісти
А ЮРКУ ЕНАКИЕВСКОГО ПРОСТО В РОТ ***** !)))
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19.02.2021 07:16 Відповісти
Кроме того, источник УП в правоохранительных органах говорит, что за 5,5 лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводилось, дело было приостановлено. Источник: https://censor.net/ru/n3248804/// Порохохудоба, ну ви ж такі розумні, ну вигадайте, чому хряк сивочолий зі своїм картавим плокулолом, фактично прої...али 30 млн. долларів, так потрібних Україні, зокрема на потреби Української Армії.
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19.02.2021 07:28 Відповісти
правильно - идиотов надо учить.
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19.02.2021 07:56 Відповісти
Зекоманда - мастера спорта по обкакиванию.
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19.02.2021 08:12 Відповісти
При сивочолому почали, при нелохе закінчили. Прокуратура расследовала, расследовала да недорасследовала. Я очень рад за латвийский бюджет, деньги попали по назначению, хоть не распилили по офшорам.
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19.02.2021 08:30 Відповісти
ПУТИН И ЕГО ВСЕ ДЕТИ ГНЕЛЫЕ ПО ДНК !)
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19.02.2021 08:38 Відповісти
США повинні конфіскувати все майно Коломойського на своїй території.
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19.02.2021 09:06 Відповісти
Та через пару років трохи поповнити бюджет США ? Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 828
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19.02.2021 10:06 Відповісти
Можно считать это ответной помощью.
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19.02.2021 09:07 Відповісти
Украина богатая страна, можем себе позволить...
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19.02.2021 09:28 Відповісти
Україну вже давно захопили бандити і не важливо яких вони кольорів "проФФесорських" "бджолярських" шоколадних" чи "зелених" важливо те що ціль у них одна - ГРАБУВАТИ!!!
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19.02.2021 09:34 Відповісти
Этим уродам работать на страну некогда, поняли что зеленых во второй раз не выберут, время воровать.
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19.02.2021 09:55 Відповісти
.

зеля - козел
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19.02.2021 10:02 Відповісти
Збиток нанесений державі відшкодувати за рахунок особового складу НАБУ за недбале виконання службових обов'язків! Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 4477
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19.02.2021 10:18 Відповісти
Ну і правильно зробили. Бо нашим "дєятелям" віддавати ніяк не можна. Один чорт вкрадуть.
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19.02.2021 10:45 Відповісти
Правильно зробили
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19.02.2021 10:54 Відповісти
Латиши теж з москальнею ворождують і їм ці грощі треба н боротьюу. Не будбье ждібними до союзників
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19.02.2021 11:18 Відповісти
Нехай хоч латвійці заберуть - вони одні з небагатьох знають , що таке росія і дійсно підтримують Україну . А якщо попадуть до різних зе та ригів , більше їх ніхто не побачить - один прахвєсор мілаванов чого вартий !
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19.02.2021 11:42 Відповісти
Та хіба тільки гроші Іванющенко?
А каломойші? А фірташа? А всіляких там фуксів-шмуксів?
Гроші українських олігархів (а якщо заглибитися - то гроші з українського бюджету) конфісковують усі, кому не ліньки, і лише українських корупціонерів, які за їхньою дивною фантазією називають себе "працівниками правоохоронної системи", ці олігархічні гроші є нецікавими.
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19.02.2021 11:46 Відповісти
Ну, хоч комусь на користь. США не дочекалося рішення України стосовно грошей Лазаренко і кошти лягли на рахунок ФБР. Латвія не дочекалася рішення по Іванющенко і теж перевела гроші в свій бюджет. А так у нас прокуратура працює славно. Головне Ріфмастера та Стерненко посадити.
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Тільки на рахунок України грошей чогось не лягає Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 5702
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19.02.2021 12:32 Відповісти
Бо, прокуратура не здатна написати правильно запит. Більшість українських чиновників нездатні правильно написати валідний документ.
Так само у нас ідуть розмови про те що, Ізраїль нікого не видає, хоча насправді більше сотні на рік видається на правильно оформлений запит. І навіть у випадках, якщо законодавство не дозволяє видачу то, ізраїльський суд може винести вирок за матеріалами іншої держави з відбуванням покарання в тюрмах Ізраїлю.
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19.02.2021 12:40 Відповісти
Що скажеш--євреї при владі. це ж не їхнє особисте. От за свої інтереси вони горло перегризуть.
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19.02.2021 12:41 Відповісти
Латвія забрала собі $30 млн Юри Єнакіївського, так і не дочекавшись рішень України - Цензор.НЕТ 2793
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19.02.2021 13:02 Відповісти
у кого есть политическая воля - тому и достались деньги. возможно другие европейские страны тоже захотят в свой бюджет присвоить ворованые деньги украинских бандитов высшего уровня - коронавирус всем ввп подпортил. и поскольку украинская власть не хочет ссориться с бандитами, деньги европа заберет себе. и правильно сделает
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19.02.2021 13:41 Відповісти
Профіт!
Ось ТОМУ і Європа і Америка так ********** дружити зі злодіями з України та РФії
Зберігання краденого- супербізнес.
Злодій рано чи пізно доскачеться, а де ховає крадене- нікому не розкаже.
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19.02.2021 13:45 Відповісти
Прямо не в бровь а в глаз Провтыкали-******** . как всегда. Так и живем --олигархи и вся воровская шобла грабит украинцев . потом прячут деньги в чужих краях --а те в свою очередь их себе забирает .Схема .Так и работает Запад и т.з. " стратегические партньоры ".Тут же прямая выгода для Запада держат управляему.коррупцию и только болтая о "борьбе" всяким НАБУ.. ШМАБУ сытниками и др.
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19.02.2021 14:17 Відповісти
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