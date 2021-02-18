В Україні статус учасника бойових дій мають понад 405 тис. осіб, - Мінветеранів
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
В Україні статус учасника бойових дій на сьогодні мають понад 405 тис. осіб.
Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на 01.02.2021 року до Реєстру (Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення - ред. ) внесено інформацію про 405 711 учасників бойових дій (зокрема жінок - 19 402), у тому числі в 2020 році - про 27 293 учасників бойових дій, в 2021 році - про 303 учасників бойових дій", - сказано у відповіді міністерства.
Топ коментарі
+7 user009
показати весь коментар18.02.2021 21:52
+6 Русский Алкаш
показати весь коментар18.02.2021 22:45
+6 Костя Лобуряка
показати весь коментар18.02.2021 22:47
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.Источник: https://censor.net/ru/n3219991
+вмв, афган, вьетнам, ангола, и т.д., и т.п...= всё, куда совок роги пхал...((
Я считаю что льготы должны учитывать ВРЕМЯ нахождения на передовой:одно дело когда человек там на 1 сутки появился,а другое дело-когда там год и больше провел