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ветерани (844) УБД (115) Міністерство у справах ветеранів (202)

В Україні статус учасника бойових дій мають понад 405 тис. осіб, - Мінветеранів

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В Україні статус учасника бойових дій мають понад 405 тис. осіб, - Мінветеранів

В Україні статус учасника бойових дій на сьогодні мають понад 405 тис. осіб.

Про це йдеться у відповіді Міністерства у справах ветеранів на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 01.02.2021 року до Реєстру (Єдиний реєстр учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь в здійсненні заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях, забезпеченні їх здійснення - ред. ) внесено інформацію про 405 711 учасників бойових дій (зокрема жінок - 19 402), у тому числі в 2020 році - про 27 293 учасників бойових дій, в 2021 році - про 303 учасників бойових дій", - сказано у відповіді міністерства.
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Топ коментарі
+7
ментов, судей и сбушников
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18.02.2021 21:52
+6
там 95% участников боевых действий из прокуратуры, СБУ, ВСП даже не знают где линия фронта была, когда они были во второй линии, в ресторанах питались и жили в гостинице.
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18.02.2021 22:45
+6
Почти все менты УБД...Заехали,пожерли горілки,виїхали і ОСЬ ВАМ !!!
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18.02.2021 22:47
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Целая армия.
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18.02.2021 21:48 Відповісти
ментов, судей и сбушников
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18.02.2021 21:52 Відповісти
7 лет войны, люди ротируются, увольняются
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18.02.2021 22:24 Відповісти
у рабиновича три таких посвидчення...
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18.02.2021 21:49 Відповісти
Скоро половина населения будут "Участники боевых действий!"
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18.02.2021 21:59 Відповісти
я добавлю - а воевать некому !!!
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18.02.2021 23:37 Відповісти
чё это некому??? А "полковник Игорь Непота"???
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19.02.2021 10:10 Відповісти
400.000 - это около 10% реально дееспособных взрослых мужиков? Сколько ж из них купило это убд?
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18.02.2021 22:02 Відповісти
Из них воевали каждый десятый. А многие воевавшие не могут получить УБД...Кстати, участниками бойовых дий считаются и те, кто топтал Венгрию в 1956 и Чехословакию в 1968 с вытекающими последствиями. Например 50% зныжкы на газ
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18.02.2021 22:07 Відповісти
В Украине на учете в органах социальной защиты населения находятся 460 тыс. участников боевых действий.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.Источник: https://censor.net/ru/n3219991

+вмв, афган, вьетнам, ангола, и т.д., и т.п...= всё, куда совок роги пхал...((
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18.02.2021 22:49 Відповісти
щас трохи более- то данные на сентябрь 2020
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18.02.2021 22:50 Відповісти
вопрос не в том скоко имеют корку , а скако придут в военкомат...
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18.02.2021 22:20 Відповісти
Как много людей воевало.
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18.02.2021 22:27 Відповісти
там 95% участников боевых действий из прокуратуры, СБУ, ВСП даже не знают где линия фронта была, когда они были во второй линии, в ресторанах питались и жили в гостинице.
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18.02.2021 22:45 Відповісти
Воевало 50 тыс максимум. Остальные блатные из власти сьездили на 1 день ,в боестолконовении участия не принимали-только чтобы удостоверение и очень хорошие льготы получить. Украина-это 100% коррупция и безлад
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18.02.2021 23:29 Відповісти
страна не пойманных воров и несбывшихся мечт...
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19.02.2021 10:12 Відповісти
Почти все менты УБД...Заехали,пожерли горілки,виїхали і ОСЬ ВАМ !!!
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18.02.2021 22:47 Відповісти
1% от всего населения
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18.02.2021 22:52 Відповісти
Я Думаю что реально тех кто был на передовой и реально рисковал жизнью-менее трети от этого количества. Полностью аналогия с Чернобыльцами большинство которых ездили туда на пару дней всего чтобы получить свидетельство и иметь кучу льгот.
Я считаю что льготы должны учитывать ВРЕМЯ нахождения на передовой:одно дело когда человек там на 1 сутки появился,а другое дело-когда там год и больше провел
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18.02.2021 23:28 Відповісти
"проводить" можно "дни и вечера" как у антонова в песне...а "принимать участие в бою", это совсем другое.
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19.02.2021 10:13 Відповісти
Далі буде більше, а тих хто воюють менше
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18.02.2021 23:32 Відповісти
и все они льготники ?
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19.02.2021 02:09 Відповісти
В лучшем случае 1/3 купленые мусорами,сбушниками,ублюдками от власти и детишками этой шоблы,которые и рядом там не были.
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19.02.2021 02:54 Відповісти
 
 