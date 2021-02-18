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ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що тільки за допомогою програми COVAX можна справедливо розподіляти вакцини проти коронавірусу COVID-19 у світі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють європейські ЗМІ.

За його словами, країни найчастіше "вважають за краще віддавати свою вакцину певним державам, тому що це їхні сусіди або тому, що у них просто хороші відносини".

"Але якщо це (виділення вакцин – ред.) відбувається через COVAX, то це цільове пожертвування, яке принесе користь усім країнам. Так ми можемо домогтися балансу", - сказав глава ВООЗ.

Також читайте: Фахівці ВООЗ почали проводити тренінги для українських медпрацівників щодо вакцинації проти коронавірусу

COVAX - глобальна ініціатива щодо забезпечення рівного доступу до вакцин проти COVID-19 для всіх країн, незалежно від рівня доходів. Ініціатива була заснована ВООЗ.

Читайте також: ВООЗ схвалила застосування вакцини проти коронавірусу компанії AstraZeneca, її ефективність становить 63%
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В Украине Степанов распределил уже 2 летний запас ВОЗ и начал уже 10 раз вакцинацию. Наверное тоже в Оман ездил отдыхать.
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18.02.2021 22:05 Відповісти
бледнолицый прикалывается...
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18.02.2021 22:05 Відповісти
Эфиоп, займись своей эфиопией, бо как-то не не по-человечески получается: земляки, а ты на них забил.
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18.02.2021 22:21 Відповісти
Может он хочет всю вакцину сплавить в бедные страны, чтобы богатые подольше болели и подольше у них был экономический спад? Не вижу ничего странного в том, что богатые страны покупают вакцину, на разработку которой были потрачены большие деньги.
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18.02.2021 22:25 Відповісти








Сергій Таран / Sergiy Taran

@sergiy_taran

·22 мин

В Зімбабве сьогодні стартувала вакцинація. Тепер в Україні Зімбабве має асоціюватися не з корупційною країною з популістами і рекордною гіперінфляцією, а з країною, де уряд почав ефективно захищати населення від коронавірусу.
Може Зеленському поїхати туди на якесь стажування?
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18.02.2021 22:36 Відповісти
ВОЗ справедливое мировое наи,,,алово ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам - Цензор.НЕТ 705
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18.02.2021 23:28 Відповісти
Мой доктор - эвтаназиолог, рекомендует не спешить с дорогостоящим уколом - а начинать с простых народных средств.(с) ВООЗ закликала розподіляти вакцини проти коронавірусу через COVAX, а не окремим країнам - Цензор.НЕТ 8355
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18.02.2021 23:54 Відповісти
Ага, хрен там. Каждая страна сама за себя!
у вас все одно по плану вакцинировать 75% населения к 2027 г. , какие проблемы ?
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19.02.2021 02:07 Відповісти
 
 