Головні новини 18 лютого: нові правила розмитнення "євроблях", скандал з "Укрпоштою" і 23 лютого

Рада підтримала нові правила розмитнення євроблях, Порошенко купив "Прямий", "Укрпошта" оскандалилася з маркою про ЗСУ, Україна згадує загиблих на Майдані.

Розмитнення "євроблях" по-новому

Рада попередньо схвалила законопроєкти про розмитнення "євроблях". Більше терміни пільгового розмитнення продовжувати не будуть. Під час голосування біля будівлі парламенту мітингували власники авто на європейських номерах. Зеленський назвав ухвалений закон "розумним компромісом".

Вовка знову не змогли доставити в суд

Вищий антикорупційний суд учетверте прийняв рішення про примусову доставку на засідання глави ОАСК. Детективи НАБУ кажуть, що доставити його практично неможливо: постанова не дає їм права затримати Вовка або проникнути в його житло чи на робоче місце. Вони опублікували відео, на якому співробітника НАБУ не пускають до Вовка в ОАСК.

Тим часом журналістам стало відомо, що скандальний суддя тісно співпрацював із колишнім заступником голови СБУ Дмитром Нескоромним, якого підозрюють в організації замаху на вбивство свого колеги.

"1+1" і перевірка СБУ

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що СБУ перевіряє телеканал "1+1". За його словами, "вони мають перевірити, хто є бенефіціаром, який вплив на управління чиниться, умовно кажучи, як впливають на інформаційну політику з певним пакетом акцій...", - заявив Подоляк.

На "1+1" стверджують, що не отримували від СБУ жодної інформації про перевірку.

Порошенко купив "Прямий"

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко купив телеканал "Прямий" у Володимира Макеєнка. За його словами, це рішення було прийнято через ризики відключення телеканалу з боку влади.

Роковини смертей на Майдані

7 років тому в центрі Києва було вбито 40 осіб. Панахида по загиблих відбулася сьогодні на алеї Героїв Небесної Сотні. Журналісти нагадують, що в розпал революції Янукович нагородив за "вмілу організацію роботи підрозділів внутрішніх справ" Олега Татарова, який зараз працює заступником голови Офісу президента.

Скандал з "Укрпоштою" і 23 лютого

"Укрпошта" підготувала нові марки, присвячені Сухопутним військам ЗСУ. Їх презентацію запланували на 23 лютого - колишній День радянської армії. За словами голови "Укрпошти" Смілянського, таким чином хотіли потролити державу-агресора. Тролінг не оцінили самі військові: гостро проти презентації марки 23 лютого висловилися Міноборони і Генштаб. Випуск марки перенесли на 14 березня - День українського добровольця.