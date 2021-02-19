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Київ (13850) Євромайдан (919) Небесна Сотня (384) Богачук Олег (1429)

Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

У центрі Києва відбулася хода пам'яті героїв Небесної Сотні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Після панахиди в Михайлівському Золотоверхому монастирі учасники ходи пройшли від Стіни пам'яті на Михайлівській площі за маршрутом: вул. Трьохсвятительська - Європейська площа - вул. Михайла Грушевського - Фортечний провулок - Інститутська - Алея Героїв Небесної Сотні.

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 01

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 02

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 03
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 04
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 05
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 06
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 07
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 08
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 09
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 10

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 11
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 12

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 13
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 14
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 15
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 16
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 25
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 18
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 19

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 20
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 21
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 22
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 23
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 24

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 25
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 26

Учасники ходи також прийшли до Офісу президента, де зачитали свої вимоги.

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 27

Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 28
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 29
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 30
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 31
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 32
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 33
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 34
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 35


Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 36
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 37
Хода памяті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва 38

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+24
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 4829
показати весь коментар
18.02.2021 23:05
+20
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 8066
показати весь коментар
18.02.2021 23:06
+17
Героям слава! И вечная память!
показати весь коментар
18.02.2021 23:21
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Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 4829
показати весь коментар
18.02.2021 23:05 Відповісти
Шествие памяти героев Небесной Сотни прошло в центре Киева - Цензор.НЕТ 8066
показати весь коментар
18.02.2021 23:06 Відповісти
Героям слава! И вечная память!
показати весь коментар
18.02.2021 23:21 Відповісти
Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва - Цензор.НЕТ 5667
показати весь коментар
18.02.2021 23:36 Відповісти
Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва - Цензор.НЕТ 8536
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18.02.2021 23:38 Відповісти
Героям Слава !!! .. но это шествие уж сильно напоминает что их жертвы были дарма !!!

А если нет - ТО ПРОСЫПАЙТЕСЬ Народ и выходите из заЗеркалья !!! Слава Украине !!!
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18.02.2021 23:42 Відповісти
Хода пам'яті героїв Небесної Сотні відбулася в центрі Києва - Цензор.НЕТ 7196
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19.02.2021 00:01 Відповісти
"В алом венчике из роз ,впереди -Исус Христос"
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19.02.2021 00:05 Відповісти
гад ты, нулевочка!
Тебе фото или .. а где ты? Пришел? вспомнил? или просто высер оставил?
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19.02.2021 00:59 Відповісти
Да был как то возле поет т.н. небесной сотни. Единственно, что запомнил это попрошаек, которые просили деньги , каждый на свой лад.....
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19.02.2021 17:33 Відповісти
ПНХ , кацапсина !
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19.02.2021 01:13 Відповісти
НАСТОЯЩИЕ ШЕСТВИЕ ПРОЙДЕТ ПРИ ПОЛНОЙ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ !!!
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19.02.2021 07:20 Відповісти
Майдан зраджено! Всі "героЇ",що терлися на сцені смачно чавкають біля корита,відкрито обнімаються з ворогами(вбивцями) майданівців,вже сім років відверто брешуть в очі кожному з нас! А що одержали ми? Ми одержали злидні,війну,беззаконня, подальше знущання олігархату над украЇнцями! Я хочу запитати у всіх владомаючих вчорашніх і теперішніх-суки, за що вмирали люди на Майдані? Ви знову у нас все вкрали! Подавитесь!!!
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19.02.2021 10:41 Відповісти
ти праий! зелень привели до влади такі зрадойоби як ти!((((
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19.02.2021 10:49 Відповісти
пішов на х..!
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19.02.2021 11:08 Відповісти
 
 