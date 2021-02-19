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Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії для проведення прямих переговорів із виробниками про додаткові обсяги вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax у 2021-2022 роках.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Київ-Дубай-Делі-Пуне. Через 17 годин буду в пункті призначення - Пуне. Готуємося до переговорів із найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India", - написав Степанов.

За його словами, пандемія буде світовою проблемою впродовж кількох наступних років. "Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз", - зазначив міністр.

Читайте також: Подоляк про відставку Степанова: Змінювати переговорника з вакцин - це дещо дивне рішення

"Основне завдання - до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax у 2021-2022 році безпосередньо з виробником", - підкреслив Степанов.

Чиновник також зазначив, що особисто проконтролює відправку першої партії вакцини в Україну. "Важливість вантажу зобов'язує", - пояснив глава МОЗ.

Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax 01

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Топ коментарі
+18
2050 рік
Ілон Маск заснував колонію на Марсі
Зеленський - Степанов обіцяє вакцину від ковіду с хвилини на хвилину
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19.02.2021 00:00
+16
дополнительных? та хватит уже тех что в понидельник привезли,зачем так много?
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19.02.2021 00:01
+8
Зе-л#хов будут колоть индийским дженериком сомнительного качетсва, который не действует на новые штамы, опасен для старшего поколения и с еффективностью не более 60%. Браво!
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19.02.2021 00:12
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2050 рік
Ілон Маск заснував колонію на Марсі
Зеленський - Степанов обіцяє вакцину від ковіду с хвилини на хвилину
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19.02.2021 00:00 Відповісти
також цікаво про які такі "додаткові" обєми говорить ця потвора? )))) де основні обєми, якщо вже перемовини про додаткові? ))))
гадаю, що цей корупціонер полетів на особисті переговори про відкати, бо схоже індійці не розуміють що він хоче по телефону
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19.02.2021 02:01 Відповісти
А что с китайской? Облом?... Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax - Цензор.НЕТ 9525

Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19, арестованы более 80 человек
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19.02.2021 00:01 Відповісти
дополнительных? та хватит уже тех что в понидельник привезли,зачем так много?
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19.02.2021 00:01 Відповісти
...если бы новость состояла только из первых двух слов заголовка - было бы толково, а так - очередное размазывание зеленых соплей... Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax - Цензор.НЕТ 2848
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19.02.2021 00:03 Відповісти
турЫст куев .. "Важливість вантажу вояжу забовʼязуе." - степанида Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax - Цензор.НЕТ 627
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19.02.2021 00:05 Відповісти
Впевнений, що Петро отримував би Pfizer одночасно з німцями і французами.
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19.02.2021 00:11 Відповісти
и никто б за это спасибо не сказал, какаяразница такое воспринимала б как должное
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19.02.2021 00:32 Відповісти
73-відсоткові лохи навіть тоді б почали звинувачувати що він це зробив не швидше за німців чи французів
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19.02.2021 02:02 Відповісти
Зе-л#хов будут колоть индийским дженериком сомнительного качетсва, который не действует на новые штамы, опасен для старшего поколения и с еффективностью не более 60%. Браво!
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19.02.2021 00:12 Відповісти
И это после того, как ЮАР, например, попросила индусов принять обратно их вакцину. Бред.
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19.02.2021 00:17 Відповісти
пощастило українцям з міністром!
дякувати Приниженю!
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19.02.2021 00:19 Відповісти
Перед отставкой решил погреться на юге? Какая нафиг Индия? Там вакцин для своих миллиардов ртов не хватает!
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19.02.2021 00:19 Відповісти
Ахметов ждёт возвращения Степанова с результатами. Жаждет вакцину.
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19.02.2021 00:24 Відповісти
Нехай ще в Зімбабве візьме відрядження.
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19.02.2021 00:37 Відповісти
для чого нам ще і додаткові об"Єми? Вже ж і так накупили до чорта і у китаійців і ще ЄС обіцяли дати..що він з нею буде робити? І чому він полетів в ...Індію, а ні в Китай? Індуси по лікам сама корумпована країна....після України..звичайно. Вони все реєструють в Україні...кажуть що можна зареєструвати що завгодно хоч новачок...ціна питання лише двісті тон баків)) Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax - Цензор.НЕТ 8058
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19.02.2021 00:39 Відповісти
схоже кітайці післали корупціонера стєпанова на хій! тож стєпанов чекав-чекав врегулювання відката і недочекавшись полетів на перемовини з індійцями
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19.02.2021 02:04 Відповісти
що не міг про суми відкатів по вайберу обговорити?? не розумію
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19.02.2021 00:40 Відповісти
злякався прослушки
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19.02.2021 02:05 Відповісти
Только суд Линча может остановить этих степановых...
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19.02.2021 00:43 Відповісти
Наш уряд стає все більше подібним на правління совєцького колхозу як в галицькім анекдоті 1970-х : у нашім колгоспі біда за бідою, купили 2 бики обидва з піздою.
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19.02.2021 00:53 Відповісти
А що, ту яку Степанов раніше "купив" вже всю 15 лютого "прищепили"?

Хто не в курсі, Спепанов обіцяв почати щеплення 15 лютого.
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19.02.2021 00:57 Відповісти
вже всіх прищепили! залишилось 2 пенсіонера - от для них, за додатковий обьємом максим-схєматоз і поїхав
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19.02.2021 08:25 Відповісти
Какие нафиг переговоры???!
То он просто дал на тапок...
Будет теперь бабуином в бомбейском зоопарке работать.
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19.02.2021 00:59 Відповісти
Полетело говно откаты мутить
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19.02.2021 01:27 Відповісти
всё равно зрада.
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19.02.2021 02:02 Відповісти
народ, дивіться, дебіл вірить що стєпанов нарешті вакцину привезе Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax - Цензор.НЕТ 3130
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19.02.2021 02:06 Відповісти
А Фаворов пише, що Астразенека погана вакцина.

Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax - Цензор.НЕТ 656
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19.02.2021 02:17 Відповісти
Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax - Цензор.НЕТ 8917
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19.02.2021 02:20 Відповісти
https://www.facebook.com/michael.favorov/posts/10215348157976023
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19.02.2021 02:20 Відповісти
Есть фирма корая берет свой процент за закупау. Нам так обьясняли.зачем степанов полетел в индию?
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19.02.2021 02:36 Відповісти
А за пфайзером слетать договориться звезды не стали? или хотите,зебилы,этим говном все пенсов потравить?
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19.02.2021 03:00 Відповісти
Пусть травят...
Будет смешно если этого г*вна навезут, а ним колоться никто не будет...
В новостях, конечно скажут, что все за***сь, все провакцинировались, а г*вно по-тихому утилизируют.
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19.02.2021 03:37 Відповісти
Поверь,долбаться будут,аж гай зашумит - на то и зебилы.
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19.02.2021 09:38 Відповісти
После всех жопокручений Степанова, мы с женой, например, приняли четкое решение не вакцинироваться, так как опасаемся, что воткнут какую-то левую херню (хорошо ещё, если безвредную подделку), с непредсказуемыми последствиями. Ну и сколько народа окочурится, дополнительно, из-за подрыва доверия к вакцинам и срыва сроков вакцинации? За это нужно ставить к стенке.
Ульяна нам не така була... Видно она плотно наехала на фарму, вот и турнули с пляжа, шобы не мешала бабки рубить.
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19.02.2021 03:39 Відповісти
А в Україні є стільки бажаючих щеплюватися ?
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19.02.2021 06:48 Відповісти
А хтось може пояснити, чому в вакцині від ковідли використаються аденовіруси?
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19.02.2021 06:55 Відповісти
Не знаю.
Ви щось бачили на цю тему ?
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19.02.2021 07:05 Відповісти
Ні, і тут нікому не цікаво, як не цікавить і склад решти вакцин.
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19.02.2021 07:10 Відповісти
Google
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19.02.2021 08:57 Відповісти
Как и в любой другой векторной вакцине. И что?
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19.02.2021 13:00 Відповісти
А помните как в 30х после подписания мюнхенского пакта премьер Франции Деладье выходя из самолета говорил: Люди я привез вам мир!!!! Так и тут шоу ,показуха ,работа на публику все копирует с нашего Зепрезидента
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19.02.2021 07:20 Відповісти
Можно было производство спутника у себя наладить, по лицензии.
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19.02.2021 07:30 Відповісти
та яке там виробництво - насцяв в банку - супутник ве - готовий
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19.02.2021 08:20 Відповісти
индусское дерьмо вместо китайского
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19.02.2021 07:50 Відповісти
а максим схєматоз - задоволенний
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19.02.2021 08:21 Відповісти
За откатом полетел.
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19.02.2021 08:34 Відповісти
Челноки в котомках вакцину повезут...
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19.02.2021 08:44 Відповісти
Колоть это дерьмо Степанову каждый день. Лично я не буду прививаться этой шнягой. А Степашка пару десятков лямов баксов поднимет. И с Зелей конечно поделится.
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19.02.2021 08:52 Відповісти
Доктор смерть
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19.02.2021 08:55 Відповісти








tZE inform

@tZEinform

·4 ч

(...) Степанов отбыл в Индию для переговоров с руководством Serum Institute of India (...), одного из производителей вакцины AstraZeneca ( AZN.L). Речь идет о переадресации 1 млн. доз вакцины возвращаемой ЮАР в связи с решением страны не использовать ее для вакцинации. Хроника
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19.02.2021 09:00 Відповісти
Напоминаю!!! Степашка говорил что Украина ни в коем случае не будет покупать вакцину с эффективностью ниже 70%. ВОЗ оффициально заявила что эффективность AstraZeneca составляет не более 63% !
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19.02.2021 09:19 Відповісти
Полетів обговорювати свою "долю"!!!
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19.02.2021 09:29 Відповісти








Ante Gotovina

@antegotovina69

·39 мин

Україна скотилась до країн навіть не третього світу,а країн парій. Степанов поїхав в Індію просити вакцину,яку повернула Африка,як неефективну. Ми вже задовольняємося африканським непотрібом. Як ? Сдьєлалі їх вмьєстьє?!? Хуже ньє будьєт?
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19.02.2021 09:39 Відповісти
а кто то сомневался что при клоуне будет иначе?
уже даже зимбабве вакцинируется.. а тут только начинают вести переговоры и с кем? Не с США, а с Индией..))

а теперь представьте на сколько зеленский опустил нашу страну.. при Порохе вакцина уже давно была бы
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19.02.2021 09:42 Відповісти
Епта! Зеленая власть прощелкала распределение квот и теперь полезла через черный ход... Самолетом за бюджетные деньги с неизвестным результатом... Вот это СОВОЧИЩЕ, которым ,в принципе, и является Зепрез со своим Земоно. Хотелось бы послушать адептов 73% по этому поводу.
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19.02.2021 09:48 Відповісти
Дмитрий Корнейчук

1 ч ·

Министр Степанов вылетел в Индию за вакциной.

В этой новости прекрасно все))))

Когда будем «Мрию» торжественно встречать с вакциной для продажи в «Эпицентре»?))))
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19.02.2021 09:48 Відповісти
"Количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 снизилось на 75% после введения первой дозы вакцины компании Pfizer."
https://mignews.com/news/health/190221_73703_03459.html

Вот чем в Израиле прививаются, а не ведут долгие, "успешные" переговоры на счет не полноценных вакцин.
"Были проведены наблюдения за 9000 медработниками больницы, из которых около 7000 получили свою первую дозу в январе.
Исследование показало 75% эффективности после введения первой дозы вакцины и уменьшение симптоматических инфекций на 85% в период между 15 и 28 днями после вакцинации."
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19.02.2021 10:21 Відповісти
На какие только ухищрения не идут зебилы, чтобы впарить никому не нужную бодягу - даже к названию вакцины прилепили Oxford.
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19.02.2021 11:46 Відповісти
 
 