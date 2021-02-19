Степанов вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вилетів до Індії для проведення прямих переговорів із виробниками про додаткові обсяги вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax у 2021-2022 роках.
Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Київ-Дубай-Делі-Пуне. Через 17 годин буду в пункті призначення - Пуне. Готуємося до переговорів із найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India", - написав Степанов.
За його словами, пандемія буде світовою проблемою впродовж кількох наступних років. "Розуміємо, що контрактувати додаткові обсяги необхідно вже зараз", - зазначив міністр.
"Основне завдання - до вже законтрактованих 12 млн доз, досягти прямих домовленостей на поставку додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca і NovaVax у 2021-2022 році безпосередньо з виробником", - підкреслив Степанов.
Чиновник також зазначив, що особисто проконтролює відправку першої партії вакцини в Україну. "Важливість вантажу зобов'язує", - пояснив глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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гадаю, що цей корупціонер полетів на особисті переговори про відкати, бо схоже індійці не розуміють що він хоче по телефону
Полиция Китая пресекла распространение поддельной вакцины от COVID-19, арестованы более 80 человек
вантажувояжу забовʼязуе." - степанида
дякувати Приниженю!
Хто не в курсі, Спепанов обіцяв почати щеплення 15 лютого.
То он просто дал на тапок...
Будет теперь бабуином в бомбейском зоопарке работать.
Будет смешно если этого г*вна навезут, а ним колоться никто не будет...
В новостях, конечно скажут, что все за***сь, все провакцинировались, а г*вно по-тихому утилизируют.
Ульяна нам не така була... Видно она плотно наехала на фарму, вот и турнули с пляжа, шобы не мешала бабки рубить.
Ви щось бачили на цю тему ?
tZE inform
@tZEinform
·4 ч
(...) Степанов отбыл в Индию для переговоров с руководством Serum Institute of India (...), одного из производителей вакцины AstraZeneca ( AZN.L). Речь идет о переадресации 1 млн. доз вакцины возвращаемой ЮАР в связи с решением страны не использовать ее для вакцинации. Хроника
Ante Gotovina
@antegotovina69
·39 мин
Україна скотилась до країн навіть не третього світу,а країн парій. Степанов поїхав в Індію просити вакцину,яку повернула Африка,як неефективну. Ми вже задовольняємося африканським непотрібом. Як ? Сдьєлалі їх вмьєстьє?!? Хуже ньє будьєт?
уже даже зимбабве вакцинируется.. а тут только начинают вести переговоры и с кем? Не с США, а с Индией..))
а теперь представьте на сколько зеленский опустил нашу страну.. при Порохе вакцина уже давно была бы
1 ч ·
Министр Степанов вылетел в Индию за вакциной.
В этой новости прекрасно все))))
Когда будем «Мрию» торжественно встречать с вакциной для продажи в «Эпицентре»?))))
https://mignews.com/news/health/190221_73703_03459.html
Вот чем в Израиле прививаются, а не ведут долгие, "успешные" переговоры на счет не полноценных вакцин.
"Были проведены наблюдения за 9000 медработниками больницы, из которых около 7000 получили свою первую дозу в январе.
Исследование показало 75% эффективности после введения первой дозы вакцины и уменьшение симптоматических инфекций на 85% в период между 15 и 28 днями после вакцинации."