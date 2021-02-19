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ТКГ не обговорює питання про передачу 4 жінок, яких терористи збиралися передати Медведчуку, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Події

ТКГ не обговорює питання про передачу 4 жінок, яких терористи збиралися передати Медведчуку, - Резніков

У межах ТКГ не обговорюється питання передачі утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей чотирьох жінок, яких бойовики ОРДЛО планували в односторонньому порядку передати главі партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні. Як раз росіяни заявили і акцентували увагу, що спочатку дев'ять, а потім вже чотири особи будуть передаватися поза межами мінського процесу і нормандського формату. Вони сказали, що передадуть тій людині, яка свято вірить у мінські домовленості і назвали прізвище цього нардепа (Медведчука. - Ред.). Це була провокація. Україна на неї не відреагує в жодному разі", - заявив Резніков, відповідаючи на запитання ведучої - чи ведуться переговори про звільнення утримуваних 4 осіб.

Він додав, що українська делегація в ТКГ готова забрати всіх незаконно утримуваних українців без жодних умов і обмежень, однак відбуватися це має виключно в межах узгодженого мінського процесу.

"Якщо вони хочуть віддати нам утримуваних українців, то глава української делегації Леонід Кравчук готовий зустрітися з омбудсменом України Людмилою Денісовою і на будь-якому КПВВ на лінії зіткнення забрати людей і надати їм медичну допомогу", - заявив Резніков.

Також читайте: Передачі полонених з ОРДЛО не буде, є лише режим обміну на рівні держави, - Кравчук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Вчера увидела рекламу на ютубе, где снят был целый эпизод, какие это хорошие женщины, истории их задержания ,при этом , какая 'плохая Украина ' и 'какой хороший и благородный кум путена ', Что очевидно, медведчук пытается использовать пленных в. своих политических интересах. После закрытия его рупоров кремля, он пытается слепить из себя великого спасителя. Он пытается влезть опять в минский / нормандский процесс, чтобы вернуть путину утраченные каналы. Всем понятно, что именно из-за Медведчука эти женщины оказались в тюрьмах ордло, одного звонка , одного его чиха хватило бы, чтобы, если бы он реально хотел этого, не только эти женщины, но и все остальные пленные были бы освобождены. Но нет, это низкое животное уже перешло к прямому шантажу Украины через пленных.
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19.02.2021 07:17
+5
В Енакиево закрывают очередную школу. Когда люди вышли ее отстаивать, "власти" прислали силовиков, чтобы тех разогнали. После чего люди пошли жаловаться на закрытие единственной школы в районе в отдел образования. Те в свою очередь слили списки жалобщиков силовикам. Теперь людям за попытку отстоять школу, звонят, угрожают бросить на подвал.
Я думаю, они должны быть счастливы. Главное ведь то, что проклятые бЕндеры не заставляют учить украинский язык.
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19.02.2021 02:23
+3
ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 6184 ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 5321
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19.02.2021 07:27
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Шо, ***, Гадю Савченко снова передадут Медведчуку и Тимошенко? Опять?!
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19.02.2021 02:11 Відповісти
"112" и "ЗИК" закрыли, где же лаптеногая бужет столоваться? Вторая женщина - сменивший пол Рубан?
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19.02.2021 02:14 Відповісти
В Енакиево закрывают очередную школу. Когда люди вышли ее отстаивать, "власти" прислали силовиков, чтобы тех разогнали. После чего люди пошли жаловаться на закрытие единственной школы в районе в отдел образования. Те в свою очередь слили списки жалобщиков силовикам. Теперь людям за попытку отстоять школу, звонят, угрожают бросить на подвал.
Я думаю, они должны быть счастливы. Главное ведь то, что проклятые бЕндеры не заставляют учить украинский язык.
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19.02.2021 02:23 Відповісти
там открыли военные училища пусть там и образуюца это их главный светлый путь
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19.02.2021 06:34 Відповісти
Тёткам не повезло, а так могли получить квартиры в Киеве, как жертвы оккупации.
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19.02.2021 02:33 Відповісти
Мертвечуку надо лишь "новичок" передать на ужин.
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19.02.2021 03:32 Відповісти
Ведмедчук хитрый КГБшный чувырло...,типа Путлер №2...а мы впереди себя женщин и детей пустим...
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19.02.2021 03:40 Відповісти
ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 116 ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 5387
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19.02.2021 06:26 Відповісти
Мені з вершками, будь ласка.
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19.02.2021 07:04 Відповісти
ПС ))) З вершками ..то * суррогат * а не кава ,
Смаку ...зась .
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19.02.2021 07:26 Відповісти
Добре- вершки я свої додам.
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19.02.2021 07:28 Відповісти
Передача людей между частными лицами это уже работорговля.
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19.02.2021 07:05 Відповісти
Це коли батьки дітей бабусям з дідусями передають?
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19.02.2021 07:07 Відповісти
Не путай теплое с мяоким. Дети не в заперти и не лишены свободы.
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19.02.2021 07:41 Відповісти
А якщо подумати?
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19.02.2021 17:06 Відповісти
Цікаво, за які такі гріхи цих 4 жінок там утримують.
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19.02.2021 07:06 Відповісти
Когда отдавал Цэмаха говорил пойду на любые условия, лишь бы своих людей забрать, вернуть домой. И вдруг то ли люди не те, то ли условия не те, то ли люди не свои или , что не так?
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19.02.2021 07:12 Відповісти
Вчера увидела рекламу на ютубе, где снят был целый эпизод, какие это хорошие женщины, истории их задержания ,при этом , какая 'плохая Украина ' и 'какой хороший и благородный кум путена ', Что очевидно, медведчук пытается использовать пленных в. своих политических интересах. После закрытия его рупоров кремля, он пытается слепить из себя великого спасителя. Он пытается влезть опять в минский / нормандский процесс, чтобы вернуть путину утраченные каналы. Всем понятно, что именно из-за Медведчука эти женщины оказались в тюрьмах ордло, одного звонка , одного его чиха хватило бы, чтобы, если бы он реально хотел этого, не только эти женщины, но и все остальные пленные были бы освобождены. Но нет, это низкое животное уже перешло к прямому шантажу Украины через пленных.
показати весь коментар
19.02.2021 07:17 Відповісти
ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 6184 ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 5321
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19.02.2021 07:27 Відповісти
Старий пердун гарем оновлює?
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19.02.2021 08:38 Відповісти
 
 