ТКГ не обговорює питання про передачу 4 жінок, яких терористи збиралися передати Медведчуку, - Резніков

У межах ТКГ не обговорюється питання передачі утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей чотирьох жінок, яких бойовики ОРДЛО планували в односторонньому порядку передати главі партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні. Як раз росіяни заявили і акцентували увагу, що спочатку дев'ять, а потім вже чотири особи будуть передаватися поза межами мінського процесу і нормандського формату. Вони сказали, що передадуть тій людині, яка свято вірить у мінські домовленості і назвали прізвище цього нардепа (Медведчука. - Ред.). Це була провокація. Україна на неї не відреагує в жодному разі", - заявив Резніков, відповідаючи на запитання ведучої - чи ведуться переговори про звільнення утримуваних 4 осіб.

Він додав, що українська делегація в ТКГ готова забрати всіх незаконно утримуваних українців без жодних умов і обмежень, однак відбуватися це має виключно в межах узгодженого мінського процесу.

"Якщо вони хочуть віддати нам утримуваних українців, то глава української делегації Леонід Кравчук готовий зустрітися з омбудсменом України Людмилою Денісовою і на будь-якому КПВВ на лінії зіткнення забрати людей і надати їм медичну допомогу", - заявив Резніков.

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