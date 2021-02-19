Я бачу в Україні дуже багато людей, які вороже налаштовані до побудови незалежної держави, - Кравчук

Перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що в Україні багато вороже налаштованих що до державної незалежності людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" увечері 18 лютого.

"Ми в Україні сперечаємося, чи правда Росія агресор, а може, вона не агресор. Я прожив чимало. Кажу щиро - такої ситуації в державі ще не зустрічав. І не має значення, чи п'ята це колона. Я бачу в Україні дуже багато людей, які мають ворожі настрої щодо головної теми країни - побудувати незалежну державу", - заявив Кравчук.

При цьому Кравчук нагадав, як 11 лютого брав онлайн-участь у засіданні Радбезу ООН щодо шостої річниці підписання в Мінську "Комплексу заходів з виконання Мінських угод".

"Виступили всі 15 членів Радбезу, постійних і непостійних. Хочу сказати: я такі оцінки від них про Росію, як агресора, як окупанти, який має залишити українську землю, дуже рідко чую в самій Україні. Повторю, так кажуть члени Радбезу ООН, звісно, крім Росії як члена", - зазначив Кравчук.

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На запитання ведучої "А як працювати державі і суспільству України з аудиторією, яка може привести до розколу країни?" він відповів, що стосовно таких людей має діяти закон.

"Не потрібно тиснути один одному руки, потрібно, щоб закон діяв, а винуваті мають нести покарання. Якщо це буде зроблено, народ зрозуміє - вільна країна. Але якщо ми будемо пробувати об'єднатися, не покаравши винних, не назвавши імена людей, які говорять одне, а роблять інше, ми ніколи не зможемо об'єднатися", - сказав перший президент України.