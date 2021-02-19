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Кравчук (545) незалежність (98) Росія (47263) Радбез ООН (764)

Я бачу в Україні дуже багато людей, які вороже налаштовані до побудови незалежної держави, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Я бачу в Україні дуже багато людей, які вороже налаштовані до побудови незалежної держави, - Кравчук

Перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що в Україні багато вороже налаштованих що до державної незалежності людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" увечері 18 лютого.

"Ми в Україні сперечаємося, чи правда Росія агресор, а може, вона не агресор. Я прожив чимало. Кажу щиро - такої ситуації в державі ще не зустрічав. І не має значення, чи п'ята це колона. Я бачу в Україні дуже багато людей, які мають ворожі настрої щодо головної теми країни - побудувати незалежну державу", - заявив Кравчук.

При цьому Кравчук нагадав, як 11 лютого брав онлайн-участь у засіданні Радбезу ООН щодо шостої річниці підписання в Мінську "Комплексу заходів з виконання Мінських угод".

"Виступили всі 15 членів Радбезу, постійних і непостійних. Хочу сказати: я такі оцінки від них про Росію, як агресора, як окупанти, який має залишити українську землю, дуже рідко чую в самій Україні. Повторю, так кажуть члени Радбезу ООН, звісно, крім Росії як члена", - зазначив Кравчук.

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На запитання ведучої "А як працювати державі і суспільству України з аудиторією, яка може привести до розколу країни?" він відповів, що стосовно таких людей має діяти закон.

"Не потрібно тиснути один одному руки, потрібно, щоб закон діяв, а винуваті мають нести покарання. Якщо це буде зроблено, народ зрозуміє - вільна країна. Але якщо ми будемо пробувати об'єднатися, не покаравши винних, не назвавши імена людей, які говорять одне, а роблять інше, ми ніколи не зможемо об'єднатися", - сказав перший президент України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
+ про *зраду та колаборацію * !
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19.02.2021 07:29
+17
Шкода, але народ дуже повільно набирається розуму.
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19.02.2021 07:19
+16
Уберите уже этого деда. Нет сил смотреть как подыгрывает пропаганде агресора
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19.02.2021 07:14
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Леонід Макарович, а хто буде погано говорити про Рашу, якщо всі українці бачать, що в офісі Президента зібрані всі, хто відкрито був і є противниками вільної, самостійної України, і знаходячись на вищих щаблях влади, продовжують пакостити своїй Батьківщині і, ці сраколизи Путлера, ні пари з вуст про війну з Рашею, зато активно, мабуть по вказівці з кремля, роблять все для зниження боєготовності нашого війська і подавлення його морального духу. Ви чули, щоб в Україні, СБУ і ГПУ заарештували, за зраду Батьківщині, хоч одного з народного депутата, які щомісяця їздять в кремль к Путіну? Ні! Про що можно говорити далі. Одна поїздка державного мужа в стан ворога, вже тягне не менше ніж на пожиттєве засудження, а в часи війни, можно і ввести - розстріл.
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19.02.2021 10:24 Відповісти
Десятки мільйонів українців розстріляли криваві царські потім і кремлівські окупанти ката Сталіна в поневоленій ними УНР... Шкода одне що всі ці мільйони громадян закатованих катами москалями -загарбниками всі - всі виключно що були елітою української нації, українські: патріоти, козаки, націоналісти, люди: сильні, освічені, горді, хоробрі і вільні ....
А виживали тільки прокляті перевертні: люмпен -раби, кремлівські яничарі -виродки: боягузливі продажні хохли, стукачі, юди -зрадники, комуно-фашисти і звичайно ті кати які за наказом кремля міліонами: морили голодом, розстрілювали, вбивали, влаштовували репресії і геноцид свого ж народу. Ось через що у нас зараз таке неоднорідне суспільство, з безліччю проклятих шкурних прокремлівських зрадників, таких московських опричників виродків як Бойко, Мертвичук, Кива, Мураєв... Треба щоб хоча б пройшло кілька поколінь для того щоб український народ повністю відродився і став весь як один любити свою рідну суверенну Українську державу. Ось тільки тоді продажних яничарів зрадників цих московських яничар - опричників навіть знайти у нас буде важко. А поки через це маємо те що маємо, і значить всі - всі як один українські патріоти разом гуртуємось і до останнього подиху суверену Україну захищаємо
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19.02.2021 11:17 Відповісти
Скільки ще поколінь? Від рабів родяться раби, асиміляція продовжується. Або тепер, або ніколи. Якщо не в змозі подолати яничар і перевертнів, то треба поступитися територією з затятими ненависниками українців. І вже на окремій території -- щоб і не смерділо ні російським язиком, ні росіянами..
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08.03.2021 16:37 Відповісти
Ти перший **** продажна
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19.02.2021 13:03 Відповісти
А для московии мы (братья)?,и ЕС ,и США помогают нам защитить свою страну и от агрессии москалей и разобраться с коррупцией и навести порядок в судах так что же в этом плохое.Или влияние москалей в нашей стране важнее ,в стране в которой процветает корупция,произвол в судах если на помнить и то что москали были всегда агрессивной нацией
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19.02.2021 15:52 Відповісти
"Кравчук за гроші напердить
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы, Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете и корчит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала".
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19.02.2021 15:23 Відповісти
А что ты старый коммуняка сделал что-бы это было не так? Отдал ЯО и крылатые ракеты в обмен на бумажку,разрешил базирование российского флота в Крыму. Слив интересов Украины начался с первого ее Президента-конечно будет значительное количество граждан не верящих в Украину. Почему ватники верят в Путина,хоть он и нечеловек и убийца? А просто Путин показывает результатВ том числе и в виде захвата Крыма. А Какой результат показала Украина за 30 лет? Украина завоевала новые земли,вернула их себе,построила современную армию которую боятся все соседи? Построила достаточно независимую экономику независящую от того дадут нам в долг или нет.
Я не оправдываю ватников,я говорю что пора-бы уже Украине показать хоть ОДИН пример прогресса хоть в одной сфере
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19.02.2021 17:57 Відповісти
може і я до тих людей відношусь, бо хочу включення України до ЕС, НАТО, або до США нарешті, бо українські державні бовдури не взмозі не красти та керувати країною як слід
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19.02.2021 23:49 Відповісти
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