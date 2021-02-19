Я бачу в Україні дуже багато людей, які вороже налаштовані до побудови незалежної держави, - Кравчук
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Перший президент України і глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що в Україні багато вороже налаштованих що до державної незалежності людей.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1" увечері 18 лютого.
"Ми в Україні сперечаємося, чи правда Росія агресор, а може, вона не агресор. Я прожив чимало. Кажу щиро - такої ситуації в державі ще не зустрічав. І не має значення, чи п'ята це колона. Я бачу в Україні дуже багато людей, які мають ворожі настрої щодо головної теми країни - побудувати незалежну державу", - заявив Кравчук.
При цьому Кравчук нагадав, як 11 лютого брав онлайн-участь у засіданні Радбезу ООН щодо шостої річниці підписання в Мінську "Комплексу заходів з виконання Мінських угод".
"Виступили всі 15 членів Радбезу, постійних і непостійних. Хочу сказати: я такі оцінки від них про Росію, як агресора, як окупанти, який має залишити українську землю, дуже рідко чую в самій Україні. Повторю, так кажуть члени Радбезу ООН, звісно, крім Росії як члена", - зазначив Кравчук.
На запитання ведучої "А як працювати державі і суспільству України з аудиторією, яка може привести до розколу країни?" він відповів, що стосовно таких людей має діяти закон.
"Не потрібно тиснути один одному руки, потрібно, щоб закон діяв, а винуваті мають нести покарання. Якщо це буде зроблено, народ зрозуміє - вільна країна. Але якщо ми будемо пробувати об'єднатися, не покаравши винних, не назвавши імена людей, які говорять одне, а роблять інше, ми ніколи не зможемо об'єднатися", - сказав перший президент України.
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А виживали тільки прокляті перевертні: люмпен -раби, кремлівські яничарі -виродки: боягузливі продажні хохли, стукачі, юди -зрадники, комуно-фашисти і звичайно ті кати які за наказом кремля міліонами: морили голодом, розстрілювали, вбивали, влаштовували репресії і геноцид свого ж народу. Ось через що у нас зараз таке неоднорідне суспільство, з безліччю проклятих шкурних прокремлівських зрадників, таких московських опричників виродків як Бойко, Мертвичук, Кива, Мураєв... Треба щоб хоча б пройшло кілька поколінь для того щоб український народ повністю відродився і став весь як один любити свою рідну суверенну Українську державу. Ось тільки тоді продажних яничарів зрадників цих московських яничар - опричників навіть знайти у нас буде важко. А поки через це маємо те що маємо, і значить всі - всі як один українські патріоти разом гуртуємось і до останнього подиху суверену Україну захищаємо
у церкві"© (Г.Москаль)
Хорошо бы, Вседержитель явился бы к Архистратигу Михаилу и дал бы прочухана за бардак в его канцелярии. Соответственно, вышеупомянутый Архангел в своём ведомстве навёл бы порядок в документообороте, отыскал бы давно затерявшийся призывной лист на христопродавца Кравчука и дал бы ему ход на исполнение.
А то оно как-то не по-христиански получается - вечная память уже сотворена ("Кравчучка"), а объект сотворённой вечной памяти до сих пор пердит на белом свете и корчит из себя, как ему кажется, "мудрого аксакала".
Я не оправдываю ватников,я говорю что пора-бы уже Украине показать хоть ОДИН пример прогресса хоть в одной сфере