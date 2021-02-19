США запроваджують заборону на видачу віз 43 громадянам Білорусі: "підривають демократію у своїй країні"

Адміністрація США запроваджує заборону на видачу віз 43 громадянам Білорусі, причетним, на думку Вашингтона, до придушення акцій протесту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Держдепу.

"Сьогодні держдепартамент (...) запровадив візові обмеження щодо 43 громадян Білорусі, котрі підривають демократію у своїй країні. Ці люди відтепер не мають права в'їзду до США", - йдеться в повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

У документі наголошується, що Вашингтон, як і раніше, стурбований тим, що влада Білорусі "продовжує придушувати акції мирних демонстрантів, вживає заходів проти активістів, які закликають до демократії, а також - проти журналістів".

Держдеп пояснює, що запроваджує ці обмеження "проти високопоставлених чиновників зі сфери юстиції, командувачів сил правопорядку і рядових співробітників сил безпеки, які вчинили протиправні дії щодо мирних демонстрантів".

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Крім того, в списку перебувають судді і співробітники прокуратури, керівники навчальних закладів, "які погрожували учням, які брали участь у мирних акціях протесту".

Держдеп нагадує, що раніше адміністрація США вже запроваджувала санкції проти 66 фізосіб, які "порушували демократію в Білорусі".