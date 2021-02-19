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США запроваджують заборону на видачу віз 43 громадянам Білорусі: "підривають демократію у своїй країні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

США запроваджують заборону на видачу віз 43 громадянам Білорусі:

Адміністрація США запроваджує заборону на видачу віз 43 громадянам Білорусі, причетним, на думку Вашингтона, до придушення акцій протесту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні Держдепу.

"Сьогодні держдепартамент (...) запровадив візові обмеження щодо 43 громадян Білорусі, котрі підривають демократію у своїй країні. Ці люди відтепер не мають права в'їзду до США", - йдеться в повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

У документі наголошується, що Вашингтон, як і раніше, стурбований тим, що влада Білорусі "продовжує придушувати акції мирних демонстрантів, вживає заходів проти активістів, які закликають до демократії, а також - проти журналістів".

Держдеп пояснює, що запроваджує ці обмеження "проти високопоставлених чиновників зі сфери юстиції, командувачів сил правопорядку і рядових співробітників сил безпеки, які вчинили протиправні дії щодо мирних демонстрантів".

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Крім того, в списку перебувають судді і співробітники прокуратури, керівники навчальних закладів, "які погрожували учням, які брали участь у мирних акціях протесту".

Держдеп нагадує, що раніше адміністрація США вже запроваджувала санкції проти 66 фізосіб, які "порушували демократію в Білорусі".

Автор: Наталя Джума
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То чудасія- санкції наче є, а сенсу в них нема.
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19.02.2021 07:26 Відповісти
США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране" - Цензор.НЕТ 7164 США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране" - Цензор.НЕТ 9128
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19.02.2021 07:30 Відповісти
Санкции ввели против 43 ,а на самом деле против 143,ибо у каждого из них есть сестры братья,кумовья сватовья и прочие хитросделанные родственнички имеющие бабло в долларах... США вводят запрет на выдачу виз 43 гражданам Беларуси: "Подрывают демократию в своей стране" - Цензор.НЕТ 2160Шутить с Омерикой низзя чуваки тупорылые...
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19.02.2021 07:46 Відповісти
ТАК В УКРАИНЕ, В КИЕВЕ, КАК МИНИМУМ ЕЩЕ 43 БЕЛАРУСА ДЛЯ САНКЦИЙ !)
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19.02.2021 07:53 Відповісти
как можно подрывать то чего нет?
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19.02.2021 08:09 Відповісти
Можно еще ввести санкции на запрет єтим гражданам Антарктиду посещать. Они и в хлебные годы дальше Египта не летали, а теперь вот сразу так, США, представляете как они выросли в собственных глазах.
Режим Лукашенко можно сковырнуть за месяц, первое всеобщая забастовка, второе отказ Европы покупать белорусские нефтепродукты и калийную соль. Так это в Европе никому не нужно, лучше же озабоченность выражать.
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19.02.2021 08:39 Відповісти
 
 