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Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

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Ворог за добу чотири рази порушив режим

Минулої доби, 18 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї.

На обстріли з боку противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Повідомляється, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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"Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ОС також повідомили, що від початку поточної доби, 19 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ворог за добу чотири рази порушив режим тиші на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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САМОЕ СМЕШНОЕ КАК ЗЕЛЕНСКИЙ В АФГАНЕ ВОЕВАЛ !) И ЧТО БУДЕТ С ЕГО ДЕТЬМИ ПОСЛЕ ЕГО СМЕРТИ !)
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19.02.2021 07:47 Відповісти
Сєня-моджахед теж воював і нічо.
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19.02.2021 08:28 Відповісти
Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5937
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21.02.2021 09:18 Відповісти
Героям слава !!!
Смерть загарбникам!!!
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19.02.2021 07:47 Відповісти
А скільки "порушень всеосяжного перемир'я" нараєує ОБСЄ? І чи були не бойові втрати? Чому після 2019 року віри прес-центру ООС немає?
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19.02.2021 08:08 Відповісти
Патамушта заглядуємо ***** вглаз і нада пірістать стрілять.
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19.02.2021 08:31 Відповісти
Ежедневный отчет № 39/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине (СММ) 18 февраля 2021 года

Тип отчета: Ежедневный отчет

Краткое изложение Миссия зафиксировала 13 нарушений режима прекращения огня в Донецкой области. За предыдущий отчетный период в этой области зафиксировано 10 таких нарушений. СММ зафиксировала 40 нарушений режима прекращения огня в Луганской области.
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19.02.2021 08:50 Відповісти
При Порошенко ОБСЄ в тричі менше фіксували порушень від того, що говорив прес-центр ООС,зараз навпаки втричі більше. В Генштабі говорять "парушень нєту".
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19.02.2021 08:51 Відповісти
Це не ОБСЄ менше фіксували, а наші писали правду. ОБСЄ як фіксували, так і фіксує.
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19.02.2021 08:58 Відповісти
 
 