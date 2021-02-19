Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 18 лютого, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї.

На обстріли з боку противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Повідомляється, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

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"Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.

У пресцентрі ОС також повідомили, що від початку поточної доби, 19 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.