УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11091 відвідувач онлайн
Новини ПодіїЗа кордоном Агресія Росії проти України
1 546 18
Азербайджан (607) Вірменія (658) війна (56581) прокуратура (3172) Нагірний Карабах (460)

Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії

Військовий прокурор Ваге Арутюнян повідомив, що в 2020 році у військових частинах Збройних сил Вірменії зареєстровано 3016 злочинів, що на 2087, або втричі більше, ніж роком раніше (929 випадків).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Азатуюн.

На нараді, проведеній генеральним прокурором, було зазначено, що різке зростання злочинів пов'язане з війною, 1501 злочин, або приблизно 50%, було зафіксовано під час воєнного стану і бойових дій. Із 3016 злочинів 55% були тяжкими і особливо тяжкими.

Кількість загиблих під час служби протягом 2020 року остаточно не з'ясовано у зв'язку з неповним упізнанням тіл загиблих військовослужбовців, мирних жителів і продовженням пошуків зниклих безвісти військовослужбовців.

Упізнано тіла 3389 військовослужбовців. Унаслідок бойових дій поранень зазнали 9094 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+8
Зато Родину освободили. А у нас пока Порох был, что-то освобождалось, отвоевывалось. А теперь мы в глазу ищем.
показати весь коментар
19.02.2021 08:22
+5
Акакаяразніца?
показати весь коментар
19.02.2021 08:26
+4
Дуже жаль азербайджанських віїнів, що загинули звільняючи рідну землю.
показати весь коментар
19.02.2021 08:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
помнится армянские врунишки сообщали о 2,5 тыс .жмуров,а теперь уже 3400 только опознанных,да плюс ещё сколько фарша....
показати весь коментар
19.02.2021 08:07 Відповісти
Дуже жаль азербайджанських віїнів, що загинули звільняючи рідну землю.
показати весь коментар
19.02.2021 08:17 Відповісти
Азеров тоже нащёлкали немало. И всё из-за пары скал и ущелий.
показати весь коментар
19.02.2021 08:22 Відповісти
некоторые страны сплош состоят из скал и ущелий,и при этом вполне хорошо всё у них,но тебе этого не понять-у вас в русне даже если природный оазис присутствует ,типо озера Байкал-вы и его засрёте и запомоите....по ошибке русню некоторые считают людьми,хотя это такой вид саранчи
показати весь коментар
19.02.2021 08:37 Відповісти
Зато Родину освободили. А у нас пока Порох был, что-то освобождалось, отвоевывалось. А теперь мы в глазу ищем.
показати весь коментар
19.02.2021 08:22 Відповісти
Акакаяразніца?
показати весь коментар
19.02.2021 08:26 Відповісти
Та отож... Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії - Цензор.НЕТ 4523
показати весь коментар
19.02.2021 10:14 Відповісти
Владимир Иванец пока у тебя был "Порох" Украина потеряла большую часть Донбасса в чем "Порох" даже расписался в "минских соглашениях". Ты явно живешь в параллельном мире.
показати весь коментар
19.02.2021 14:54 Відповісти
Та ну нафиг! Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії - Цензор.НЕТ 4565
Насмешил, зебилоид. Война началась еще до Пороха. Аль подзабыл? Порох только в июне 2014-го презом стал. А война когда началась? Так что втяни свои зеленые сопли и сопоставляй даты. Порох освободил 2/3 Донбасса.
показати весь коментар
19.02.2021 16:55 Відповісти
Владимир Иванец > "освободил 2/3 Донбасса" - это классическое вранье Порошенко - он берет географическую территорию Донецкой и Луганской областей , объявляет её по умолчанию "захваченной" а потом типа "освобождает" 2/3 " площади этих областей . Во первых днр.лнр захватили весной 14 года только часть этих областей (эту территорию можно посмотреть на картах президентских выборов 14 года - они там не состоялись) - Порошенко обьявил "освобожденным" то чего не освобождали., во вторых большинство населения Донецкой и Луганской области оказались после минских соглашений на захваченной территории (55 % в Донецкой области и 70 % в Луганской ).
показати весь коментар
19.02.2021 17:45 Відповісти
Ты можешь сидеть над картами сколько угодно, стратег. С 14-го по начало 16-го мы эти области исколесили вдоль и поперек и прекрасно понимаем, какие районы были захвачены рф и потом освобождены. Мы возили нашим парням все, от воды до запчастей и бензогенераторов. А что ты в это время делал, иксперд диванный? В 95-й квартал шары лупил и ржал с ватных шуточек зеленского? Умничка, что скажешь... Патриот.
показати весь коментар
20.02.2021 10:41 Відповісти
кто ты такой вообще ? анонимная балаболка )))
показати весь коментар
20.02.2021 15:02 Відповісти
Думай, что хочешь. Твое мнение мне абсолютно не интересно. Тебе надо рошенку скушать. Дофамина заполучить и мозг попытаться подпитать. Если, конечно, есть, что подпитывать. Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії - Цензор.НЕТ 8404
показати весь коментар
20.02.2021 15:45 Відповісти
Найбільш болюче для вірмен питання - "А скільки полонених?"
"Дарагая мамачка! Пишу тебе из "Непабедимава Арцаха". Спешу саабщить, что мы пабеданосно атступаим"... Если в плэн нэ пападу, то буду скора дома. Целую. Твой Адранык...".
показати весь коментар
19.02.2021 08:30 Відповісти
Слава азрб!
показати весь коментар
19.02.2021 08:38 Відповісти
Та отож... Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії - Цензор.НЕТ 7259
показати весь коментар
19.02.2021 10:18 Відповісти
Армия Кремля не дает освободить все селения страт.важного с высочайшими горами Кельбаджарского(Гала Бэй Яшар) и Лачинского раена,не дает строить дорогу Фзули-Сузы(УшЯша-Дух Живи)=Шуша,не дает флаг ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим др.)=Од(Аз)ЭрБэйДжана повесить в Х(Г)анКенды-"деревня императора Ганория" и т.д. А ВЕДЬ ЕЩЕ НАДО ИРЕВАНСКОЕ ХАНСТВО ВОЗВРАЩАТЬ( пер1863г.-99% одэры).Слава Кавказу!
показати весь коментар
19.02.2021 10:35 Відповісти
 
 