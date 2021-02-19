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В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб

Станом на ранок п'ятниці, 19 лютого, виявлено 6531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"6531 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 03госпіталізовано – 2 304 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 03летальних випадків – 120;

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 03одужало – 5 857 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 03здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Pfizer почала випробовувати вакцину проти COVID-19 на вагітних

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 06

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 08захворіло – 1 293 672 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 08одужало – 1 139 977 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 08летальних випадків – 24 972;

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 08проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624 .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Шел третий месяц зеВакцинации от Степанова и Ко.
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19.02.2021 08:30
+2
Знову кількість виявлених більше за тих хто видужав... Треба дистанційне навчання для шкіл, щоб зберегти життя людей.
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19.02.2021 08:43
+2
У нас тоже такое будет.
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19.02.2021 09:38
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Тепер пішла команда малювати цифри, коли ніхто не хворіє. Весна 2020 на біс.
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19.02.2021 08:17 Відповісти
сейчас медбрат перетрет с индусами об гешефте и завалит Украину вакциной по самое нехочу..
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19.02.2021 08:18 Відповісти
Все проще. Отправят бабки для отмывки индусам, а потом себе на счета, а вакцины в Украине так и не будет. Как с китайцами. Зебилы заслужили такую власть"!!! В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек - Цензор.НЕТ 1766
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19.02.2021 08:22 Відповісти
А в стране одни зебилы живут, или для других вакцинация по другому как то будет ?
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19.02.2021 08:27 Відповісти
Тим часом в одній із найбідніших країн світу Зімбабве стартувала кампанія з вакцинації населення препаратом Sinopharm. 200 тис. доз державі подарував Китай, а ще 800 тис. вона закупила сама.(с)
Зимбабве. Не бывал там... и Слава Богу...
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19.02.2021 08:42 Відповісти
На Чувашии ввели ковид-паспорта,если нет этой бомаги,обслуживание запрещено В Украине за сутки от COVID-19 умерли 120 человек, зафиксирован 6 531 новый случай заражения, выздоровели 5 857 человек - Цензор.НЕТ 5843также запрещено курить в кафешках кальян..Бедная РАБссия...
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19.02.2021 08:28 Відповісти
У нас тоже такое будет.
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19.02.2021 09:38 Відповісти
Шел третий месяц зеВакцинации от Степанова и Ко.
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19.02.2021 08:30 Відповісти
о! а это украинский штам на картинке?
зелененький был, красненький был. даже фиолетовый был. выявлен синенький. правда корона должна быть желтенькой.
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19.02.2021 08:30 Відповісти
Даёшь КАРАНТИН .
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19.02.2021 08:39 Відповісти
Знову кількість виявлених більше за тих хто видужав... Треба дистанційне навчання для шкіл, щоб зберегти життя людей.
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19.02.2021 08:43 Відповісти
выявленые как враги народа при сталине сам об этом можешь не знать но тебе докажут, ограничат в правах потом задержат,оштрафуют, загонят в стойло. Ляшко-страшилка с коронобесами над этим работает.
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19.02.2021 09:13 Відповісти
Браслетики с именами умерших, которые так и не дождались начала вакцинации бу дет Бубочка носить или Степанов? А что ж так? А раньше Зе такие браслеты носил и под каждую камеру их тыкал.
В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб - Цензор.НЕТ 1401
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19.02.2021 10:35 Відповісти
Знову почався ріст захворюваності,це факт,мій знайомий 2 раз захворів
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19.02.2021 12:54 Відповісти
 
 