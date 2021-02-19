В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб

Станом на ранок п'ятниці, 19 лютого, виявлено 6531 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"6531 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 19 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 418 дітей та 285 медпрацівників.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 304 особи;

летальних випадків – 120;

одужало – 5 857 осіб;

здійснено тестувань за добу – 61 215 (зокрема методом ПЛР – 26 095, методом ІФА –15 567, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 553).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 1 293 672 особи;

одужало – 1 139 977 осіб;

летальних випадків – 24 972;

проведено ПЛР-тестувань – 6 651 624 .

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581), м. Київ (544), Чернівецькій (458) та Львівській (422) областях", - розповів Степанов.









