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Новини Політика України
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вето (132) ВР (11733) Зеленський (17463) призначення (1020) Саєнко (47) Вітренко Юрій (370)

Саєнко щодо ветування Зеленським закону про повернення конкурсів для держслужбовців: Це прямий натяк ВР, що потрібно призначати міністра. Нехай навіть із третьої спроби

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саєнко щодо ветування Зеленським закону про повернення конкурсів для держслужбовців: Це прямий натяк ВР, що потрібно призначати міністра. Нехай навіть із третьої спроби

Ветуванням закону про повернення конкурсів для держслужбовців президент України Володимир Зеленський прямо натякнув Раді, що потрібно призначати міністра, нехай і з третьої спроби.

Про це ексміністр Кабміну Олександр Саєнко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відносини Президента і Парламенту стають дедалі колоритнішими (закон, до речі, підтримали 289 депутатів, з них 225 "слуг народу"). А як же тепер виплати боргів шахтарям (саме через це в.о. мав отримати повноваження на підписання фінансових документів і ВРУ окремо ухвалила рішення про негайне підписання закону спікером). І цікаво подивитися на здивовані обличчя наших партнерів з ЄС, які радісно вітали ухвалення цього закону. Я так розумію, - це прямий натяк парламенту, що потрібно призначати міністра. Навіть з третьої спроби... Ну-ну…", - написав він.

Саєнко нагадав, що президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує ухвалити закон у новій редакції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців

Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня вдруге провалила призначення Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

До цього 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. Тоді проголосували "за" лише 186 народних депутатів.

Саєнко щодо ветування Зеленським закону про повернення конкурсів для держслужбовців: Це прямий натяк ВР, що потрібно призначати міністра. Нехай навіть із третьої спроби 01

Автор: Наталя Джума
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дуже прикро. під це обмеження в нашому маленькому районі таких "спецов" попризначали, що волосся ворушаться, навіть зголені!
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19.02.2021 08:45 Відповісти
Жиды и закон,понятия несовместимые,как кацап и порядочность.
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19.02.2021 08:47 Відповісти
Гнила відмазка. У кловуна в Раді своя монобільшість і міг би їм це сказати прямо, без натяків.
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19.02.2021 08:48 Відповісти
Отношения как с при знакомстве с дамой, в кабаке- намеками разговаривают...
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19.02.2021 08:50 Відповісти
Просто Зеленский очень порядочный человек - он очень любит когда с деньгами порядок.
И вааще, Ленку и Юльку содержать ведь надо? Саенко о ветировании Зеленским закона о возвращении конкурсов для госслужащих: Это прямой намек ВР, что нужно назначать министра. Пусть даже с третьей попытки - Цензор.НЕТ 3881
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19.02.2021 08:55 Відповісти
нужно назначать министра. Пусть даже с третьей попытки/ Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19 /Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером./ Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / В правящей Украиной еврейской мафии все повязаны воровством и мародёрством воюющей страны.
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19.02.2021 09:24 Відповісти
Вчера обьединились опзж батькивщина и слуги, чтобы узаконить дёшево, не законно пребывающие автомобили . С трибуны рассказывают про не справедливость, королевская, батькивщина в итоге голосует за.... http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=9590
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19.02.2021 09:29 Відповісти
Соромно за таку антиукраїнську владу, яка спирається на голоси невігласів і дебілів зебілів.
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19.02.2021 09:43 Відповісти
 
 