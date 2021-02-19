Саєнко щодо ветування Зеленським закону про повернення конкурсів для держслужбовців: Це прямий натяк ВР, що потрібно призначати міністра. Нехай навіть із третьої спроби
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Ветуванням закону про повернення конкурсів для держслужбовців президент України Володимир Зеленський прямо натякнув Раді, що потрібно призначати міністра, нехай і з третьої спроби.
Про це ексміністр Кабміну Олександр Саєнко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Відносини Президента і Парламенту стають дедалі колоритнішими (закон, до речі, підтримали 289 депутатів, з них 225 "слуг народу"). А як же тепер виплати боргів шахтарям (саме через це в.о. мав отримати повноваження на підписання фінансових документів і ВРУ окремо ухвалила рішення про негайне підписання закону спікером). І цікаво подивитися на здивовані обличчя наших партнерів з ЄС, які радісно вітали ухвалення цього закону. Я так розумію, - це прямий натяк парламенту, що потрібно призначати міністра. Навіть з третьої спроби... Ну-ну…", - написав він.
Саєнко нагадав, що президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує ухвалити закон у новій редакції.
Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня вдруге провалила призначення Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.
До цього 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. Тоді проголосували "за" лише 186 народних депутатів.
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И вааще, Ленку и Юльку содержать ведь надо?
дебілівзебілів.