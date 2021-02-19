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Новини Політика України
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НАБУ (3427) ВР (11733) МВФ (1343) Ситник (772) Малюська Денис (295)

Малюська про законопроєкт Кабміну щодо НАБУ: Багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б його звільнити

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Малюська про законопроєкт Кабміну щодо НАБУ: Багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б його звільнити

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що всі проблеми навколо законопроєкту про Національне антикорупційне бюро України пов'язані з негативним ставленням народних депутатів до персони директора НАБУ Артема Ситника. Депутати відмовляються врегулювати законодавчі прогалини у функціонуванні НАБУ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У тому вигляді, в якому він (законопроєкт. - Ред.) зараз є, він може бути ухвалений доволі  швидко. З одного боку, - тому що це виконання програми з МВФ, а з іншого, - доволі багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б там тільки була норма, яка позбавить його повноважень", - розповів Малюська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт уряду про звільнення директора НАБУ викликає здивування, в парламенті є інші ініціативи, - "слуга народу" Підласа

Міністр зазначив, що під час підготовки цього законопроєкту був присутній певний поспіх з боку уряду. Однак він пов'язаний з тим, що цей закон необхідно ухвалити до отримання траншу Міжнародного валютного фонду.

Уряд уже майже місяць обговорює з МВФ документ, але поки отримало від нього лише низку "технічних зауважень". По суті документа жодних заперечень немає. Ключовою дискусією в цих переговорах є процедура формування конкурсної комісії для обрання нового директора НАБУ, а не статус нинішнього глави.

"Мені насправді не дуже цікаво, які у кого відносини з НАБУ, які емоції навколо цього точаться. Єдине, що мене цікавить у цій історії - це те, що ненависть окремих депутатів до голови НАБУ може нам додати необхідну кількість голосів, щоб ухвалити хороший закон, який влаштує всю експертну спільноту", - заявив Малюська.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+22
А кто ненавидит-то? Ворьё и хапуги? Он что шоколадка чтобы всем нравиться?
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19.02.2021 08:52
+17
Вопрос:
Это просто так совпало, что депутаты ненавидят главу антикоррупционного бюро или вполне закономерно, что коррупционеры ненавидят того, кто с ними борется?.
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19.02.2021 09:01
+12
На такій ненависті і кловун проліз в президенти.
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19.02.2021 08:51
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На такій ненависті і кловун проліз в президенти.
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19.02.2021 08:51 Відповісти
А кто ненавидит-то? Ворьё и хапуги? Он что шоколадка чтобы всем нравиться?
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19.02.2021 08:52 Відповісти
в раді більшість у слуги урода, а там суцільні гвалтівники, дрібні злодюжки, чиїсь коханці, просто збоченці і прислуга олігархів - вони з ситніком ніяк не пересікаються, це іншого поля ягоди
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19.02.2021 08:58 Відповісти
Вы ещё скажите шоколадка "Рошен")))
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19.02.2021 09:13 Відповісти
Ну как же об этом,да никто не вспомнит?)
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19.02.2021 09:31 Відповісти
Щимит ваши кошельки? Ночью не спите,"слуги" вы наши...всё переживаете за денежки нажитые непосильным трудом.
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19.02.2021 08:54 Відповісти
Нє, то "анє о нарід думают". 😁
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19.02.2021 08:56 Відповісти
Звіздар, чи звіздун? Напевне все-таки звіздун. МВФ вимагає НЕЗАЛЕЖНОСТІ антикорупційних органів, а не реформування запди галочки, але так, щоб корупціонери при владі мали на НАБУ вплив. А звіздар (прогнози т) з нього херовий. За Такий закон МВФ грошей не дасть.
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19.02.2021 08:55 Відповісти
Эта малюська тупит не по-деЦки. Миллионы граждан страны ненавидят эту клованскую власть и готовы проголосовать снова, хоть за черта лысого, лишь бы ушёл в небытие этот яженелох.
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19.02.2021 09:00 Відповісти
Много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы его уволить - Ви тільки собі уявіть! Це ж скільки чесних людей у ВР?
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19.02.2021 09:01 Відповісти
Вопрос:
Это просто так совпало, что депутаты ненавидят главу антикоррупционного бюро или вполне закономерно, что коррупционеры ненавидят того, кто с ними борется?.
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19.02.2021 09:01 Відповісти
_Про этот убийственный факт моллюск выразился что ему это, видите ли, безразлично... Мерзавец!
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19.02.2021 09:21 Відповісти
зє - вид інвалідності.
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19.02.2021 09:11 Відповісти
Интересно, а почему ненавидят? ))) Значит, Сытник работал в правильном направлении
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19.02.2021 09:11 Відповісти
наркоман молюсько...
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19.02.2021 09:12 Відповісти
хорошие сапоги....
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19.02.2021 09:15 Відповісти
Значит НАБУ работает!
Если бандюки бесятся...
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19.02.2021 09:16 Відповісти
достаточно много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы там только была норма, которая лишит его полномочий", - рассказал Малюська. Источник: https://censor.net/ru/n3248838 чёт до боли знакомо!!(из серии лиж бы не порох)в этой фразе вся проблема Украины,все всех ненавидят!!и борятся друг с другом но никак (не борятся) со своим настоящим врагом.(печалька но факт подтверждённый очередным недоумком от власти) Малюська про законопроєкт Кабміну щодо НАБУ: Багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б його звільнити - Цензор.НЕТ 6680 Малюська про законопроєкт Кабміну щодо НАБУ: Багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б його звільнити - Цензор.НЕТ 1019
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19.02.2021 09:17 Відповісти
Про МВФ, не стоит забывать! И "большие стройки"...
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19.02.2021 09:24 Відповісти
"Хто завгодно тільки не Ситник" - вже подібне було. Ще на кацапТВ скажіть щоб Скарабєєва це повторила.
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19.02.2021 09:22 Відповісти
Воровать безнаказанно намного безопасней.
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19.02.2021 09:22 Відповісти
Дивно було б , якби всі депутати ВР "любили" главу НАБУ і взагалі "любили" антикорупційні органи... Доречі,а що там з зарплатами в конвертах у ВР, про які розповідає Гео Лерос, знайшли джерело їх фінансування?
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19.02.2021 09:23 Відповісти
Коли ********* НАБУ, усі різнокольорові дебудади, то буде теж саме що і з "генпрокуратурою" - перестане існувати!
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19.02.2021 09:38 Відповісти
На такій "формулі успіху" як ненависть "попєрєдніка" очікуємо нового клоуна , але вже від НАБУ...
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19.02.2021 09:26 Відповісти
Любитель селфи,огласи плиз список.
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19.02.2021 09:27 Відповісти
сЦытник судом правоустановлен как коррупционер и до сих пор главный борец с коррупцией - уму непостижимо!
Да и дебилковатому Малюське-пепиське грандиозный пендель под сраку с должности не был бы лишним.
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19.02.2021 09:27 Відповісти
судом правоустановлен как коррупционер и до сих пор главный борец с коррупцией - уму непостижимо!



і вірите, що голова НАБУ, який має солідну зарплату і
компромат на лярди на кожного олігарха, розмінявся на
20 тисяч гривень за відпочинок десь у рівненському селі ?

не у Франції, Італії, Іспанії, Флориді, Багамах, Сейшелах, Мальдвах,
Омані, Катарі ? а у рівненському селі ?
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19.02.2021 11:31 Відповісти
Каракатица! А рассказать сколько людей в Украине ненавидят вас и вашу ублюдочную Раду.
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19.02.2021 09:28 Відповісти
Верховна Рада, кстати, то есть Высший Совет. Совет, Карл! Прямо повеяло сэсэсэром...
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19.02.2021 09:49 Відповісти
Малюська боится нового НАБУ. С Сытником они свои
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19.02.2021 09:37 Відповісти
А зЕлох, тоже? =)
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19.02.2021 09:42 Відповісти
Вы за своих Януковича и Порошенко волнуйтесь
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19.02.2021 11:31 Відповісти
Сытник способен возглавить большинство, которое, как повелось в революциях, физически устранит меньшинство, что неизбежно , с Сытником или без ?
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19.02.2021 09:41 Відповісти
Слова цього придурка говорять за те,"що більшість" це ворюги і корупціонери,тому така і злість . бандюки і злодії--завжди не ******* тих хто їх ловить
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19.02.2021 09:51 Відповісти
Жаль если Ситника уберут!
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19.02.2021 10:19 Відповісти
це не жаль, це буде капець..

МВФ грошей більше не дасть, а у вересні потрібно виплатити 2лярди баксів,
яких немає..
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19.02.2021 11:24 Відповісти
Малюська о законопроекте Кабмина по НАБУ: Много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы его уволить
Просто отличние обоснование от имбицила, который по совместительству еще и министр юстиции!
Масюська, а еще больше людей ненавидят степанова и твоего мелкого, хрипатого босса. Как с этим поступим???
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19.02.2021 10:28 Відповісти
Самое полезное что могут сделать эти депутаты это сдать наворованное и сдаться самим - тогда не нужно будет выдумывать всю эту херню с полномочиями и конкурсами
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19.02.2021 10:29 Відповісти
У Сытника видимо много компромата уже насобиралось на Ахметова, Беню и их прихлебателей из рады что те зашевелились, если Сытник продолжит в таком духе то может стать народным героем как Лаура Кёвеши в Румынии, и даже больше замахнуться стать президентом.
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19.02.2021 10:47 Відповісти
якщо в нього є компромат,то якого ... він сидить і мовчить? В нього пика скоро в екран телевізора не вміститься? де результати його роботи, тільки один пшик! "Схеми" і то більше нього викривають,гнати в шию такого антикорупціонера!!!
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19.02.2021 10:56 Відповісти
а зачем ему говорить, если даже когда он молчит - у коррупционеров начинает подгорать, что они правдами и неправдами его хотят снять - а мог бы как Венедиктова всех устраивать и никто его бы не хотел снять, и Схемы хотят закрыть-нет т.к. там поговорили - пар спустили, без каких либо последствий и все, языком молоть не мешки ворочать, и "Хорошо смеётся тот, кто смеётся последним"
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19.02.2021 12:51 Відповісти
а с другой - достаточно много людей в Раде ненавидят Сытника и готовы голосовать за что угодно, лишь бы там только была норма, которая лишит его полномочий", - рассказал Малюська.



Так МВФ грошей більше не дасть, а у вересні потрібно виплатити 2лярди баксів,
яких немає..
І хто кого буде ненавидіти у вересні ?
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19.02.2021 10:58 Відповісти
Навідь пес Сірко у нашій Деражні знає, що цей малюск грантосос та продажна курва.
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19.02.2021 11:07 Відповісти
грантожерам не потрібно бути продажними,
бо вони отримують гроші за те, що декларують зробити..

а курва малюка сидить на конвертах від олігархів,
і не декларує, скільки отримує, щоб здавати
інтереси країни..

це називається продажністю


у вас не та методичка
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19.02.2021 11:22 Відповісти
Я людина проста, методичків немаю. Ну то що він десь лаве тупо ******* це точно. Бо такогощо цей придурок робе, навідь при краснопузих не було.
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19.02.2021 11:28 Відповісти
грантожери, грантососи, соросята, інострані агенти - цей набір винайшли на каналах солов'єва і скабєєвої.. те, що потім транслювали канали мертвечука, г+г, Україна24, странаUA, петушарій, собачийрот, кива і тддд...

по таким виразам вата і колаборанти відрізняють своїх
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19.02.2021 11:40 Відповісти
А Лещенко, Наєм, вони хто? І чому вони замовкли, як попали на должностя.? Та ще такі, що у нашому колхозі пошукати треба
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19.02.2021 11:45 Відповісти
у вас явно ломка від відсутності каналів мертвечука..

Наєм працює в Обонпромі.. є кілька стримів, де він розповідає про свою роботу..
Лещенко стримить кожен день.. бо здається, у нього мало роботи..

але того всього не показували у мертвечука
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19.02.2021 11:50 Відповісти
ти переміг. але я телек зовсім не дивлюсь. Можешь більше не відповідати
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19.02.2021 11:56 Відповісти
набір шаблонів думок видає їх носія..
вказує на джерела, якими носій користується..
що дивиться, що читає..

>я телек зовсім не дивлюсь


добре.. тоді від кого колаборантські шаблони ?
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19.02.2021 12:58 Відповісти
Ситника ненавидять - це означає, що його хочуть замінити на "свого," більш поступливого, услужливого.
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19.02.2021 11:15 Відповісти
Його прізвище дуже йому пасує...))
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19.02.2021 15:37 Відповісти
 
 