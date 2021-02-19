Малюська про законопроєкт Кабміну щодо НАБУ: Багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б його звільнити
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Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що всі проблеми навколо законопроєкту про Національне антикорупційне бюро України пов'язані з негативним ставленням народних депутатів до персони директора НАБУ Артема Ситника. Депутати відмовляються врегулювати законодавчі прогалини у функціонуванні НАБУ.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"У тому вигляді, в якому він (законопроєкт. - Ред.) зараз є, він може бути ухвалений доволі швидко. З одного боку, - тому що це виконання програми з МВФ, а з іншого, - доволі багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б там тільки була норма, яка позбавить його повноважень", - розповів Малюська.
Міністр зазначив, що під час підготовки цього законопроєкту був присутній певний поспіх з боку уряду. Однак він пов'язаний з тим, що цей закон необхідно ухвалити до отримання траншу Міжнародного валютного фонду.
Уряд уже майже місяць обговорює з МВФ документ, але поки отримало від нього лише низку "технічних зауважень". По суті документа жодних заперечень немає. Ключовою дискусією в цих переговорах є процедура формування конкурсної комісії для обрання нового директора НАБУ, а не статус нинішнього глави.
"Мені насправді не дуже цікаво, які у кого відносини з НАБУ, які емоції навколо цього точаться. Єдине, що мене цікавить у цій історії - це те, що ненависть окремих депутатів до голови НАБУ може нам додати необхідну кількість голосів, щоб ухвалити хороший закон, який влаштує всю експертну спільноту", - заявив Малюська.
Будь ласка, зачекайте...
Это просто так совпало, что депутаты ненавидят главу антикоррупционного бюро или вполне закономерно, что коррупционеры ненавидят того, кто с ними борется?.
Если бандюки бесятся...
Да и дебилковатому Малюське-пепиське грандиозный пендель под сраку с должности не был бы лишним.
і вірите, що голова НАБУ, який має солідну зарплату і
компромат на лярди на кожного олігарха, розмінявся на
20 тисяч гривень за відпочинок десь у рівненському селі ?
не у Франції, Італії, Іспанії, Флориді, Багамах, Сейшелах, Мальдвах,
Омані, Катарі ? а у рівненському селі ?
МВФ грошей більше не дасть, а у вересні потрібно виплатити 2лярди баксів,
яких немає..
Просто отличние обоснование от имбицила, который по совместительству еще и министр юстиции!
Масюська, а еще больше людей ненавидят степанова и твоего мелкого, хрипатого босса. Как с этим поступим???
Так МВФ грошей більше не дасть, а у вересні потрібно виплатити 2лярди баксів,
яких немає..
І хто кого буде ненавидіти у вересні ?
бо вони отримують гроші за те, що декларують зробити..
а курва малюка сидить на конвертах від олігархів,
і не декларує, скільки отримує, щоб здавати
інтереси країни..
це називається продажністю
у вас не та методичка
по таким виразам вата і колаборанти відрізняють своїх
Наєм працює в Обонпромі.. є кілька стримів, де він розповідає про свою роботу..
Лещенко стримить кожен день.. бо здається, у нього мало роботи..
але того всього не показували у мертвечука
вказує на джерела, якими носій користується..
що дивиться, що читає..
>я телек зовсім не дивлюсь
добре.. тоді від кого колаборантські шаблони ?