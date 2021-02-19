Малюська про законопроєкт Кабміну щодо НАБУ: Багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б його звільнити

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що всі проблеми навколо законопроєкту про Національне антикорупційне бюро України пов'язані з негативним ставленням народних депутатів до персони директора НАБУ Артема Ситника. Депутати відмовляються врегулювати законодавчі прогалини у функціонуванні НАБУ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"У тому вигляді, в якому він (законопроєкт. - Ред.) зараз є, він може бути ухвалений доволі швидко. З одного боку, - тому що це виконання програми з МВФ, а з іншого, - доволі багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б там тільки була норма, яка позбавить його повноважень", - розповів Малюська.

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Міністр зазначив, що під час підготовки цього законопроєкту був присутній певний поспіх з боку уряду. Однак він пов'язаний з тим, що цей закон необхідно ухвалити до отримання траншу Міжнародного валютного фонду.

Уряд уже майже місяць обговорює з МВФ документ, але поки отримало від нього лише низку "технічних зауважень". По суті документа жодних заперечень немає. Ключовою дискусією в цих переговорах є процедура формування конкурсної комісії для обрання нового директора НАБУ, а не статус нинішнього глави.

"Мені насправді не дуже цікаво, які у кого відносини з НАБУ, які емоції навколо цього точаться. Єдине, що мене цікавить у цій історії - це те, що ненависть окремих депутатів до голови НАБУ може нам додати необхідну кількість голосів, щоб ухвалити хороший закон, який влаштує всю експертну спільноту", - заявив Малюська.