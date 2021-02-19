Туреччина стурбована затриманнями активістів в окупованому Криму і закликає РФ припинити подібну практику, - МЗС країни
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МЗС Туреччини висловлює стурбованість у зв'язку з затриманнями, які відбулися в окупованому РФ Криму 17 лютого, і заявляє, що країна і надалі підтримуватиме кримських татар.
Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми стурбовані рейдами та затриманнями, які відбулись у Криму... Ми закликаємо припинити таку практику проти кримських татар, які становлять невіддільну частину Кримського півострова", - йдеться в заяві.
Міністерство закордонних справ Туреччини також нагадало про незмінність позиції країни щодо окупації півострова Росією.
"Туреччина не визнає незаконної анексії Криму і продовжуватиме підтримувати кримських татар", - йдеться в документі.
Як повідомлялося, вранці 17 лютого під тимчасово окупованому Росією Криму проходили масові обшуки в домоволодіннях активістів "Кримської солідарності". За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, після обшуків були затримані активісти "Кримської солідарності" і проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство" Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров. Їм інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною.
Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом незаконних обшуків та затримання громадян. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.
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Драпали аж до Еревана) попутно меняя задрипаные портки....
Крым нужно возвратить в состав Украины. Крымских бесноватых православных бабушек, их внуков -сепаратистов-коммунистов, отставников КГБ, ВМФ, МВД, ФСБ, пенсионеров Союзного значения из аппарата ЦК КПСС и их семьи с рюкзаками на спине вывезти через мост в Краснодарский край (как коммунисты депортировали татар) или паромом через Керченский пролив, если к тому времени мост не накроется «медным тазом». Желательно зимой.
Крымским татарам возвратить захваченные россиянами татарские дома, коттеджи и квартиры.
Когда Крым будет полностью очищен от российских «понаехали», военных отставников, кагебистов, «поребриков» и «крымнашевцев» Верховна Рада Украины рассмотрит вопрос создания в Крыму компактного поселения крымских татар со столицей в Бахчисарае.
Крымским городам и населенным пунктам возвратят все татарские географические названия, какие существовали в период Крымского ханства.
Если это произойдет, то Турция поддержит Правительство Украины по той причине, что в Турции проживает около 5 миллионов человек с крымско-татарскими корнями. Таким образом, Украина получит мощного союзника, который в свою очередь сможет подключать к решению татарского вопроса Лигу арабских государств и Правительства мусульманских стран в ООН.
Крым никогда не будет игорной зоной и «малиной»* для сотрудников КГБ-ФСБ РФ, а дважды судимый-рекетир Гоблин её «малинщиком»*.