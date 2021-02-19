Туреччина стурбована затриманнями активістів в окупованому Криму і закликає РФ припинити подібну практику, - МЗС країни

МЗС Туреччини висловлює стурбованість у зв'язку з затриманнями, які відбулися в окупованому РФ Криму 17 лютого, і заявляє, що країна і надалі підтримуватиме кримських татар.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стурбовані рейдами та затриманнями, які відбулись у Криму... Ми закликаємо припинити таку практику проти кримських татар, які становлять невіддільну частину Кримського півострова", - йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ Туреччини також нагадало про незмінність позиції країни щодо окупації півострова Росією.

"Туреччина не визнає незаконної анексії Криму і продовжуватиме підтримувати кримських татар", - йдеться в документі.

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Як повідомлялося, вранці 17 лютого під тимчасово окупованому Росією Криму проходили масові обшуки в домоволодіннях активістів "Кримської солідарності". За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, після обшуків були затримані активісти "Кримської солідарності" і проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство" Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров. Їм інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною.

Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом незаконних обшуків та затримання громадян. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.