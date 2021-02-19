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затримання (4145) Крим (12757) Туреччина (2255) кримські татари (1969)

Туреччина стурбована затриманнями активістів в окупованому Криму і закликає РФ припинити подібну практику, - МЗС країни

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Туреччина стурбована затриманнями активістів в окупованому Криму і закликає РФ припинити подібну практику, - МЗС країни

МЗС Туреччини висловлює стурбованість у зв'язку з затриманнями, які відбулися в окупованому РФ Криму 17 лютого, і заявляє, що країна і надалі підтримуватиме кримських татар.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стурбовані рейдами та затриманнями, які відбулись у Криму... Ми закликаємо припинити таку практику проти кримських татар, які становлять невіддільну частину Кримського півострова", - йдеться в заяві.

Міністерство закордонних справ Туреччини також нагадало про незмінність позиції країни щодо окупації півострова Росією.

"Туреччина не визнає незаконної анексії Криму і продовжуватиме підтримувати кримських татар", - йдеться в документі.

Також дивіться: Активісти в Москві влаштували флешмоб на підтримку затриманих 17 лютого в окупованому Криму. ФОТО

Як повідомлялося, вранці 17 лютого під тимчасово окупованому Росією Криму проходили масові обшуки в домоволодіннях активістів "Кримської солідарності". За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, після обшуків були затримані активісти "Кримської солідарності" і проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство" Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров. Їм інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною.

Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом незаконних обшуків та затримання громадян. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Армяне уже припугнули...
Драпали аж до Еревана) попутно меняя задрипаные портки....
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19.02.2021 09:13
+5
Турции необходимо не выражать обеспокоенность, а необходимо перекрыть Босфор пролив для кацапских суден.
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19.02.2021 09:19
+4
Не пій баяру!
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19.02.2021 09:06
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Турки тільки зараз побачили?
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19.02.2021 08:59 Відповісти
В конце 17-го века во время Азовских походов Петр Первый отвоевал у турок Таганрог. Затем еще, в течение почти 100 лет православно-турецких войн посылаемые Екатериной Второй фавориты царицы Потемкины, Румянцевы, Суворовы отвоевали юг Украины. В конце 18-го века Суворов штурмом взял Измаил. Поэтому все эти территории вместе с Крымом нужно возвратить Турции, а Вселенский Патриарх Варфоломей должен занять покои патриарха московского в мужском монастыре на 16 станции Большого Фонтана в Одессе.
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19.02.2021 09:54 Відповісти
Не хвилюйтеся так, Турція постійно моніторить це питання.
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19.02.2021 10:30 Відповісти
Припугнут Турцию, что не будут покупать у них помидоры и они успокоются.
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19.02.2021 09:02 Відповісти
Не пій баяру!
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19.02.2021 09:06 Відповісти
Молодежь выбирает Pepsi и Coca-Cola.
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19.02.2021 09:14 Відповісти
Армяне уже припугнули...
Драпали аж до Еревана) попутно меняя задрипаные портки....
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19.02.2021 09:13 Відповісти
А лаптеногие туристы из Нижнего Тагила не будут засцыкать матрасы в Анталии
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19.02.2021 09:41 Відповісти
Турции необходимо не выражать обеспокоенность, а необходимо перекрыть Босфор пролив для кацапских суден.
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19.02.2021 09:19 Відповісти
Ага, с разбегу. Пукин уже запрещал авиарейсы в Турцию. После чего Эрдоган не знал как латать дыру в бюджете, вызванную отсутствием денег от русотуристо и ... полетел в москву заверять пукина в вечной дружбе.
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19.02.2021 09:41 Відповісти
Как же в современном мире стало популярным проявлять глубокую озабоченность
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19.02.2021 09:46 Відповісти
Проявил глубокую озабоченность старательно укладывая кирпич за пазухой. Ждёмс новостей.
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19.02.2021 09:53 Відповісти
Вот чего не ожидал, так это того, что крымские Татары и «киевская хунта» объединятся в одну Семью для защиты Украины от православной страны-террориста.
Крым нужно возвратить в состав Украины. Крымских бесноватых православных бабушек, их внуков -сепаратистов-коммунистов, отставников КГБ, ВМФ, МВД, ФСБ, пенсионеров Союзного значения из аппарата ЦК КПСС и их семьи с рюкзаками на спине вывезти через мост в Краснодарский край (как коммунисты депортировали татар) или паромом через Керченский пролив, если к тому времени мост не накроется «медным тазом». Желательно зимой.
Крымским татарам возвратить захваченные россиянами татарские дома, коттеджи и квартиры.
Когда Крым будет полностью очищен от российских «понаехали», военных отставников, кагебистов, «поребриков» и «крымнашевцев» Верховна Рада Украины рассмотрит вопрос создания в Крыму компактного поселения крымских татар со столицей в Бахчисарае.
Крымским городам и населенным пунктам возвратят все татарские географические названия, какие существовали в период Крымского ханства.
Если это произойдет, то Турция поддержит Правительство Украины по той причине, что в Турции проживает около 5 миллионов человек с крымско-татарскими корнями. Таким образом, Украина получит мощного союзника, который в свою очередь сможет подключать к решению татарского вопроса Лигу арабских государств и Правительства мусульманских стран в ООН.
Крым никогда не будет игорной зоной и «малиной»* для сотрудников КГБ-ФСБ РФ, а дважды судимый-рекетир Гоблин её «малинщиком»*.
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19.02.2021 09:55 Відповісти
Хизб ут-Тахрир и в турции так то запрещена
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19.02.2021 11:42 Відповісти
ток это понты с тахриром шоб коренных зажать
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19.02.2021 22:24 Відповісти
 
 