УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4495 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоЗдоров'я Коронавірус і карантин
654 0
карантин (16095) статистика (2134) COVID-19 (18065) коронавірус (16711)

За добу у світі виявили 398,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 110,8 млн

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

За добу у світі виявили 398,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 110,8 млн

Станом на ранок 19 лютого у світі зареєстрували 398 268 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 11 497 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 110 840 990 випадків інфікування, з них 398 268 тільки за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 452 623 особи, з них 11 497 за минулу добу.

За добу у світі виявили 398,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 110,8 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 85,7 млн осіб.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померли 120 осіб, зафіксовано 6531 новий випадок зараження, одужали 5857 осіб

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.

За добу у світі виявили 398,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 110,8 млн 02

Україна зараз на 17-му місці світового рейтингу і на 8-м в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 