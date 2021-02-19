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У дитсадку в Тернополі зафіксовано спалах кишкової інфекції: захворіли 11 дітей, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У дитсадку в Тернополі зафіксовано спалах кишкової інфекції: захворіли 11 дітей, - ДСНС

У дитячому садку Тернополя 11 дітей захворіли на гостру кишкову інфекцію. Випадок класифікували як інфекційний спалах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"18 лютого в м. Тернопіль у дошкільному навчальному закладі № 10 лабораторно підтверджено спалах гострої кишкової "ротавірусної інфекції" в 11 дітей (2016-2017 р.н.), з них 2 дитини перебувають на стаціонарному лікуванні в Тернопільській дитячій лікарні та 9 дітей лікуються амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що стан здоров'я хворих задовільний.

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Загалом у ДНЗ перебувало 20 дітей. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів.

Автор: Наталя Джума
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Какой восторг, наконец то нормальные болячки из под коврика выползли, а не снова тот вездесщуий ковид.
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19.02.2021 09:21 Відповісти
Какая редкая болезнь.
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19.02.2021 09:37 Відповісти
Там, на заході країни, часто бувають отруєння. Або серед співробітників є шкідники, або серед постачальників продуктів.
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19.02.2021 10:43 Відповісти
 
 