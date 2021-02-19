Кравчук про агресію РФ: Європа і США організовуються для того, щоб серйозно і капітально допомогти Україні

Леонід Кравчук вважає, що планом "Б" для України має стати визнання всіма, що на Донбасі йде війна, і всі питання повинні розглядатися крізь цю призму.

Про це глава української делегації в ТКГ сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1 + 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про цей план "Б" я вже чую не один місяць і навіть вже й рік. Я думаю, що основою має бути одне – визнання всіма без винятку, що ми воююча країна, що у нас іде війна, що ми даємо відсіч агресору, і будь-які питання ми розглядаємо крізь призму війни. Це й буде план "Б", - зазначив Кравчук.

Водночас, за його словами, сьогодні обговорюється питання не завершення війни, а те, як забезпечити ідеальний порядок у Збройних силах.

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"Але це зовсім не означає, що ми боремося проти війни. Ми боремося з наслідками війни. Поки що… Війна нам не потрібна. Це біда, це горе. І тому треба вести питання про завершення війни. А питання завершення війни складається всередині країни – не може бути ворожої пропаганди, має бути вичищена з влади "п’ята колона", мають бути дисципліна і порядок. Будь-які відхилення від закону, або спроба обійти закон, або недбалість, або прийняття шкідливих рішень мають каратися. Має бути залізна дисципліна всіх і вся", - вважає політик.

При цьому він зазначив, що навіть усього цього недостатньо.

"Щоб закінчити війну, треба примусити Росію припинити агресію, тому що будь-яка війна не припиниться в Україні, якщо вони вважають, що ми воюємо самі з собою. Вони навіть договорилися до того, що ми окупували самі себе. Тобто припинення війни означає тиск на Росію всіх і вся, світовим співтовариством, щоб вони зупинили агресію проти України", - підкреслив Кравчук.

Перший Президент додав, що сьогодні в Європі та США "люди тверезіють, вони бачать, чим є насправді Росія, чим є насправді політика Кремля, і вони організовуються для того, щоб допомогти Україні серйозно і капітально".