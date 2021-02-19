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Кравчук (545) Росія (47263) Донбас (21733)

Кравчук про агресію РФ: Європа і США організовуються для того, щоб серйозно і капітально допомогти Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Кравчук про агресію РФ: Європа і США організовуються для того, щоб серйозно і капітально допомогти Україні

Леонід Кравчук вважає, що планом "Б" для України має стати визнання всіма, що на Донбасі йде війна, і всі питання повинні розглядатися крізь цю призму.

Про це глава української делегації в ТКГ сказав в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1 + 1", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Про цей план "Б" я вже чую не один місяць і навіть вже й рік. Я думаю, що основою має бути одне – визнання всіма без винятку, що ми воююча країна, що у нас іде війна, що ми даємо відсіч агресору, і будь-які питання ми розглядаємо крізь призму війни. Це й буде план "Б", - зазначив Кравчук.

Водночас, за його словами, сьогодні обговорюється питання не завершення війни, а те, як забезпечити ідеальний порядок у Збройних силах.

Також читайте: Я бачу в Україні дуже багато людей, які вороже налаштовані до побудови незалежної держави, - Кравчук

"Але це зовсім не означає, що ми боремося проти війни. Ми боремося з наслідками війни. Поки що… Війна нам не потрібна. Це біда, це горе. І тому треба вести питання про завершення війни. А питання завершення війни складається всередині країни – не може бути ворожої пропаганди, має бути вичищена з влади "п’ята колона", мають бути дисципліна і порядок. Будь-які відхилення від закону, або спроба обійти закон, або недбалість, або прийняття шкідливих рішень мають каратися. Має бути залізна дисципліна всіх і вся", - вважає політик.

При цьому він зазначив, що навіть усього цього недостатньо.

"Щоб закінчити війну, треба примусити Росію припинити агресію, тому що будь-яка війна не припиниться в Україні, якщо вони вважають, що ми воюємо самі з собою. Вони навіть договорилися до того, що ми окупували самі себе. Тобто припинення війни означає тиск на Росію всіх і вся, світовим співтовариством, щоб вони зупинили агресію проти України", - підкреслив Кравчук.

Перший Президент додав, що сьогодні в Європі та США "люди тверезіють, вони бачать, чим є насправді Росія, чим є насправді політика Кремля, і вони організовуються для того, щоб допомогти Україні серйозно і капітально".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Європа і США організовуються, а старий пердун в кацапському зомбоящику з сєпарами триндить.
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19.02.2021 09:24
+6
Прозрел.
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19.02.2021 09:22
+5
Він теж хотів зазирнути ***** вглаз.
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19.02.2021 09:27
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Новітня баба Ванга. Кравчук об агрессии РФ: Европа и США организовываются для того, чтобы серьезно и капитально помочь Украине - Цензор.НЕТ 7196
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19.02.2021 09:20 Відповісти
Вольф Мессинг Кравчук об агрессии РФ: Европа и США организовываются для того, чтобы серьезно и капитально помочь Украине - Цензор.НЕТ 680
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19.02.2021 09:31 Відповісти
Прозрел.
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19.02.2021 09:22 Відповісти
Какая наивность!
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19.02.2021 09:27 Відповісти
Європа і США організовуються, а старий пердун в кацапському зомбоящику з сєпарами триндить.
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19.02.2021 09:24 Відповісти
Він теж хотів зазирнути ***** вглаз.
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19.02.2021 09:27 Відповісти
"у нас идет война"
Ще ніхто не назвав це війною. Це якийсь конфлікт з тією стороною. ХЗ.
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19.02.2021 09:25 Відповісти
Ну чего же...
https://news.un.org/ru/story/2015/09/1271981
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19.02.2021 10:23 Відповісти
З таких заяв можна зрозуміті що запаребрік конфліктує з Україною за території. Але сказати прямо що це війна проти України ще ніхто не сказав.
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19.02.2021 11:21 Відповісти
старенькі також інколи міняють свою позицию
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19.02.2021 09:39 Відповісти
Был план А - заглянуть в глаза *****, не проканало.
Клоуну надо заглянуть с другой стороны.
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19.02.2021 09:43 Відповісти
Дали старперду новый набор таблеток?
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19.02.2021 09:46 Відповісти
Запад может нам помочь настоящими санкциями, остановкой СП2 до развала Уйлостана, и принятием в НАТО. Это не есть сильно большие жертвы для Запада и это настоящие действия, а не 7 лет озабоченности и такой вяленькой поддержкой то Украины (выдали устаревшие джавелины первой волны и бу хаммеры...), то Уйлостана в виде поставок турбин Сименса и строительства СП2.
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19.02.2021 09:51 Відповісти
За поддержу ********** сименс дорого заплатил, жаль не нам. Не занимается больше сименс турбинами, турбинное подразделение после таких финтов пришлось закрыть. Кстати, СП2, Сименсовские турбины и еще прачечная в Дойчебанке, это всё наследие коррумпированной ГДР, а не всей Европы.
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19.02.2021 09:59 Відповісти
джавелины нам выдали США и против москальских консерв это сверхсовременнейшее оружие. Жаль, его по факту мало, так как одиночных танковых/бтр рейдов почти нету, они больше пригодились бы отбивать танковую атаку, а для этих целей у нас запасов на одну-две атаки
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19.02.2021 10:01 Відповісти
загрузить Дротиками транспортный самолет и привезти - дело недолгое
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19.02.2021 12:33 Відповісти
7 років війни. Два роки "миролюбного" плазування перед фуйлом. Знищення "антипутінської коаліції". Жодного прохання про посилення санкцій за вбивства українських воїнів та невиконання " нормандських домовленностей". І тут "прозріння".
"Америка з Європою рятуйте, буба обісрав.я!"
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19.02.2021 10:17 Відповісти
помню, как кравчук брехал, что Вадим Бойко погиб в следствии взрыва телевизора, тварь
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19.02.2021 10:25 Відповісти
Все разговоры с рашенстаном вести только с Будапештских договоренностей ! Если это не прокатывает , то ввести против москалив полное эмбарго !
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19.02.2021 11:41 Відповісти
ну дак не покупайте у них свет, газ, уголь, продукты.
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19.02.2021 15:56 Відповісти
Кравчук: "Щоб закінчити війну, треба примусити Росію припинити агресію, тому що будь-яка війна не припиниться в Україні, якщо вони вважають, що ми воюємо самі з собою. Вони навіть договорилися до того, що ми окупували самі себе."
Якщо вони - це ЗЕ і команда, тоді все правильно. І шось я не чув, шо Зе змінив свою точку зору чи вибачився.

Кравчук про агресію РФ: Європа і США організовуються для того, щоб серйозно і капітально допомогти Україні - Цензор.НЕТ 7527
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19.02.2021 11:46 Відповісти
видимо надоело брехать, стоя одной ногой в могиле, вот и начал очевидные вещи рассказывать
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19.02.2021 15:20 Відповісти
Во прорвало кравчука. Щось старий лис учуяв в зеленській владі і виріший упередити здачу України московії.
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19.02.2021 15:42 Відповісти
як би тебе придурка комуняцького з семимісячним кучмою не було при владі, може б не було навіть розмов про план А чи Б? Тварюки комуняцькі розікрали країну, злили ядерну зброю.хуйлостанській мерзоті, а тепер сунуть свої гидяві пики у політику знову!
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19.02.2021 16:11 Відповісти
Кравчукові капітально щось примарилось. Потрібно вже користуватись памперсами, бо з тих марень можна в штані наробить
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19.02.2021 23:45 Відповісти
Харе уже слюной брызгать! Сами попробуйте на месте этого деда лотку не раскачать. Уже 3 канала закрыли, и это начало. Обидно когда свои же не зрят в корень, а кругом мерещится зрада. Ну не в одном, так в другом конечно. Но дело медленно поползло. Рвущиеся пердаки в козляндии тому подтверждение.
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20.02.2021 19:48 Відповісти
 
 