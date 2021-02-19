Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
На Донбасі під час нинішнього "перемир'я" з липня 2020 року - зовсім не "провокації" з боку російських окупантів: вбивства українських військовослужбовців не можна так називати, і назва того, що відбувається, - війна.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Лігу, так в ефірі програми Право на владу на каналі "1+1" заявив перший президент Леонід Кравчук, який є главою української делегації в Тристоронній контактній групі.
"Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військових, то це не можна назвати ... провокацією. Яка це в біса провокація? Це війна. Це вбивство", - наголосив він.
За словами переговорника в ТКГ, такі факти - це порушення Росією взятих на себе зобов'язань про всеосяжну тишу на фронті: "Називаймо речі своїми іменами".
7 лютого 2021 року Кравчук заявив про ситуацію на Донбасі таке: "На постріл треба відповідати пострілом, або нас вважатимуть слабкими", а через два дні - що перемир'я більше не дотримується: Росія знову "починає діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів".
12 лютого радник глави Офісу Президента Арестович запевнив, що, попри обстріл і вбивства, Україна не ініціює скасування перемир'я на Донбасі "для збереження життів солдатів і громадян, міжнародної підтримки України і посилення санкцій проти Росії".
Глава ОП Єрмак заявив, що переговори про мир на Донбасі "неможливо вести далі, коли вбивають наших людей", але потрібно зберегти перемир'я для переговорів.
Будь ласка, зачекайте...
Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
Теперь нариду осталось заглянуть ишо в очко
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150519_ru_s_poroshenko
https://news.un.org/ru/story/2015/09/1271981
https://politics.segodnya.ua/politics/poroshenko-ozvuchil-poteri-ukrainy-za-vremya-voyny-s-rossiey-1264244.html
У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.
Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
20 квітня 2017
«Дехто намагається називати це (ситуацію на Донбасі - ред.) замороженим конфліктом. Наголошую, що він не заморожений. А це - гаряча російська агресія проти моєї країни», - сказав Порошенко."
https://www.radiosvoboda.org/a/news/28440899.html
*********** я не помилився..... "любітєль рускаго" таке сказав
Ось що робить животворний Байден
Чекаємо продовження
чи просто їм всім (зеленським) лячно стало?
сподіваюся друге.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"