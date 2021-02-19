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Кравчук (545) вбивство (2876) Донбас (21733)

Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук

На Донбасі під час нинішнього "перемир'я" з липня 2020 року - зовсім не "провокації" з боку російських окупантів: вбивства українських військовослужбовців не можна так називати, і назва того, що відбувається, - війна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Лігу, так в ефірі програми Право на владу на каналі "1+1" заявив перший президент Леонід Кравчук, який є главою української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військових, то це не можна назвати ... провокацією. Яка це в біса провокація? Це війна. Це вбивство", - наголосив він.

За словами переговорника в ТКГ, такі факти - це порушення Росією взятих на себе зобов'язань про всеосяжну тишу на фронті: "Називаймо речі своїми іменами".

7 лютого 2021 року Кравчук заявив про ситуацію на Донбасі таке: "На постріл треба відповідати пострілом, або нас вважатимуть слабкими", а через два дні - що перемир'я більше не дотримується: Росія знову "починає діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук про агресію РФ: Європа і США організовуються для того, щоб серйозно і капітально допомогти Україні

12 лютого радник глави Офісу Президента Арестович запевнив, що, попри обстріл і вбивства, Україна не ініціює скасування перемир'я на Донбасі "для збереження життів солдатів і громадян, міжнародної підтримки України і посилення санкцій проти Росії".

Глава ОП Єрмак заявив, що переговори про мир на Донбасі "неможливо вести далі, коли вбивають наших людей", але потрібно зберегти перемир'я для переговорів.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
в стране война - говорил Порошенко, ты просто хочешь узурпировать власть и тебе она выгодна - ответил нарид, и выбрал клоуна заглянуть в глаза *****.

Теперь нариду осталось заглянуть ишо в очко Если на Донбассе стреляют и убивают украинских военнослужащих, то какая это к черту провокация? Это война, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2495
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19.02.2021 09:39
+17
Порох не называл войну войной? У тебя с головой не все в порядке или ты пребывал в анабиозе и только проснулся? Порох это тебе не Зеля войну с россисей той стороной не называет.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150519_ru_s_poroshenko

https://news.un.org/ru/story/2015/09/1271981

https://politics.segodnya.ua/politics/poroshenko-ozvuchil-poteri-ukrainy-za-vremya-voyny-s-rossiey-1264244.html
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19.02.2021 09:42
+15
Кратковременное прояснение сознания?
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19.02.2021 09:33
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Кравчук люську арестовича опустил. Бгг
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19.02.2021 09:32 Відповісти
В обозримом будущем, захваченные и оккупированные Московией территории украинского Донбасса превратятся в «черную дыру», где будут преобладать, нищета, выжженная земля, пешие «челноки», с российскими паспортами и тачками «Кравчучка», циркулирующими на «Большую украинскую Землю», за продуктами, расцветет бандитизм, наркотрафик, насилие и т.д.

Беженец с оккупированного московскими «ихтамнетами» Донбасса рассказал, что в его пгт (поселок городского типа) насчитывающий около ШЕСТЬСОТ дворов, только две семьи не ходили весной 2014 в гараж на Рехферендум. Местные коллаборанты угрожали ночью облить их дома бензином и поджечь.
Оксана Гомон
«Знаете, а еще в Надвірной (Ивано-Франковская область), откуда я недавно вернулась, обиженный местным языком и менталитетом выходец с Донбасса, бросил в кафе гранату. Пострадало 9 человек».
Жители Донбасса семьями собирают информацию о передвижение украинской техники и корректируют огонь российский военных на украинские позиции. https://www.youtube.com/watch?v=sq9ikY_SoQE
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19.02.2021 09:50 Відповісти
Кратковременное прояснение сознания?
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19.02.2021 09:33 Відповісти
да не у него функционера во власти чуйка гарная шось походу на Банковой давно завонялось??!!! вот Макарыч и по ветру носа держит...
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19.02.2021 10:05 Відповісти
+++
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19.02.2021 11:00 Відповісти
в стране война - говорил Порошенко, ты просто хочешь узурпировать власть и тебе она выгодна - ответил нарид, и выбрал клоуна заглянуть в глаза *****.

Теперь нариду осталось заглянуть ишо в очко Если на Донбассе стреляют и убивают украинских военнослужащих, то какая это к черту провокация? Это война, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2495
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19.02.2021 09:39 Відповісти
Порох не называл войну войной? У тебя с головой не все в порядке или ты пребывал в анабиозе и только проснулся? Порох это тебе не Зеля войну с россисей той стороной не называет.
https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/05/150519_ru_s_poroshenko

https://news.un.org/ru/story/2015/09/1271981

https://politics.segodnya.ua/politics/poroshenko-ozvuchil-poteri-ukrainy-za-vremya-voyny-s-rossiey-1264244.html
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19.02.2021 09:42 Відповісти
Пан Олег Куницын! Вам Респект за вразумительный ответ!
У донецких граждан нельзя останавливаться на ночлег. Сдадут террористам. От жителей оккупированного Московией Донбасса нельзя брать пищу. Отравят супчиком из мухоморов.
У матерей донецких «повстанцев» нельзя просить воду - зарубят лопатой, как они это сделали с раненым пилотом сбитого украинского самолета.
От дедушек из Станицы Луганской нельзя принимать в подарок бутыль с мёдом. «Подарок» может взорваться в руках. Военные ВСУ должны это знать, выходя на боевое задание.

Коллаборанты оккупированного Московией Донбасса ненавидят Украину i державну мову, хотя регулярно приезжают к «карателям» на Большую Землю за пенсиями и сосисками. Они терпеливо стоят в очереди, чтобы получить паспорт с двухголовой курицей на обложке. Арсений Яценюк ищет сейчас в США инвесторов, чтобы построить забор от независимых от морали граждан молодых республик.
Как говорила мэр Славянска весной 2014 года пани Неля Штепа: «Донецкие «повстанцы», это наши мальчики».
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19.02.2021 09:51 Відповісти
Може ви цього чути не хотіли?
20 квітня 2017

«Дехто намагається називати це (ситуацію на Донбасі - ред.) замороженим конфліктом. Наголошую, що він не заморожений. А це - гаряча російська агресія проти моєї країни», - сказав Порошенко."

https://www.radiosvoboda.org/a/news/28440899.html
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19.02.2021 10:51 Відповісти
Шо это Лёню развернуло? Если на Донбассе стреляют и убивают украинских военнослужащих, то какая это к черту провокация? Это война, - Кравчук - Цензор.НЕТ 928
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19.02.2021 09:33 Відповісти
А что, впервые? Если на Донбассе стреляют и убивают украинских военнослужащих, то какая это к черту провокация? Это война, - Кравчук - Цензор.НЕТ 740
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19.02.2021 09:35 Відповісти
Мистер очевидность. А еще недавно совсем другое пел.
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19.02.2021 09:36 Відповісти
деду пришло прозрение на 7й год войны..
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19.02.2021 09:37 Відповісти
скорее кратковременное просветвление перед кончиной, такое бывает
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19.02.2021 14:38 Відповісти
может какие то таблетки поменял, или наоборот какие то закончились Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук - Цензор.НЕТ 6999
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19.02.2021 16:17 Відповісти
это война и воевать с врагом нужно соответственно, а не так, как хочет воевать говнокомандующий - прекращением огня.
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19.02.2021 09:43 Відповісти
Может у деда кроме деменции уже агония началась предсмертная
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19.02.2021 09:44 Відповісти
Судя по всему - это у тебя деменция. А Кравчук просто назвал вещи своими именами.
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19.02.2021 09:49 Відповісти
У него не просто деменция, тут маразм высеронный. Альцгеймер в разгаре. Не лечится. Аминь.
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19.02.2021 10:05 Відповісти
а шо так вещи у вас быстро меняют название? ложку с ершиком еще не путаете?
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19.02.2021 14:41 Відповісти
Прочитав новину.............зайшов ще раз прочитав заголовок....... прочитав текст......
*********** я не помилився..... "любітєль рускаго" таке сказав Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4768
Ось що робить животворний Байден
Чекаємо продовження
Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук - Цензор.НЕТ 4686
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19.02.2021 09:55 Відповісти
Гибель гражданина Украины, это просто, мелкая провокация!
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19.02.2021 10:03 Відповісти
цього старого уйобка бандерівці покусали?
чи просто їм всім (зеленським) лячно стало?
сподіваюся друге.
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19.02.2021 10:16 Відповісти
Ох старика понесло, слава Богу пока в нужном направлении...
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19.02.2021 10:58 Відповісти
Ви собі можете уявити мужність цієї людини!? Із якою ненавістю йому приходилося їсти обкомівський пайок? А їздити на персональному авто, і дивитися, як пригнічує радянська влада українців. А обкомівський санаторій і пити марочні вина і коньяки у Криму чи на Кавказі із клятими москальскими бонзами. Жах! Жах!
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19.02.2021 11:03 Відповісти
Нарешті дозріли до рівня оцінки ситуації Порошенком.
Зе-команда примножила балачки на переговорах з путлером, та результатів-нуль. Ба, більше -РФ майже повністю вислизнула як сторона конфлікту, та більш утверджється як посередник, що "допомогає Україні вирішити внутрішній конфлікт"
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19.02.2021 11:04 Відповісти
Ну как говорится,когда разговаривают стволы,дипломатия закончена.Война началась в 2014м году с отжимом Крыма.По доктрине Герасимова"Гибридная война".Эта доктрина подразумевает не полномасштабные военные действия,а предполагает серии спецоперации с привлечением местного населения,сопровождается мощной пропагандой и включением в работу на всю мощность дипломатию агрессора на мировой арене для прикрытия.И тут главное,що все упускают из вида-это суть.Суть проста как пять копеек."Глаз бури"-это самое безопасное место в центре урагана.Представьте,шо такое место-это позиция Украины с одним единственным утверждением о том,шо в Украине война и Рашка агрессор.Это правильная позиция.Теперь посмотрите на Рашку.Она создаёт вихри в виде Минских угод,кружит мозги лживой пропагандой,дурачит мировое сообщество и развязывает отвлекающую кампанию в Донецком и Луганском направлении.И шо робить Украина?Она сходит со своей позиции в центре в сторону мордовского вертепа.Грубо говоря идёт у Мордора на поводу,ведясь на отвлекающие и созданные москалями ловушки,вместо того,щоб занять твёрдую позиции и стоять ровно,шарахаются из стороны в торону.
Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук - Цензор.НЕТ 5476 Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук - Цензор.НЕТ 7269
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19.02.2021 11:23 Відповісти
Ідіоти ,приберіть корупцію !!!
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19.02.2021 11:53 Відповісти
а семь лет у него дерьмо во рту было?
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19.02.2021 12:32 Відповісти
Достали уже с тем порохом,там тоже свои свинарчуки,,как дети...А тот гавно а порох нет,а тот такой,а порох нет,так идите памятник поставте ему,он уже в прошлом.Выбори закончились сами знаете как!
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19.02.2021 13:41 Відповісти
Гляди ка, дед понял, что ему тут еще жить и нельзя гадить где харчуешься. На пользу пошло закрытие К(аналов) мертвечуковских. Даешь еще!?)
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19.02.2021 15:14 Відповісти
О, це комуняцьке гівно розплющило очі і що-сь побачило на 7-му році війни?
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19.02.2021 16:25 Відповісти
 
 