Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військовослужбовців, то яка це в біса провокація? Це війна, - Кравчук

На Донбасі під час нинішнього "перемир'я" з липня 2020 року - зовсім не "провокації" з боку російських окупантів: вбивства українських військовослужбовців не можна так називати, і назва того, що відбувається, - війна.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Лігу, так в ефірі програми Право на владу на каналі "1+1" заявив перший президент Леонід Кравчук, який є главою української делегації в Тристоронній контактній групі.

"Якщо на Донбасі стріляють і вбивають українських військових, то це не можна назвати ... провокацією. Яка це в біса провокація? Це війна. Це вбивство", - наголосив він.

За словами переговорника в ТКГ, такі факти - це порушення Росією взятих на себе зобов'язань про всеосяжну тишу на фронті: "Називаймо речі своїми іменами".

7 лютого 2021 року Кравчук заявив про ситуацію на Донбасі таке: "На постріл треба відповідати пострілом, або нас вважатимуть слабкими", а через два дні - що перемир'я більше не дотримується: Росія знову "починає діяти зухвало, відкрито, не ховаючи своїх намірів".

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12 лютого радник глави Офісу Президента Арестович запевнив, що, попри обстріл і вбивства, Україна не ініціює скасування перемир'я на Донбасі "для збереження життів солдатів і громадян, міжнародної підтримки України і посилення санкцій проти Росії".

Глава ОП Єрмак заявив, що переговори про мир на Донбасі "неможливо вести далі, коли вбивають наших людей", але потрібно зберегти перемир'я для переговорів.