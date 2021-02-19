Рада сьогодні проведе Годину запитань до уряду і розгляне законопроєкт Зеленського про інвестнянь

Верховна Рада на пленарному засіданні в п'ятницю проведе Годину запитань до уряду і розгляне в другому читанні президентський законопроєкт про інвестнянь.

Пленарне засідання депутати почнуть з Години запитань до уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №3526 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту лісів, запобігання пожежам на землях лісового та водного фонду, торфовищах та на землях інших категорій", №2063 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист", №3901 "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги", №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

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Ще депутати планують розглянути деякі законопроєкти у першому читанні. Серед них №4225 "Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного військового меморіального кладовища", №№4351, 4351-1, 4351-2 "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", №3715 "Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель), №4265 "Про державну реєстрацію геномної інформації людини", №№4335, 4335-1 "Про обіг цивільної зброї та бойових припасів до неї", законопроєкти, які стосуються виконання рішень Європейського суду з прав людини і соціального страхування.

У повторному першому читанні депутати розглянуть законопроєкти №3711-д "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України" та №3364-1д про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо сертифікації оператора системи передачі.

Завершити пленарний тиждень депутати планують традиційно виступами у різному.