ВРП відкрила дисциплінарне провадження проти ще трьох суддів ВАКС, - пресслужба Антикорупційного суду

17 лютого 2021 року Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення про відкриття дисциплінарного провадження стосовно суддів ВАКС Віктора Маслова, Ігоря Строгого та Лесі Федорак. Порушення проваджень відбулося за результатами попередньої перевірки скарг Національної асоціації адвокатів України та двох обвинувачених у кримінальному провадженні, розгляд якого суддями не завершено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Антикорупційного суду.

"Відповідному рішенню дисциплінарного органу передувало повідомлення суддів про втручання члена ВРП у їхню діяльність щодо здійснення правосуддя у вказаному кримінальному провадженні. Також у межах дисциплінарного провадження, судді подали дві заяви про відвід члена ВРП, з огляду на наявність обставин, які викликають сумнів у його неупередженості під час розгляду дисциплінарних скарг, втім вони не були задоволені", - наголошують в Антикорупційному суді.

Крім цього, підкреслюється, що дата і час розгляду дисциплінарних скарг на суддів ВАКС ще не відомі, проте "судді ВАКС Віктор Маслов, Ігор Строгий і Леся Федорак мають намір відстоювати свою позицію у встановленому законом порядку".

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