Посольства України влаштували справжнє полювання на вакцину проти COVID-19, - Кулеба про процес переговорів з виробниками

МЗС України допомагає МОЗ організовувати процес переговорів з виробниками вакцин проти коронавірусу. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, українські посольства влаштували справжнє полювання на вакцину.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Кулеба повідомив на брифінгу в п'ятницю, 19 лютого.

За його словами, МЗС перебуває в постійному контакті з Міністерством охорони здоров'я, щодо організації переговорів з міжнародними виробниками COVID-вакцин.

"МЗС допомагає Міністерству охорони здоров'я працювати з іншими країнами і компаніями і організовувати процес переговорів з виробниками вакцин. Хочу подякувати нашим посольствам за те, що вони влаштували справжнє полювання на вакцину", - заявив Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Зімбабве почали вакцинацію проти COVID-19

Нагадаємо, в Україні планували почати процес вакцинації на цьому тижні, з 15 лютого. Однак досі країна не отримала жодної партії вакцини. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що вакцинація в країні точно почнеться в лютому.