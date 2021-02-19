Посольства України влаштували справжнє полювання на вакцину проти COVID-19, - Кулеба про процес переговорів з виробниками
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МЗС України допомагає МОЗ організовувати процес переговорів з виробниками вакцин проти коронавірусу. За словами глави МЗС Дмитра Кулеби, українські посольства влаштували справжнє полювання на вакцину.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Кулеба повідомив на брифінгу в п'ятницю, 19 лютого.
За його словами, МЗС перебуває в постійному контакті з Міністерством охорони здоров'я, щодо організації переговорів з міжнародними виробниками COVID-вакцин.
"МЗС допомагає Міністерству охорони здоров'я працювати з іншими країнами і компаніями і організовувати процес переговорів з виробниками вакцин. Хочу подякувати нашим посольствам за те, що вони влаштували справжнє полювання на вакцину", - заявив Кулеба.
Нагадаємо, в Україні планували почати процес вакцинації на цьому тижні, з 15 лютого. Однак досі країна не отримала жодної партії вакцини. При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що вакцинація в країні точно почнеться в лютому.
Будь ласка, зачекайте...
Когда найдёте вакцину тоже не расслабляйтесь. Ещё предстоит наловить желающих уколоться.
И это может оказаться намного труднее ,особенно астразенекой
Ну, шо, охотнички? Как дела? Посредников нашли? Бабло из Китая вернули? Или в засаде сидите?
На крайняк в Польшу поеду, там провакцинируюсь, и провакцинанрую их. Поляки уже проводят прививки всем иностранцам.
Что-то с нашим обшеством не то....
(с)
Зачухались они вдруг. А до этого что -- сопли жевали?
У Зімбабве 18 лютого почалась кампанія вакцинації від Covid
А в Україні не почалась.
ну и чем ты гордишься ? И кстати ну и где вакцина?
А все что надо было сделать этой власти профанов, -- это просто в нужное время (вместе с другими странами) сделать заказ на вакцины.
Как бы ни ругали Порошенко, но безвиз, томос и т.д. он буквально выгрызал, и поэтому у него все получалось. Власть Зеленского ничего не сделала и близко, кроме своих видосиков снятыми на уровне ниже плинтуса..
Включите им "Сватов" и они будут счастливы.... ))))
аваковские соколы крышуют наливайки, СБУ отжимает Арселор-Миттал, "бубочка" летает в ОМАН, а население живет с огородов, короче, все заняты именно своим делом.
Там и живете: по результатам занятости.
В Китае вообще много разных чудес, например таких, как знаменитая китайская пряжа "пух норки", крайне популярная на Алиэкспресс.
Предствьте себе: сидят, значит, китайские "кулибины и гребешками чешут норок на пух...
Верите?
Россиянки верят.
А вот одна женщина с Украины провела настоящее исследование этого "пуха норки" и выяснила, что кроме синтетики, пух там таки есть, пух животных, таких, как например кошки и собаки.
И все стало мне ясно: китайские "кулибины" устроили настоящее безотходное производство, кошек и собак убивают на мясо, а шерсть убиенных домашних животных идет в "пух норки".
Берите китайскую 'вакцину", не сомневайтесь, чем украинцы хуже зимбабвийцев?
Также детское питание в Китае закупайте, то питание, в которое пластик добаляли.
А лапша с мышьяком из Китая, говорят, очень хороша, и хватает одной порции...