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Новини За кордоном
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Росія може використовувати пандемію для розширення впливу, - глава Міноборони ФРН

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія може використовувати пандемію для розширення впливу, - глава Міноборони ФРН

Міністерка оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер вважає, що Росія і Китай спробують витягти політичну вигоду з пандемії коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю DW в четвер, 18 лютого.

"Нам відомо, що в Росії, в тому числі в силових структурах, обговорюється, що через коронавірус багато держав на Заході будуть зайняті наслідками нинішньої кризи і завданим економічним збитком, і це дасть більше простору для російського впливу на міжнародній арені", - зазначила Крамп-Карренбауер.

На думку глави Міноборони ФРН, було б "наївно" вважати, що Росія і Китай не захочуть "використовувати ситуацію навколо COVID-19 у власних інтересах". Говорячи про КНР, вона назвала цю країну "суперечливим викликом" для Євросоюзу і НАТО.

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"З одного боку, важливий економічний партнер, велика країна, без якої не вирішити глобальні питання людства на кшталт зміни клімату. Але це ще і країна, яка прагне впливати, вдаючись до методів, про які ми можемо сказати, що вони не узгоджуються ні з мультилатералізмом, ні з порядком, заснованим на дотриманні правил", - констатувала німецька міністерка. Вона вказала на те, що поки це не знаходило відображення в доктрині НАТО, але тепер країнам альянсу, а також Євросоюзу належить знайти відповідь на цей стратегічний виклик.

Автор: Анастасія Потіха
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кацапы вас (германию ) уже влияют Н-е количество десятилетий - а вы и в восторге))) пример - труба 2.
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19.02.2021 10:04 Відповісти
Не знаю, как там рашка сможет воспользоваться, у неё с этим вирусом- головняк поболее чем у многих иных, а вот китайся- уже полным ходом прет! Сам тому свидетель, в Республике Гана.
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19.02.2021 10:10 Відповісти
кацапи і так застосували цей вірус тільки щось пішло не зовсім так...по факту бактерологічну зброю
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19.02.2021 11:00 Відповісти
Вони вже давно це роблять!
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19.02.2021 13:40 Відповісти
 
 