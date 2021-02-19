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ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики

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ФСБ РФ повідомляє про затримання

Співробітники ФСБ РФ заявляють про затримання прихильників української молодіжної радикальної групи "МКУ" у Воронежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації і Слідчим комітетом Російської Федерації припинена в місті Воронежі діяльність прихильників української молодіжної радикальної групи "МКУ", причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових убивств, провокування міжнаціональних конфліктів, вчинення насильницьких злочинів", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ зазначили, що у затриманих було вилучено екстремістську літературу, символіку націоналістичних організацій, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інформацію про скоєні злочини. Крім того, в гаражі одного із затриманих виявлено та направлено на вибухотехнічну експертизу предмет, "схожий на мінометну міну часів ВВВ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масові обшуки в окупованому Криму: прокуратура АРК і Севастополя відкрила кримінальні провадження

На сайті Слідкому РФ у Воронезькій області зазначається, що порушено дві кримінальні справи стосовно трьох місцевих жителів віком 18, 19 і 33 роки та інших невстановлених осіб.

За попередніми даними, в січні 2020 року в місті Воронежі 19-річний місцевий житель "створив злочинну групу" для здійснення діяльності, спрямованої на розпалювання національної ворожнечі, ненависті, ворожнечі, а також на приниження гідності групи осіб за ознаками національності.

"З цією метою в квітні 2020 року підозрюваний виготовив трафарет з текстом екстремістського характеру, спрямованого на пропаганду і розпалювання міжнаціональної ненависті і ворожнечі, за допомогою якого він і 33-річний учасник групи розмістили відповідні написи на стінах житлових будинків у Комінтернівському та Лівобережному районах Воронежа. Крім того, в жовтні 2020 року учасник групи, якому на момент скоєння злочину було 17 років, під керівництвом 33-річного чоловіка за допомогою аерозольної фарби наніс напис екстремістського змісту на паркані біля одного з будинків у Лівобережному районі Воронежа", - зазначили у СК РФ.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+32
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 3259
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19.02.2021 10:05
+31
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 7022
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19.02.2021 10:08
+27
Путин -*****?
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19.02.2021 10:04
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Путин -*****?
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19.02.2021 10:04 Відповісти
хутин кубло
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19.02.2021 10:41 Відповісти
Что, "Воронежнаш" ? 😁
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19.02.2021 11:06 Відповісти
чув у Пітері творчо підійшли до справи..
щоб не псувати написами фасади будинків,
у Пітері гасло харківчан пишуть на банкнотах
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19.02.2021 11:56 Відповісти
Диверсія! Ярош, такий падлюка, он що вигадав! ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 3524
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19.02.2021 12:47 Відповісти
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 3259
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19.02.2021 10:05 Відповісти
Терміново "бамбіть Варонєж"! Путін щось знав, коли говорив про необхідність знищення саме цього міста.

П.С. З літаками допоможе Санич, "будемо всєх бамбіть".
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19.02.2021 10:07 Відповісти
Та Вороніж жде не дождеться коли ***** його почне бомбити. Потім же, як завжди, грошей дадуть ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 6284
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19.02.2021 10:11 Відповісти
Не только Воронеж. Снова остановлен Крымский мост, опять не справился с погодой. И трассу-убийцу Таврида опять закрыли и машины отправляют на старую дорогу.
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19.02.2021 10:16 Відповісти
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 2554
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19.02.2021 10:07 Відповісти
Бойтесь
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19.02.2021 10:07 Відповісти
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 7022
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19.02.2021 10:08 Відповісти
Клас! ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 4975
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19.02.2021 12:50 Відповісти
Шо?! Прямо так і писали путєн-*****?! ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 1899 ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 516
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19.02.2021 10:09 Відповісти
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 5265 ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 3708
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19.02.2021 10:12 Відповісти
И даже в сортирах писали или там только написали?
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19.02.2021 10:54 Відповісти
Обнуленный идиот.... вместе с палатой № 6 что есть вся Прашка....
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19.02.2021 10:10 Відповісти
ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 982 ФСБ РФ сообщает о задержании "сторонников украинской молодежной радикальной группы": Писали на домах "экстремистские" призывы - Цензор.НЕТ 6856
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19.02.2021 10:11 Відповісти
Характерно, что ни единого доказательства этой самой "противоправной деятельности" не предоставлено. Даже в 38-м году сталинские палачи говорили в чем именно заключается "противоправная деятельность". С фактами, цитатами, свид.показаниями. Поятно, что все это было бред и липа, но они это предоставляли! А нынешние даже этим не утруждаются.
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19.02.2021 10:14 Відповісти
А ми думали, що з Кубані почнеться...
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19.02.2021 10:19 Відповісти
Главное чтобы не писали в подъезде и лифте.
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19.02.2021 10:25 Відповісти
Кругом приплетать Украину-это как видно признак хорошего тона на засрашке. Реально,свихнулись на Украине.
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19.02.2021 10:25 Відповісти
а молодогвардейцы краснодона-это террористы-экстремисты или патриоты ??? фюрер Путлер,для которого все имперское(царь,роскошь,белая гвардия)-это святое.Коммунисты,союз,рекет,понятия--это родное.Так кто ты путин-мутант или шизофреник,или и то и другое??Думаю это простой питерский хулиган на которого свалился великий груз ответсвенности и возможностей и который не выдержал огромного соблазна и искушения властью и мутировал под воздействием тех же соблазнов в диктатора, мини гитлера,склонного к имперскому аристократизму приступного мира росии, и преобразившегося в коммуноимперского фашиста-мутанта с гиперализованым самолюбованием и глубоко пораженной психикой пораженной нарцисизмом.
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19.02.2021 10:28 Відповісти
які ще нахер "молодогвардєйцьі краснадона"? звідки чушь?
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19.02.2021 11:02 Відповісти
Якщо не знайшли фоток Зоряна і Шкіряка та пакета з візитками Яроша, то це не наші. Мабуть мєстниє "нацжони"
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19.02.2021 10:38 Відповісти
"МКУ" - це що означає ? Вперше чую про таку групу.
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19.02.2021 10:38 Відповісти
Московитам делать КУ.
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19.02.2021 11:21 Відповісти
Полній список надписей - огласите !
ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 4630
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19.02.2021 10:50 Відповісти
пудін ввяді?...аппазіція в лаптєтайожной "сурова і нєумаліма"
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19.02.2021 10:50 Відповісти
***** дуже хоче показати припізженому лохторату чьто па фсєй расииии адні бєндєравскіє врагі...
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19.02.2021 10:53 Відповісти
Визитки Яроша там уже не в тренде. Ярошу следует подсуетиться.
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19.02.2021 10:56 Відповісти
Можете их себе оставить и засудить навечно видосик снять от фсб взяв каких то лошар с улиц и на камеру сказать что они от правого сектора или послало их министерство обороны,кацапы может и поверят и ещё раз удостоверятся что мы террористы экстремисты а значить враги,и поэтому идет оправдание войны и потенциального нападения
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19.02.2021 10:59 Відповісти
Вороніж українське місто.
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19.02.2021 11:08 Відповісти
Маладая Гвардия. Всех в шурфЪ. Но с начала пытать. Как у русни принято испокон веков.
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19.02.2021 11:20 Відповісти
неонацизм-это нынешняя раисся
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19.02.2021 11:20 Відповісти
да расхерачьте уже тот Воронеж к е..ням собачьим... давно пора
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19.02.2021 11:21 Відповісти
призывал бамбить варонеж!
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19.02.2021 11:27 Відповісти
В О Р О Н Є Ж це У К Р А Ї Н А !
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19.02.2021 12:08 Відповісти
Искал, искал, но нихрена кроме "ФСБ задержала в Воронеже украинских неонацистов" не нашёл.
ЧТО ЗА НАДПИСИ УЖАСНЫЕ?
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19.02.2021 12:19 Відповісти
Я не здивуюсь, коли то було щось на зразок "Вася - х*й!". Але відзвітувати про витрачені на мусорів з феесбешниками кошти було потрібно. От вони і зімітували бурхливу діяльність.
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19.02.2021 13:36 Відповісти
Як що кацап не сп*здить, то день пройшов дарма, це вже доведений факт ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 2129 ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 4688
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19.02.2021 12:27 Відповісти
Всьо! Пора бомбити Воронєж!
ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 7704
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19.02.2021 12:44 Відповісти
А что єто ха организация такая, МКУ? Кто-гибудб слішал оней в Украине?
А ьл по поисковикам можно найти только Митний кодекс України, и ссілки на єти сообщения ФСБ
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19.02.2021 14:41 Відповісти
Сами придумали, сами обиделись? Ох как это скрепно) ну чисто козляндия стайл!))
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19.02.2021 15:09 Відповісти
Молодіжний Конгрес? У Воронєжі? ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики - Цензор.НЕТ 6607...от вовченята...Ростуть...раз вже не ПСом , а ними кацапи лякають.
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19.02.2021 15:17 Відповісти
Як про кацапів мова ,так коменти відсутні на Цензорі.
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19.02.2021 20:58 Відповісти
провокация 100%. подстрекатель - агент фсб. для телекартинки и звёздочек.
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19.02.2021 21:16 Відповісти
 
 