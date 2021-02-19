Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом
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Зараз у МЗС України не бачать причин для занепокоєння в плані відносин України і США. Нині обговорюється організація контакту між президентами двох країн Володимиром Зеленським та Джо Байденом.
Про це на брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, відсутність розмови між Байденом і Зеленським пов'язана з тим, що зараз американський президент більше сконцентрований на внутрішньополітичному порядку денному США.
"Кількість його міжнародних контактів зведено практично до нуля. До того ж Білий дім оголосив, що через карантинні обмеження зустрічі проводяться в онлайн-режимі. Але ми, безумовно, працюємо над організацією розмови (між Байденом і Зеленським. - Ред.)", - заявив Кулеба.
Він додав, що зараз ведеться нормальна планова робота українським посольством у Вашингтоні щодо організації контакту між президентами України і США.
"Буквально вчора я отримав останній звіт з посольства нашого у Вашингтоні. Я не бачу ніяких причин занепокоєння", - зазначив глава МЗС.
Будь ласка, зачекайте...
У хворого, коли діарея, також кшд дільніть відбувається. Ось тільки результат для нього в оточуючих зовсім не заспокійливий.
Нема контакту між старим педофіцлом і нелохом 43 роки!
бідон вже не може ,а бубочка нелох вже далеко "нємалшік".
Зеленский = Коломойский + отмывание украденых Коломойским в Привате денег в оффшорах. Коломойский = отмывание краденых в Привате денег в США.
Галимый криминал, зелебобики!
Как думаете, скоро ли зеля останется без бениной руки в жопе? Руку вместе с беней потребуют экстрадировать в США, в тюрьму садиться. Вот тогда весь мир и узнает, как Беня из ватного шута президента делал...
Я б наприклад навіть і руки такому культурному герою не подав!
Бо воно воно, бо єсть хоч якісь норми моралі навіть і для клоунів!