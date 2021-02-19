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Новини Політика України
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Байден (2326) Зеленський (17463) МЗС (3560) США (14488) Кулеба Дмитро (3175)

Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом

Зараз у МЗС України не бачать причин для занепокоєння в плані відносин України і США. Нині обговорюється організація контакту між президентами двох країн Володимиром Зеленським та Джо Байденом.

Про це на брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, відсутність розмови між Байденом і Зеленським пов'язана з тим, що зараз американський президент більше сконцентрований на внутрішньополітичному порядку денному США.

"Кількість його міжнародних контактів зведено практично до нуля. До того ж Білий дім оголосив, що через карантинні обмеження зустрічі проводяться в онлайн-режимі. Але ми, безумовно, працюємо над організацією розмови (між Байденом і Зеленським. - Ред.)", - заявив Кулеба.

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Він додав, що зараз ведеться нормальна планова робота українським посольством у Вашингтоні щодо організації контакту між президентами України і США.

"Буквально вчора я отримав останній звіт з посольства нашого у Вашингтоні. Я не бачу ніяких причин занепокоєння", - зазначив глава МЗС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 3971
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19.02.2021 10:13
+12
Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 220
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19.02.2021 10:22
+7
Подключите к работе Мандель, пусть она расскажет про фурор Зели в Эмиратах и что Байден теряет игнорируя это маленькое зеленое ч..о.
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19.02.2021 10:18
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Дима береги себя, работа не волк.
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19.02.2021 10:12 Відповісти
Робота не прутень (літературне слово, доказано Л. Подерев'янським) , як стояла, так і буде стояти.
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19.02.2021 10:26 Відповісти
Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 3971
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19.02.2021 10:13 Відповісти
Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 220
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19.02.2021 10:22 Відповісти
Кулеба - бессовестный мерзавец, это понятно.
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19.02.2021 10:14 Відповісти
Інших там біля себе і не тримають. зЕ-гном по собі всіх міряє
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19.02.2021 10:16 Відповісти
Чому?
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19.02.2021 10:20 Відповісти
Не маєте чим думати? 🤔
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19.02.2021 10:27 Відповісти
Так можно будь кого звинуватити.
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19.02.2021 10:31 Відповісти
Так оті "будь-хто" і голосували у другому турі за Зєлєнского. Тоді думати не було чим і зараз немає чим.
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19.02.2021 10:34 Відповісти
Мова про конкретного дипломата, а не про якийсь уявний лохторат.
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19.02.2021 10:36 Відповісти
Нормальний міністр, особливо МЗС не дозволить "рулити" зовнішніми справами, вкрай важливими і відповідальними для країни особі без статусу, нехай навіть з ОПи (Єрмак). А розумний не буде покривати перед суспільством проколи цієї бособи, що ведуть до важких наслідків. Знаєте, про якого я міністра? Так зрозуміло?
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19.02.2021 11:04 Відповісти
Якось дуже завуальовано.
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19.02.2021 11:13 Відповісти
Не піддається розумінню? 😊
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19.02.2021 12:16 Відповісти
В новітній історії України є приклади коли міністри працювали і ще під гіршим керівництвом і навіть фактично прямим кацапським управлінням. І значна частина цих персон продовжує бути у політикумі.
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19.02.2021 12:32 Відповісти
Великий друХ України професійний корупціонер чжоу бай-ден і досі шукає Україну на глобусі. Як знайде - то відбудеЦЦя прозмова. Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 6813
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19.02.2021 14:04 Відповісти
Потрудись аргументировать.
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19.02.2021 10:27 Відповісти
Громадян цікавлять конкретні результати, які б можливо було відчути, не імітація діяльності зеленої свого недоумків.
У хворого, коли діарея, також кшд дільніть відбувається. Ось тільки результат для нього в оточуючих зовсім не заспокійливий.
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19.02.2021 10:15 Відповісти
"Робота"-це найм двох лобістських компаній ? (одна з яких виявилась жуліками Не вижу никаких причин для беспокойства. Работаем над организацией разговора, - Кулеба об отсутствии контакта между Зеленским и Байденом - Цензор.НЕТ 5094)
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19.02.2021 10:16 Відповісти
До речі, абсолютно так само робили в Яника... Не помогло!
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19.02.2021 10:18 Відповісти
Подключите к работе Мандель, пусть она расскажет про фурор Зели в Эмиратах и что Байден теряет игнорируя это маленькое зеленое ч..о.
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19.02.2021 10:18 Відповісти
Весь міністр в одній фотографії! Цензору респект!!!! 👏👏👏
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19.02.2021 10:24 Відповісти
Ну так понятно. Советники Байдена ему сказали: Джо, ты подумай 10 раз, прежде чем с Зеленским вести переговоры. Потом не отмоешься. Все будут говорить, что Байден вел переговоры с клоуном, который выдавал себя за президента Украины"
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19.02.2021 10:28 Відповісти
А шо зебилы так на Кулебу взъелись? Не называет зелю найвэлычнишим? Или за то, что он знает правду, что на самом деле думают про зелю в Европе и Америке?
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19.02.2021 10:32 Відповісти
Тем более, что телефоном Байден уже пообщался с кучей президентов и лидеров. Да и приглашение на его инаугурацию из Украины получила только чета Порошенко.
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19.02.2021 10:48 Відповісти
Иногда игнором можно сказать больше, чем в разговоре.
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19.02.2021 10:32 Відповісти
С хєра єта кулЄба такий спокійний?
Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 4407
Нема контакту між старим педофіцлом і нелохом 43 роки! Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 2005
бідон вже не може ,а бубочка нелох вже далеко "нємалшік". Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 9600
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19.02.2021 10:33 Відповісти
Пора бросать в бой тяжелую артиллерию в виде Мендель, трех постов в твиттере(двух, боюсь, не хватит) и броска грудью на фейсбук. И работа закипит. Правда потребуется пояснить Байдену, почему Коломойский увеличил свое влияние в то время, как по нему ведутся дела, но Мендель должна справиться. Героизма ей не занимать.
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19.02.2021 10:33 Відповісти
Я живу в цій державі чесно мені соромно.
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19.02.2021 10:34 Відповісти
Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 2262
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19.02.2021 10:35 Відповісти
Для Америки с зеленским все просто:
Зеленский = Коломойский + отмывание украденых Коломойским в Привате денег в оффшорах. Коломойский = отмывание краденых в Привате денег в США.
Галимый криминал, зелебобики!
Как думаете, скоро ли зеля останется без бениной руки в жопе? Руку вместе с беней потребуют экстрадировать в США, в тюрьму садиться. Вот тогда весь мир и узнает, как Беня из ватного шута президента делал... Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 3500 Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 3500 Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 3500
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19.02.2021 10:42 Відповісти
а еще зеля трампу негатива про байдена и сына наговорил , а трамп возьми и с посыланнямина зельца и оприлюдни все в амеровских зми. Вот тут конечно Байден и обиделся.... главное что совсем не зельц, а мы украинцы, от этого многое теряем.... а Кулеба шо? та он также как и все оп с ермаком "на отмазках" служат гарантику за хорошие бабки! короче зай гезунд и ламца дрица.....
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19.02.2021 12:19 Відповісти
Да и нахрена вообще нужен Зелёнский, если есть Порошенко и контакт уже налажен? Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом - Цензор.НЕТ 4219
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19.02.2021 10:56 Відповісти
От як тільки Байден вирішить завдане йому питання про те, чого Україна не в НАТО, тоді і буде причина для розмови.
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19.02.2021 11:08 Відповісти
Ніхто з брехливим Зелепуцьким не хоче контактувати, крім,звичайно, Оману та Еміратів...
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19.02.2021 11:10 Відповісти
Так Зеленский из теплой ванны вообще не видит никаких проблем в Украине уже 2 года... это мы видим полный писец ( все известные кризисы в стране одновременно и плюс войну), а у зели все "в розовом цвете" и "мир" в его голове, а также "в глазах" у путина...
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19.02.2021 11:13 Відповісти
Хах, багато честі для дідуся Байдена розмовлять із піаністом!
Я б наприклад навіть і руки такому культурному герою не подав!
Бо воно воно, бо єсть хоч якісь норми моралі навіть і для клоунів!
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19.02.2021 11:39 Відповісти
Кулеба , хорош нам киздуна заправлять и ситуацию сглаживать.... п р о с р ал зельц парафию.... и его местечковая и склочная сущность проявилась в разговоре с трампом , когда он начал рассказывать трампу о байдене и его сыне в негативных тонах и все о чем он в слухах услышал. а трамп возьми и разгласи весь этот разговор с посыланнями на гаранта Украины широкой америанской общественности...мол вот какой Байден гад что даже в Украине шмуклерил!!! вот поэтому зельц сказал , что он теперь "немножечко зол на трампа". и шо мы бачим за пидсумами - трамп на пенсии в гольф рубится, а наш гарантик в ж о п е. теперь у Байдена к зеле будет настороженное и негативное отношение всегда. склочников и киздунов нигде не любят, они всегда за спиной могут пакость сотворить или предать. наверное нам надо не койки менять а б....й у власти!
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19.02.2021 12:12 Відповісти
 
 