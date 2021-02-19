Проситимемо ЄС запровадити нові санкції проти Росії через репресії в окупованому Криму, - Кулеба

Найближчими днями Україна звернеться до Європейського Союзу з проханням щодо запровадження стосовно Росії санкцій через репресії в окупованому Криму.

Недавня хвиля репресій з боку російських правоохоронних органів проти кримських татар в Автономній республіці Крим є підставою для введення проти Росії нових санкцій. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще минулого року я закликав Європейський Союз упровадити механізм санкції як відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. Ми послідовно наполягатимемо, що за це мають бути впроваджені нові санкції. Тому незабаром, можливо, навіть сьогодні, я підпишу ці документи. Ми знову звернемося до Європейського Союзу з проханням про застосування проти Росії санкцій", - заявив Кулеба на брифінгу в п'ятницю в Києві.

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Він додав, що репресії проти кримських татар також стануть темою обговорення на Генасамблеї ООН. За словами глави МЗС, Україна напередодні розпочала підготовку для комунікацій із Європейським Союзом з цього питання.

"Ми готуємося до обговорення на сесії в Генасамблеї ООН питань щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Тому дуже ретельно відбувається підготовка, готуємо фактаж і додаткові аргументи. Я цілком упевнений, що цей захід закінчиться для України успішно і стане черговою поразкою російської дипломатії на міжнародній арені в її спробах виправдати свою агресію проти України", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, вранці 17 лютого під тимчасово окупованому Росією Криму проходили масові обшуки в домоволодіннях активістів "Кримської солідарності". За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, після обшуків були затримані активісти "Кримської солідарності" і проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство" Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров. Їм інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною.

Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом незаконних обшуків та затримання громадян. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.