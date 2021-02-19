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Новини Політика України Репресії в окупованому Криму
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Проситимемо ЄС запровадити нові санкції проти Росії через репресії в окупованому Криму, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Проситимемо ЄС запровадити нові санкції проти Росії через репресії в окупованому Криму, - Кулеба

Найближчими днями Україна звернеться до Європейського Союзу з проханням щодо запровадження стосовно Росії санкцій через репресії в окупованому Криму.

Недавня хвиля репресій з боку російських правоохоронних органів проти кримських татар в Автономній республіці Крим є підставою для введення проти Росії нових санкцій. Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще минулого року я закликав Європейський Союз упровадити механізм санкції як відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. Ми послідовно наполягатимемо, що за це мають бути впроваджені нові санкції. Тому незабаром, можливо, навіть сьогодні, я підпишу ці документи. Ми знову звернемося до Європейського Союзу з проханням про застосування проти Росії санкцій", - заявив Кулеба на брифінгу в п'ятницю в Києві.

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Він додав, що репресії проти кримських татар також стануть темою обговорення на Генасамблеї ООН. За словами глави МЗС, Україна напередодні розпочала підготовку для комунікацій із Європейським Союзом з цього питання.

"Ми готуємося до обговорення на сесії в Генасамблеї ООН питань щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях. Тому дуже ретельно відбувається підготовка, готуємо фактаж і додаткові аргументи. Я цілком упевнений, що цей захід закінчиться для України успішно і стане черговою поразкою російської дипломатії на міжнародній арені в її спробах виправдати свою агресію проти України", - сказав Кулеба.

Як повідомлялося, вранці 17 лютого під тимчасово окупованому Росією Криму проходили масові обшуки в домоволодіннях активістів "Кримської солідарності". За даними уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової, після обшуків були затримані активісти "Кримської солідарності" і проєкту для дітей політв'язнів "Кримське дитинство" Ленур Сейдаметов, Тимур Ялкабов, Азамат Еюпов, Яшар Шихаметов, Ернест Ібрагімов і Олег Федоров. Їм інкримінують участь в організації "Хізб ут-Тахрір", яка в Росії визнана терористичною.

Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом незаконних обшуків та затримання громадян. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) і ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

Автор: Анастасія Потіха
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Наше "будем просить ЕС ...." напоминает фильм "Поймай меня, если сможешь". Скоро в ЕС при слове "Украина" будут срочно на больничный уходить.
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19.02.2021 10:32 Відповісти
да да а параллельно еще газку и электроэнергии закупим
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19.02.2021 10:40 Відповісти
Свою державу відбудуйте і непотрібно нівкого нічого просити. Самі все дадуть і запропонують.
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19.02.2021 10:40 Відповісти
Будем просить ЕС ввести новые санкции против России/ Потому что: Казанский показал, как российский уголь поступает в Украину и Витренко призвал начать покупать газ у "независимых" российских компаний. И из-за Ермака: Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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19.02.2021 10:45 Відповісти
А сами будем торговать с капскими партнерами.
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19.02.2021 10:45 Відповісти
ЄС будемо просити санкцій, а самі збільшимо імпорт електроенергії з мордору. От виродки, блін...
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19.02.2021 10:49 Відповісти
Росія стала другим після Китаю найбільшим торговим партнером України Товарообіг України і Росії виріс до $37,9 млрд в січні-серпні 2020 року. Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Державної митної служби.
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19.02.2021 10:55 Відповісти
ЕС хочет ввести санкции против России за придуманные слова -напр."Закавказье".Если ты не знаешь где находятся 2 горы-Гап(Дверь на одэри) и АгаУш(Господин дух=сознание)=Кас, то какого .. ты придумываешь термин Зак-е.Давайте Россию называть Закавказье.Так честнее и справедливее будет.
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19.02.2021 10:55 Відповісти
Гора Кас=Парахаотрис.Да и гора Парнас тоже на Кавказе. В Фонадской стороне этой горы кто умирает ,то сразу воскрешается.Члены российской партии "Парнас" знают об этом или им пиказали взять это название?
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19.02.2021 10:59 Відповісти
Та спочатку ви самі запровадьте і перестаньте купувати в них вугілля і електику.
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19.02.2021 11:36 Відповісти
 
 