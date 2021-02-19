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На Закарпатті 120 шкіл відправили на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На Закарпатті 120 шкіл відправили на

На Закарпатті 120 загальноосвітніх установ перевели на дистанційне навчання через стрімке поширення коронавірусу в області. Станом на вівторок, 16 лютого, таких шкіл в області було 72.

Ця цифра збільшується щодня, повідомив у коментарі УКРІНФОРМу керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільше закритих для очного відвідування учнями закладів освіти - на Рахівщині, Хустщині та в Ужгороді і районі.

Як повідомляють в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я, за минулу добу, 18 лютого, у 397 пацієнтів на Закарпатті підтверджено коронавірус методом ПЛР. Закарпаття наразі входить до п'ятірки регіонів, де коронавірус поширюється найстрімкіше. В області збільшили кількість COVID-ліжок до 2 тисяч, Закарпаття на 74% забезпечене киснем.

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Автор: Анастасія Потіха
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даешь Буковель зеля?
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19.02.2021 10:33 Відповісти
А при чем тут зеля? Мудрый нарид туда палками сгоняли? зеля это просто благословил.... Надеюсь буковельским предпринимателям теперь будет хоть за что лечиться...
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19.02.2021 10:36 Відповісти
а при том что сам показал пример с своим селфи в Буковели как он соблюдает карантин, вопросы?
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19.02.2021 11:06 Відповісти
Негиднык!
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19.02.2021 11:11 Відповісти
Интересно, Зеленский всадник апокалипсиса, или это совпадение? На Закарпатье 120 школ отправили на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 1718 На Закарпатье 120 школ отправили на "дистанционку" из-за роста заболеваемости COVID-19 - Цензор.НЕТ 4930
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19.02.2021 10:39 Відповісти
Він всаднік дебілізма
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19.02.2021 10:41 Відповісти
Да ну все просто, дети вышли в школу и пошло активное распространение вируса по всей Украине. Все. Все что придумывают власть имущие это только для кражи денег.
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19.02.2021 10:43 Відповісти
наколядували бандери
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19.02.2021 11:00 Відповісти
они такие же бандеры как и ты - качнули майдан и свалили на заработки...а вы там разгребайте
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19.02.2021 11:35 Відповісти
Якщо подивитися статистику пандемії, то в більшості країн-сусідів, і не тільки, різке наростання пандемії почалося з вересня, з початком навчання. Дистанційка могла би зупинити, та заднім числом бути розумним легко.
https://www.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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19.02.2021 17:46 Відповісти
 
 