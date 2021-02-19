"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху"
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Нардеп "Слуги народу" Олег Дунда пропонує президенту Володимиру Зеленському об'єднати місцеві непарламентські політичні партії та еліти під єдиною ідеологією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я звертаюся до вас, пане президенте, з закликом замислитися про можливість і доцільність такого об'єднання, про створення певною мірою нового "Народного руху" для підтримки ваших ініціатив", - сказав Дунда на брифінгу в Києві.
Він зазначив, що представники регіональних партій і безпартійні чекають на визначення ідеологічних засад програми президента для можливості до них долучитися, оскільки "слуги народу" тяжіють до певної невизначеності й обтічності при визначенні власної ідеологічної платформи".
На думку Дунди, це має бути доволі м'яке об'єднання, котре необов'язково збігатиметься з конфігурацією більшості в місцевих радах, яке могло б позитивно вплинути на об'єднання громадян і політиків заради вирішення проблем, що насправді турбують більшість українців.
"Ви говорили, що в нас в Україні кожен має стати президентом. Це - гасло. І напевно краще, коли президент один, але долучитися до реалізації його ідеології через механізм широкого народного руху справді зможе кожен охочий", - зазначає депутат.
Дунда просить Зеленського, в разі його зацікавленості проєктом, зустрітися з його ініціаторами та представниками місцевої влади Київської області.
На початку лютого Дунда ініціював формування ідеології партії "Слуга народу".
Будь ласка, зачекайте...
дебилы, бл..... !!!!
Предложил перекраситься.
прикинь, я бачу певні плюси навіть у приході данєцкого шобла до влади у 2009-му - вони були приречені... йулка би тягла довго й нудно, й для пересічного обивателя майже непомітно
Хоть бы знать эти инициативы. Кроме капитуляции и "какая разница" я других инициатив не знаю.
- больніцею єврєйскою зовут!
Я,желаю,вам,друзья ... '
Бургамистр: - Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди нашего города...
"Убить дракона"