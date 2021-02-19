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Новини Політика України
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Зеленський (17463) Дунда Олег (14)

"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардеп "Слуги народу" Олег Дунда пропонує президенту Володимиру Зеленському об'єднати місцеві непарламентські політичні партії та еліти під єдиною ідеологією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я звертаюся до вас, пане президенте, з закликом замислитися про можливість і доцільність такого об'єднання, про створення певною мірою нового "Народного руху" для підтримки ваших ініціатив", - сказав Дунда на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що представники регіональних партій і безпартійні чекають на визначення ідеологічних засад програми президента для можливості до них долучитися, оскільки "слуги народу" тяжіють до певної невизначеності й обтічності при визначенні власної ідеологічної платформи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" зареєстрували в Раді законопроєкт про подвійне громадянство

На думку Дунди, це має бути доволі м'яке об'єднання, котре необов'язково збігатиметься з конфігурацією більшості в місцевих радах, яке могло б позитивно вплинути на об'єднання громадян і політиків заради вирішення проблем, що насправді турбують більшість українців.

"Ви говорили, що в нас в Україні кожен має стати президентом. Це - гасло. І напевно краще, коли президент один, але долучитися до реалізації його ідеології через механізм широкого народного руху справді зможе кожен охочий", - зазначає депутат.

Дунда просить Зеленського, в разі його зацікавленості проєктом, зустрітися з його ініціаторами та представниками місцевої влади Київської області.

На початку лютого Дунда ініціював формування ідеології партії "Слуга народу".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мета розробленого "слугами" законопроєкту про подвійне громадянство - "реінтегрувати" українців зі сходу і з Криму, - депутат СН Дунда

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Це буде рух якого народу?
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19.02.2021 10:56
+28
Це буде рух "мудрого" наріду під гаслом "какая разніцца?" "Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха" - Цензор.НЕТ 8223
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19.02.2021 11:00
+26
после того как вы, зеленая погань, прос..рали местные выборы где только смогли, сможете объединиться разве что в подпольную ячейку
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19.02.2021 10:56
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А давайте лучше на Майдане слепим большую снежную бабу! И покажем всему Миру что мы не пальцем сделаны!
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19.02.2021 10:55 Відповісти
помню одни уже тоже что-то только из говна лепили, и даже скульптуру Вовы "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 2170
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19.02.2021 11:30 Відповісти
И снимим обязательно видосик
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19.02.2021 11:52 Відповісти
"Рух клоунов за служение нариду" "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 7860

дебилы, бл..... !!!!
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19.02.2021 13:40 Відповісти
реБРЕДЯТИНУ пытаются выдать за реБрединг "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 9853
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19.02.2021 15:34 Відповісти
после того как вы, зеленая погань, прос..рали местные выборы где только смогли, сможете объединиться разве что в подпольную ячейку
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19.02.2021 10:56 Відповісти
А я просто хренею от этого пресмыкания и уничижения уродливых слуг ***** перед величайшим наполеониумом бубачкой! Просто лизание зада во всех его потаенных местах гринпоцу и демонстративные "молитвы" и челобитные государю -императору. Какая на фиг идеология у этого тупого торчка???? Какие инициативы у него могут быть- курнуть, поржать, посрать, выдать на "гора" какую нибудь редкую хрень? Чем объединять граждан- всеобщим "лизанием" государева очка? Или сдачей интересов страны рахе и нашим олигархам побыстрей? Как в 21 веке люди проживающие в Еропейском государстве могут быть такими конченными лизоблюдами???
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19.02.2021 11:26 Відповісти
Ой неправильно партия выбрала название, правильнее было бы называться Партия "Чего изволите?"
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19.02.2021 12:02 Відповісти
Це буде рух якого народу?
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19.02.2021 10:56 Відповісти
Це буде рух "мудрого" наріду під гаслом "какая разніцца?" "Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха" - Цензор.НЕТ 8223
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19.02.2021 11:00 Відповісти
"Партия № 95" - узнавабельно и честно (в слугах вся верхушка из Квартала клоунов)
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19.02.2021 13:37 Відповісти
обрізато-пейсанутого
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19.02.2021 11:15 Відповісти
"зелених маланців"...
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19.02.2021 11:55 Відповісти
Все же президенты, значит президентов с "6 палатой" во главе.
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19.02.2021 12:12 Відповісти
Напевно того, у кого синагоги і гроші
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19.02.2021 13:53 Відповісти
"Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха"

"Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха" - Цензор.НЕТ 5280 Предложил перекраситься.
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19.02.2021 10:56 Відповісти
Фильм "Тупой, еще тупее" просто отдыхает "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 2052 "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 1106
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19.02.2021 11:31 Відповісти
На какой платформе обьеденяться? на квартале95? На поездках в Оман и ОАЭ?
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19.02.2021 10:57 Відповісти
Вот только не надо поганить своими грязными рученками это заслуженное название. Все к чему вы прикасаетесь, превращается в фекалии.
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19.02.2021 10:58 Відповісти
"слуги народа" тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости" - у автора этого словоблудия в голове тырса
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19.02.2021 10:58 Відповісти
Это такая идеология.
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19.02.2021 10:59 Відповісти
В голове у него не тырса, а знатно насрато
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19.02.2021 11:05 Відповісти
Название ,,Объединение вокруг задницы Бени ,, подошло бы вы больше .
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19.02.2021 10:58 Відповісти
а ведь "Слуга народа" было так заманушно для... народа
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19.02.2021 10:58 Відповісти
У Народний Рух входили 100% українськомовні патріоти та високоосвічені інтелектуали! Скільки таких серед зелених слуг???
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19.02.2021 10:59 Відповісти
Дубинський, Юзик, Бужанський Богуцька, Шуфрич, Сосны Корабельные...
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19.02.2021 11:01 Відповісти
Вже стали 73% президентами , живемо Норвегія курить , діти в пісочку машинками гратися.
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19.02.2021 11:00 Відповісти
Намагання перехопити ініціативу на полі патріотично налаштованого електорату?
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19.02.2021 11:00 Відповісти
Нова песня хора Веревки - горила хата палала. Ослиха в Конче плакала...
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19.02.2021 11:02 Відповісти
Рух підтримувала українська інтелігенція! Навесні 2019 українська інтелігенція активно закликала не голосувати за Зе і його слуг! Якби ж то наш мудрий нарід послухався її...
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19.02.2021 11:03 Відповісти
У 2010 частина тої саме інтелігенції волала "аби не люля" - отримали хама. Який нарід - така і інтелігенція.
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19.02.2021 11:07 Відповісти
Хто конкретно із тодішніх чи колишніх рухівців волав у 2010 "аби не люля"? Хіба зрадник Лавринович...
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19.02.2021 11:14 Відповісти
З інтелігенції точно пам'ятаю Забужко.
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19.02.2021 11:17 Відповісти
Емм, а вона була членом Руху?
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19.02.2021 11:26 Відповісти
Ви ж пишете, що Рух підтримувала інтелігенція. Не Ванга, але наприкінці каденції зєля може такий вилити дощ з премій/нагород та звань на ту нечисленну та голодну інтелігенцію,що...самі розумієте.
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19.02.2021 11:31 Відповісти
а чим йуля краща за овоща?
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19.02.2021 11:40 Відповісти
Як мінімум не настільки відверто прокацапська. Можливо хід історії був би інший, якби тоді її вибрали.
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19.02.2021 11:48 Відповісти
краще мати у ворогах відвертого дибіла, аніж хитру ************... та курва затягла би нас у безодню ще глибше і вже безповоротно!!!
прикинь, я бачу певні плюси навіть у приході данєцкого шобла до влади у 2009-му - вони були приречені... йулка би тягла довго й нудно, й для пересічного обивателя майже непомітно
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19.02.2021 22:04 Відповісти
Хто зна.
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20.02.2021 09:45 Відповісти
А "ширку" с хамом кто хотел замутить?
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19.02.2021 11:44 Відповісти
Там усі далеко не ангели. Але за часів хама тільки вона та юра сиділи.
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19.02.2021 11:51 Відповісти
а пуйло за нею мазу тягнув)))
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19.02.2021 21:58 Відповісти
Було. Але чомусь не допомогло.
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20.02.2021 09:44 Відповісти
Хлопец бредит, а Арахамии все нет...Вообще кто-то чего-то понял? Например это: "...поскольку "слуги народа" тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости при определении собственной идеологической платформы". Врач бы не помешал. Ну, или Арахамия на крайняк. Тот одним своим видом невменяемого зебила сразу сделает вменяемым(насколько это возможно).
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19.02.2021 11:02 Відповісти
Він дійсно вважає, що серед слуг є люди такого ж рівня, як Чорновіл, Тарасюк, Драч, Павличко, Заєць, Брюховецький, Танюк, Ключковський, Горинь???
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19.02.2021 11:02 Відповісти
Проте кладезь пейсатих обрізанців й напів...
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19.02.2021 11:11 Відповісти
тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости ....Источник: https://censor.net/ru/n3248869
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19.02.2021 11:04 Відповісти
Не понятно главное - о каких инициативах Зю говорит этот Дунда!
Хоть бы знать эти инициативы. Кроме капитуляции и "какая разница" я других инициатив не знаю.
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19.02.2021 11:04 Відповісти
Понравилось. Но чувствуют ( или, вдруг, понимают), что приходит конец, а так хочется продолжения.
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19.02.2021 11:05 Відповісти
Слугам прийшов Повний Гаплик "Слуга народа" Дунда обратился к Зеленскому: "Предлагаю задуматься о создании нового "Народного руха" - Цензор.НЕТ 8557
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19.02.2021 11:07 Відповісти
наГодный Гух?
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 9415
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19.02.2021 11:08 Відповісти
та це ж щирі нові гукраїнці "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 9241
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19.02.2021 11:33 Відповісти
"Рух евреев за служение мудрому нариду" "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 2063 "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 2063
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19.02.2021 13:42 Відповісти
Ага. И бывшего подручного овоща Тараса Чорновола главой.
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19.02.2021 11:09 Відповісти
Зєлєсоси й народні руханки "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 3791 "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 3791
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19.02.2021 11:09 Відповісти
"слуга народа" уже все "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 4596 ?
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 5242
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19.02.2021 11:10 Відповісти
Начали выбор краски, зеленая уже не прельщает.
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19.02.2021 11:12 Відповісти
Мабуть , хочуть об'єднати всі сили малоросів , колаборатнтів і ватників , для руху в тайожний союз , не інакше )
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19.02.2021 11:12 Відповісти
Говорю жене: "Давай в доме генеральную уборку сделаем" А она такая: "Нет! Надо "Квартирный рух" организовать".
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19.02.2021 11:12 Відповісти
Майстри тупих гасел та зашкварів хочуть вилізти з сраки.
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19.02.2021 11:15 Відповісти
роблять кульбіти в с-аці!!!
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19.02.2021 11:17 Відповісти
РУХ на Ростов "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 7166
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19.02.2021 11:15 Відповісти
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 3461
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19.02.2021 11:31 Відповісти
'Дом на етой уліце,єсть жьолтий,
- больніцею єврєйскою зовут!
Я,желаю,вам,друзья ... '
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19.02.2021 11:23 Відповісти
Призвал создать новый сериальчик.А ТО ЛОХИ НАЧАЛИ ЗАДУМЫВАТСЯ.
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19.02.2021 11:25 Відповісти
поскольку "слуги народа" тяготеют к определенной неопределенности и обтекаемости при определении собственной идеологической платформы".Источник: https://censor.net/ru/n3248869
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19.02.2021 11:27 Відповісти
Скоріше "Народний Рух і Українська Народна Партії об'єднаютьс з партією Європейська Солідарність. І знайдуть таку форму об'єднання, щоб зберегти автентичність назви.
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19.02.2021 11:32 Відповісти
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 6912
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19.02.2021 11:37 Відповісти
30 форумов референдума - и новая партия в кармане!
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19.02.2021 11:43 Відповісти
Уже народу "услужили", теперь зелёным говном хотят замазать "Рух"
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19.02.2021 11:48 Відповісти
Та ті "суки народу" над нами "приколюються" чи вже дійсно "тю-тю" з*їхали не на ту путю?
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19.02.2021 11:49 Відповісти
Давайте назло східній Україні зробимо передвиборну кампанію Дзідзьо у тік токі і оберемо цого у один тур. Аж зло бере, як дивлююсь на цих тварей. Всі здобутки революції просрані за 2 годи.
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19.02.2021 12:03 Відповісти
Пізно пити Боржомі...коли нирки відмовили "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 3187
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19.02.2021 12:12 Відповісти
Больше похоже на попытку криминала "договорится" с правящей партией, как это было сделано в РФ.
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19.02.2021 12:29 Відповісти
Під гаслом "Всі до цирку!"
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19.02.2021 12:45 Відповісти
Ланцелот: - Это не народ.
Бургамистр: - Это не народ? Это хуже народа. Это лучшие люди нашего города...
"Убить дракона"
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19.02.2021 12:55 Відповісти
Не чіпайте РУХ своїми брудними руками, негідники!
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19.02.2021 13:07 Відповісти
Рух За новый Иерусалим.
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19.02.2021 13:55 Відповісти
"Последние свидетели Иеговы" "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 598 "Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 598
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19.02.2021 15:39 Відповісти
"СН" здох, почнемо з початку
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19.02.2021 14:22 Відповісти
Тогда уже и новую версию "ЗЕ Кобзарь" в редакции квартал 95 скоро напишут. Не ровняйте свою серо-зеленую ватную масу с легендарным РУХ-ом!
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19.02.2021 17:38 Відповісти
"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху" - Цензор.НЕТ 7226Міняли вже слуги орієнтацію. Року не пройшло. І знову? У них склероз, чи нетримання мозгової рідини?
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19.02.2021 17:40 Відповісти
 
 