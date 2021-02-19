"Слуга народу" Дунда звернувся до Зеленського: "Пропоную замислитися про створення нового "Народного руху"

Нардеп "Слуги народу" Олег Дунда пропонує президенту Володимиру Зеленському об'єднати місцеві непарламентські політичні партії та еліти під єдиною ідеологією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я звертаюся до вас, пане президенте, з закликом замислитися про можливість і доцільність такого об'єднання, про створення певною мірою нового "Народного руху" для підтримки ваших ініціатив", - сказав Дунда на брифінгу в Києві.

Він зазначив, що представники регіональних партій і безпартійні чекають на визначення ідеологічних засад програми президента для можливості до них долучитися, оскільки "слуги народу" тяжіють до певної невизначеності й обтічності при визначенні власної ідеологічної платформи".

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На думку Дунди, це має бути доволі м'яке об'єднання, котре необов'язково збігатиметься з конфігурацією більшості в місцевих радах, яке могло б позитивно вплинути на об'єднання громадян і політиків заради вирішення проблем, що насправді турбують більшість українців.

"Ви говорили, що в нас в Україні кожен має стати президентом. Це - гасло. І напевно краще, коли президент один, але долучитися до реалізації його ідеології через механізм широкого народного руху справді зможе кожен охочий", - зазначає депутат.

Дунда просить Зеленського, в разі його зацікавленості проєктом, зустрітися з його ініціаторами та представниками місцевої влади Київської області.

На початку лютого Дунда ініціював формування ідеології партії "Слуга народу".

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