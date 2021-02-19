Вето Зеленського на закон про держслужбу: Рада може зібратися на позачергове засідання, - "слуга народу" Кравчук

Президент Володимир Зеленський ветував зміни до закону про держслужбу, бо юристи виявили колізію, яка не дає в.о. міністра енергетики Юрію Вітренку підписати бюджетні програми. Щоб урегулювати питання Верховна Рада може скликати позачергове засідання.

Про це розповіла у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Нам потрібно вирішити питання по вето президента, яке надійшло щодо закону про державну службу, де якраз були правки, які стосувалися функції повноважень виконувача обов’язків. Там юристи виявили певну двозначність норми, яку ми прийняли під час голосування у вівторок, яка насправді наразі не дозволяє пану Вітренку підписати бюджетні програми, наприклад, на заробітні плати шахтарів… Юристи вважають, що неможливо запустити ці бюджеті програми", - розповіла Кравчук.

За її словами, Рада може розглянути це питання сьогодні, якщо не буде заперечувати жодна із фракцій, або скликати позачергове засідання.

"Тому, очевидно, нам потрібно буде сьогодні або процедурою ad hoc, якщо погодяться всі фракції, проголосувати правильний варіант, який дозволить розблокувати роботу міністерства. Або, я не відкидаю, що навіть доведеться скликати позачергове засідання. Не хотілося б, щоб 35 тисяч шахтарів не отримали зарплату", - сказала Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саєнко щодо ветування Зеленським закону про повернення конкурсів для держслужбовців: Це прямий натяк ВР, що потрібно призначати міністра. Нехай навіть із третьої спроби

Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня вдруге провалила призначення Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

До цього 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. Тоді проголосували "за" лише 186 народних депутатів.

Напередодні Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців.