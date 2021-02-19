Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв

Ціни на комунальні послуги були б справедливими, якщо б держава більш рішуче працювала з енергетичними монополіями.

Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

За словами парламентаря, на енергетичному ринку України панують монополісти.

"На жаль, держава не регулює сьогодні діяльність цих монополій. Законом передбачено, що до кінця цього року компанії все ж таки мали домовитись, яким чином встановлювати лічильники тим, кому вони постачають енергоресурси. Але сьогодні цього знову таки не має. З'явися урядовий законопроект, яким передбачається продовження цих термінів ще на 3 роки. Ми ("Батьківщина") категорично проти цього і підтримувати цю ініціативу не будемо", - запевнив народний обранець.

Нардеп також наголосив, що держава неефективно працює з монополіям. І нагадав, що більшість розподільчих компаній - це колишня державна власність, яка була приватизована у сумнівний спосіб.

"Уявіть собі: третина того, що ви сплачуєте за електроенергію йде розподільчим компаніям. "Батьківщина" зверталася до суду з приводу незаконності приватизації енергопостачальних компаній (обленерго та облгазів) і мереж. Але все зависло через те, що там є нерезиденти України, які не з'являються до суду", - пояснив народний депутат.

Водночас Костянтин Бондарєв закцентував на тому, що люди відмовляються платити за комунальні послуги.

"Підняли ціни на комунальні послуги у платіжках - люди не погоджуються із цим і перестають платити. Вони не вірять політиками, що вони щось змінять", - резюмував парламентар.