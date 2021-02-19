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Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв

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Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв

Ціни на комунальні послуги були б справедливими, якщо б держава більш рішуче працювала з енергетичними монополіями.

 Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

За словами парламентаря, на енергетичному ринку України панують монополісти.

"На жаль, держава не регулює сьогодні діяльність цих монополій. Законом передбачено, що до кінця цього року компанії все ж таки мали домовитись, яким чином встановлювати лічильники тим, кому вони постачають енергоресурси. Але сьогодні цього знову таки не має. З'явися урядовий законопроект, яким передбачається продовження цих термінів ще на 3 роки. Ми ("Батьківщина") категорично проти цього і підтримувати цю ініціативу не будемо", - запевнив народний обранець.

Нардеп також наголосив, що держава неефективно працює з монополіям. І нагадав, що більшість розподільчих компаній - це колишня державна власність, яка була приватизована у сумнівний спосіб.

"Уявіть собі: третина того, що ви сплачуєте за електроенергію йде розподільчим компаніям. "Батьківщина" зверталася до суду з приводу незаконності приватизації енергопостачальних компаній (обленерго та облгазів) і мереж. Але все зависло через те, що там є нерезиденти України, які не з'являються до суду", - пояснив народний депутат.

Водночас Костянтин Бондарєв закцентував на тому, що люди відмовляються платити за комунальні послуги.

"Підняли ціни на комунальні послуги у платіжках - люди не погоджуються із цим і перестають платити. Вони не вірять політиками, що вони щось змінять", - резюмував парламентар.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Кстати с газом эти мошенники явно химичат.- Он не греет. Гонят наверное наполовину с воздухом,а кубы мотает. Это легко определить по тому как стал долго закипать чайник. А котел нужно выставлять уже на шестерку ,вместо тройки. И это при том,что проведены работы по утепление. Кто разоблачит этих аферистов ?
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19.02.2021 11:17
+16
Євреї отримали в Україні 100% влади. Результат їхнього управління - найбідніша країна Європи, обвішана борговими зобов'язаннями. Це при тому, що маємо і чудову землю, і корисні копалини, і людський трудовий ресурс. Для себе вони вміють створити багатство, а для країни - ні. Як так може бути? Дайте відповідь.
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19.02.2021 11:28
+10
А половина идет конечным бенефициарам: Ахметову, Фирташу и Коломойскому. Тарифы повышаются , потому что олигархам хочется все больше и больше. Заметьте, курс гривны к доллару последний год ощутимо не менялся, но тарифы повысились, что является одним из доказательств вышесказанного.
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19.02.2021 11:21
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Ииии????? С какой целью это было озвучено???? Что бы все порадовались за посредников????
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19.02.2021 11:13 Відповісти
А ты гад, что, не рад
Коломойским-фирташам?
Хочешь их лишить отрад
Яхт, хатынок, бизнесов?
Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 2563
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19.02.2021 12:09 Відповісти
вот нравится мне это, у депутатов как у мобильных операторов: "наш оператор самый правильный! больше никаких лоховских платежей за соединение или за входящие!" - и кто же, интересно, ДО ЭТОГО брал деньги за эти "услуги"?
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19.02.2021 11:16 Відповісти
До чего до этого?
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19.02.2021 11:24 Відповісти
І де ти таке бачив - про операторів?
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19.02.2021 14:02 Відповісти
у депутатов КАК у мобильных операторов. "КАК" - это сравнение, аналогия, отсылка. ну, чтоб тебе было понятней, подставь слово "ТИПА"
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19.02.2021 14:19 Відповісти
Этой новости лет 30. Треть из того, что украинцы платят за газ и электроэнергию, идет посредникам, - народный депутат Бондарев - Цензор.НЕТ 5975
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19.02.2021 11:16 Відповісти
а от посредников к паханам мафии Коломойского.
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19.02.2021 11:17 Відповісти
Кстати с газом эти мошенники явно химичат.- Он не греет. Гонят наверное наполовину с воздухом,а кубы мотает. Это легко определить по тому как стал долго закипать чайник. А котел нужно выставлять уже на шестерку ,вместо тройки. И это при том,что проведены работы по утепление. Кто разоблачит этих аферистов ?
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19.02.2021 11:17 Відповісти
Вспомни химию....Возможны добавки углекислого газа,азота итд.которые значительно дешевле горючего газа ,но дают обьем...
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19.02.2021 11:23 Відповісти
Спасибо, если воздух не подмешивают
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19.02.2021 11:38 Відповісти
А не напомните, сколько процентов азота в воздухе?
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19.02.2021 12:18 Відповісти
По грубому около 80типроц. -мешай -не хочу ,отдели 20 проц кислорода... Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 8212
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19.02.2021 16:40 Відповісти
Если бы с воздухом, то эта смесь не горела бы, а взрывалась. Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 6797

А так, да. КПД очень низкий.
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19.02.2021 11:30 Відповісти
Это если на пополам бодяжить. А если 15-20% воздуха подмешивать, не взорвется. Просто будет котел на шестерке и чайник долго закипать
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19.02.2021 11:40 Відповісти
азот
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19.02.2021 14:21 Відповісти
летом температура воды + 25, а зимой + 6 вот и чайник закипает долго
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19.02.2021 11:42 Відповісти
Я раніше надіявся на ЄС. Теперь розумію немає надій. Купуйте електрочайник,як я. А котел будемо ставити на 9
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19.02.2021 12:09 Відповісти
азот сцуки добавляют
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19.02.2021 14:17 Відповісти
После чьих-то ковидных концентраторов кислорода Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 5233 остается почти чистый азот -газ для добавки в трубы для доставки нам газа, блю буду ,Фирташ не даст соврать....
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19.02.2021 16:47 Відповісти
І не дивно, кожен же Слуга хоче мати свій шматок "пірога" і обов'язково щоб анал-табу.
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19.02.2021 11:20 Відповісти
А половина идет конечным бенефициарам: Ахметову, Фирташу и Коломойскому. Тарифы повышаются , потому что олигархам хочется все больше и больше. Заметьте, курс гривны к доллару последний год ощутимо не менялся, но тарифы повысились, что является одним из доказательств вышесказанного.
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19.02.2021 11:21 Відповісти
Суку православную забыл...
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19.02.2021 11:24 Відповісти
Пора українцям гнати від влади єврейських олігархів. Вони повністю дискредитували себе. І самостійно керувати країною. Або запросити варягів, - за них була процвітаюча Київська Русь.
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19.02.2021 11:27 Відповісти
А толку? В 2005-м гнали, в 2014-м гнали, а на манеже всё те же.
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19.02.2021 11:50 Відповісти
Если взять во внимание что в 2014 г. начали бить Шуфрылу морду, то можно сказать что мы не стоим на месте..
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19.02.2021 12:02 Відповісти
Не стоим. Ходим по кругу. Один клан от власти оторвали, так пришел другой. А для простого народа ничего после этого не изменилось.
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19.02.2021 12:06 Відповісти
А может это начало прогресса, сначала пострадало рыло Шуфрыла, потом Ахметову фаберже отрывать начнут.
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19.02.2021 12:15 Відповісти
Шуфрич сидит в Раде и чувствует себя очень даже неплохо. Как в принципе и остальная антиукраинская шушера. Ахметов в 2015-м был на грани банкротства, но кое-кто (самый ярый патриот Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 6087 ) помог ему выбраться из ямы.Так что олигархи народ Украины вертят, как хотят. Набили Шуфричу рыло, но дальше этого не пошло. Просто пар выпустили.
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19.02.2021 12:43 Відповісти
Так я-ж о планах на перспективу! А так да, результата ноль.
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19.02.2021 14:11 Відповісти
Євреї отримали в Україні 100% влади. Результат їхнього управління - найбідніша країна Європи, обвішана борговими зобов'язаннями. Це при тому, що маємо і чудову землю, і корисні копалини, і людський трудовий ресурс. Для себе вони вміють створити багатство, а для країни - ні. Як так може бути? Дайте відповідь.
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19.02.2021 11:28 Відповісти
забанят тебя)
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19.02.2021 11:30 Відповісти
Вже не вперше. Але ж хтось має про це говорити вголос.
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19.02.2021 11:37 Відповісти
А кто ж виноват, что идиоты сходили на выборы по-приколу?! Неужели жиды?
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19.02.2021 11:36 Відповісти
Вибори нічого не вирішують в Україні. Всі кандидати - креатури олігархату.
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19.02.2021 11:47 Відповісти
Любой еврей знает ответ. У них есть Тора (Закон)
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19.02.2021 11:55 Відповісти
Закон, який вчить грабувати неєвреїв?
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19.02.2021 12:05 Відповісти
Мабуть там щось інше, простіше...
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19.02.2021 14:26 Відповісти
даю відповідь - націоналісти не допрацьовують
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19.02.2021 13:26 Відповісти
Вони знищили справжніх націоналістів і замінили їх своїми клоунами.
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19.02.2021 14:28 Відповісти
тоді камуняки-інтернаціолісти і далі будуть РОЗБУДОВУВАТИ неньку
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19.02.2021 15:26 Відповісти
Як ви, що хизуєтесь своїм неперевершеним розумом, довели країну до бідності? А якщо порівняти стан країни з вашими статками, стає питання, чи не за рахунок народного зубожіння ви стали такими богатими? І поки ви будете при владі, народу нічого мріяти про добробут?
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19.02.2021 11:36 Відповісти
Пока Президентом в старне НЕ ЛОХ ...Олигархи грабят по полоной....Это ж нада придумать брать с украинцев деньги "за доставку" - это кто-то пошутил но в Укриане шутка привратилась в реальность...."Доставка "электроэнергии...."Доставка" газа - это же БРЕД....
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19.02.2021 11:38 Відповісти
А при предыдущих правителях разве было не так? Не обманывайте себя.
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19.02.2021 11:52 Відповісти
Тогда всё красиво было "Ротердам в +" Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 626 население в - Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 9873
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19.02.2021 11:56 Відповісти
Отож. А выдавали за перемогу.
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19.02.2021 11:57 Відповісти
Незабаром за фарбування труб ,та згін птахів на єлектродротах.....
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19.02.2021 16:53 Відповісти
Сервісні послуги теж частина економіки.
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19.02.2021 11:39 Відповісти
Ты забыл рассказать про ЗЕлохотрон с транспортировкой газа. Мне насчитали норму 1300 куб в год (200 грн в мес), хотя по факту я в прошлом году спалил 422 куб. Три раза пытался попасть в Горгаз для выяснений, а у них все время закрыто
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19.02.2021 11:45 Відповісти
Эпидемия... Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв - Цензор.НЕТ 2603
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19.02.2021 11:53 Відповісти
Нагадаю? що "транспортування" в платіжці з 1 жовтня 2018 року, а рішення про ввдення цього пункту прийнято НКРTКУ ще 2015 році.

Дякуй!
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19.02.2021 12:09 Відповісти
Шо дякуй? Я ж не проти сплати за транспортування. Я хочу щоб норму нарахували правильно
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19.02.2021 13:59 Відповісти
Такая ситуация с любым товаром. Что сказать то хотел?
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19.02.2021 11:47 Відповісти
И тут с3,14здел! "Украина в феврале закупала электроэнергию у угольных электростанций по цене, которая почти в два раза дороже той, по которой покупала Европа у группы Рината Ахметова. Об этом сообщают Наші Гроші со ссылкой на данные ГП Энергорынок."
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19.02.2021 13:06 Відповісти
Эти две сферы должны быть национализированы, хватит работать бедным хозяевам " себе в убыток" ( как они обычно говорят.) Нужно вернуть " убыточные отрасли" все что связано с газом и эл. энергией в собственность государства.
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19.02.2021 13:25 Відповісти
И так во всём мире, представьте себе, потому что напрямую с конечным потребителем никакая газодобывающая кампания никогда работать не будет, но это не новость для тех, кто разбирается в экономике - остальные жрут лапшу про злобный "Роттердам плюс" и т.п.
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19.02.2021 14:32 Відповісти
Тоже мне африку открыл.. знаете сколько раз, я слышал про посредников? Хватит даже внукам. Убираешь посредников,орут про монополизм, децентрализируют начинается все общее воровство. Народ пора информировать о том, как защитить слух от сцанины в них.
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19.02.2021 15:03 Відповісти
Видать долго дудумали, думали и надумали!
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19.02.2021 18:26 Відповісти
 
 