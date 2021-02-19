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Новини Політика України
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Саєнко про пропозицію Зеленського щодо виправлення в законі про держслужбу: Скидається на шантаж. Цинічно і не по-людськи

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Саєнко про пропозицію Зеленського щодо виправлення в законі про держслужбу: Скидається на шантаж. Цинічно і не по-людськи

Президент України Володимир Зеленський пропонує прибрати із Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" від 16 лютого 2021 року правку, яка передбачає часткове обмеження повноважень виконувачів обов'язків на перші 60 днів, повне - після завершення цього терміну.

Про це ексміністр Кабміну Олександр Саєнко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отже Президент України пропонує прибрати правку #13 від Слуги Народу, за яку в залі проголосував 321! народний депутат - конституційна більшість як ніяк. Ця правка передбачає часткове обмеження повноважень виконуючих обов’язки на перші 60 днів, і повне - по завершенню цього терміну. Тобто в.о. міністра енергетики може підписати фінансові документи на виплати шахтарям, але не може призначити керівника підприємства. Після 60 днів він не зможе зробити і цього. Також забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатуру якого Верховна Рада відхилила (що є цілком логічним)", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вето Зеленського на закон про держслужбу: Рада може зібратися на позачергове засідання, - "слуга народу" Кравчук

Саєнко зазначив, що "особливо надихає наведена аргументація "Верховна Рада фактично самоусувається від виконання конституційних повноважень з призначення за поданням Прем’єр-міністра членів КМУ" (мені здається Парламент вже двічі висловив свою позицію і звинувачувати його в самоусуненні точно некоректно). І ще одне "неприйняття ВРУ протягом тривалого часу рішення про призначення міністра неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного органу". Скидається на шантаж - не призначаєте мого кандидата - паралізуєте роботу органу, тобто не виплачуємо ЗП шахтарям і тд. Цинічно і не по-людськи, але мабуть ім байдуже".

"Ну і наостанок. Говорять сьогодні на 9.15 терміново збирають профільний Комітет ВРУ щоб врахувати пропозиції Президента. Але ... Чи перегляне Парламент своє рішення, ухвалене в четвер 321!!! голосами? Чи піде Спікер на відверте порушення Регламенту якщо поставить розгляд закону сьогодні - оскільки депутати мають отримати документі не пізніше ніж за 3 дні. Питання риторичні. Прикро, що в цих політичних баталіях постраждають прості люди, які кілька місяців не можуть отримати чесно зароблені кошти", - резюмував Саєнко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує прийняти закон у новій редакції.

Саєнко про пропозицію Зеленського щодо виправлення в законі про держслужбу: Скидається на шантаж. Цинічно і не по-людськи 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
не по-человечески/ кодлан Коломойского живёт в другом измерении. Координаты "по-человечески" -для украинцев- там нет/
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19.02.2021 11:28
+10
от чого я спамлю от таких брехунців, як Незнайка c54f1189 (сьогодні - вже під кандським проксі)?
Та тому що бреше...
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19.02.2021 11:42
+7
Як це призначати посадовців за конкурсом? а як Єрмаки харчуватися будуть? це зовсім не по- людськи
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19.02.2021 11:49
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не по-человечески/ кодлан Коломойского живёт в другом измерении. Координаты "по-человечески" -для украинцев- там нет/
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19.02.2021 11:28 Відповісти
Порошенковский протеже Витренко из кодлана Коломойского?
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19.02.2021 11:37 Відповісти
от чого я спамлю от таких брехунців, як Незнайка c54f1189 (сьогодні - вже під кандським проксі)?
Та тому що бреше...
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19.02.2021 11:42 Відповісти
Порошенковский протеже Витренко из кодлана Коломойского?/ Кадры решают всё. Коломойский -главный кадровик Украины. Рашкован, Коболев, Абромавичус, Данилюк - ноль шансов, премьером может стать Гончарук или Витренко, - Коломойский. 28.08.19 /Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером./ Зеленский Владимир: Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21
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19.02.2021 11:42 Відповісти
Значит то, что Витренко был заступником головы Нафтогаза при Порошенко это результат продвижения Коломойского и Ермака? Ну хоть тут Анжела Меркель не при делах
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19.02.2021 11:48 Відповісти
См.выше.
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19.02.2021 11:51 Відповісти
Знищувати усе найбільша мрія Зеблдка
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19.02.2021 11:29 Відповісти
Хех! У Зелі є консультант в таких питаннях. Відомий профі в цьому і його партньор Бєня, який свого не упустить.
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19.02.2021 11:29 Відповісти
Наталуха - Дмитро Андрійович Наталуха; род. 15 сентября 1987 года, Москва, Россия) - украинский правозащитник...Занавес!
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19.02.2021 11:30 Відповісти
Климкин из Курска вас не смущал?
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19.02.2021 11:36 Відповісти
Оля, выпей яду. Саенко о предложении Зеленского по правке в законе о госслужбе: Выглядит как шантаж. Цинично и не по-человечески - Цензор.НЕТ 2301
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19.02.2021 11:36 Відповісти
Москалям слова не давали!
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19.02.2021 11:41 Відповісти
И шо? А сколько украинцев родились в Сибири в депортации?
А вот ЗЫбил родилс в Кривом Роге - и шо? Дофига украинец?
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19.02.2021 11:38 Відповісти
Тільки от Наталуха - не з родини бандерівців, та й він зелений слуга, а не член Правого сектора чи там УНСО...
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19.02.2021 11:41 Відповісти
аталотіївці-перебіжчики з матьківщини вже ********* один з одним?
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19.02.2021 11:46 Відповісти
ще один крок виведення Кабміну з-під контролю і підпорядкування Верховній Раді, і підпорядкування преЗЕденту.
Гончарук вже подавав заяву про звільнення не в Верховну Раду, а Єрмаку...
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19.02.2021 11:41 Відповісти
Як це призначати посадовців за конкурсом? а як Єрмаки харчуватися будуть? це зовсім не по- людськи
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19.02.2021 11:49 Відповісти
Сейчас одним росчерком пера министр назначает любого директора государственного предприятия, без профильного образования, зато своего в доску, за каждую такую должность в министерство заносится наличка. Как они могут конкурсы возобновить????!
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19.02.2021 12:04 Відповісти
Таких брехунів, піарщиків, злодіїв, крадіїв,корупціонерів,лохів,неучів.ворогів України,некомпетентних--НЕЗЛАЛА І НЕБАЧИЛА УКРАЇНА завсі роки свого існування.
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19.02.2021 11:49 Відповісти
Есть же 300 голосов в чем проблема. Напоминает про тараканище
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19.02.2021 11:54 Відповісти
Зеленский так усердно трудится над выполнением задания Коломойского по назначению Витренка, шо ему все равно, будут шахтеры зарплату получать, или не будут...
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19.02.2021 11:57 Відповісти
Беда в том, что трамп поставил Зе на шпагат, и до сих пор шоумен в судорожном состоярии, ни в коем случае нельзя сейчас идти у него на поводу, все действия только по закону, иначе шут потянет за собой, в пропасть с татаровым.
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19.02.2021 13:37 Відповісти
Это говорит о полном отсутствии стратегического государственного мышления у президента Зеленского, необходимого качества любого президента. Отменять стратегические решения ради решения коньюктурных, кадровых вопросов - это преступление. Если продвигаемый тобой человек, на должности, что называется с порога начинает с повышения тарифов для населения в середине зимы на электричество, а потом на газ и отопление, то чего он ожидал от ВР при своем назначении? Когда ВРУ не принимает на должность определенного человека, то надо выдвигать другого, так гласит закон.
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19.02.2021 15:09 Відповісти
 
 