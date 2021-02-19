Саєнко про пропозицію Зеленського щодо виправлення в законі про держслужбу: Скидається на шантаж. Цинічно і не по-людськи

Президент України Володимир Зеленський пропонує прибрати із Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" від 16 лютого 2021 року правку, яка передбачає часткове обмеження повноважень виконувачів обов'язків на перші 60 днів, повне - після завершення цього терміну.

Про це ексміністр Кабміну Олександр Саєнко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отже Президент України пропонує прибрати правку #13 від Слуги Народу, за яку в залі проголосував 321! народний депутат - конституційна більшість як ніяк. Ця правка передбачає часткове обмеження повноважень виконуючих обов’язки на перші 60 днів, і повне - по завершенню цього терміну. Тобто в.о. міністра енергетики може підписати фінансові документи на виплати шахтарям, але не може призначити керівника підприємства. Після 60 днів він не зможе зробити і цього. Також забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатуру якого Верховна Рада відхилила (що є цілком логічним)", - написав він.

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Саєнко зазначив, що "особливо надихає наведена аргументація "Верховна Рада фактично самоусувається від виконання конституційних повноважень з призначення за поданням Прем’єр-міністра членів КМУ" (мені здається Парламент вже двічі висловив свою позицію і звинувачувати його в самоусуненні точно некоректно). І ще одне "неприйняття ВРУ протягом тривалого часу рішення про призначення міністра неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного органу". Скидається на шантаж - не призначаєте мого кандидата - паралізуєте роботу органу, тобто не виплачуємо ЗП шахтарям і тд. Цинічно і не по-людськи, але мабуть ім байдуже".

"Ну і наостанок. Говорять сьогодні на 9.15 терміново збирають профільний Комітет ВРУ щоб врахувати пропозиції Президента. Але ... Чи перегляне Парламент своє рішення, ухвалене в четвер 321!!! голосами? Чи піде Спікер на відверте порушення Регламенту якщо поставить розгляд закону сьогодні - оскільки депутати мають отримати документі не пізніше ніж за 3 дні. Питання риторичні. Прикро, що в цих політичних баталіях постраждають прості люди, які кілька місяців не можуть отримати чесно зароблені кошти", - резюмував Саєнко.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує прийняти закон у новій редакції.