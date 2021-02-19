Влада б'є по НАБУ і Ситнику, щоб утекти від відповідальності за провал вакцинації, - ЗМІ

Українська влада, вдаривши по НАБУ і Ситнику, уникає відповідальності за провал вакцинації. Пандемія коронавірусу круто змінила наше життя. Фізичних проявів конфліктів на вищих рівнях країни за останній рік стало менше, натомість інформаційних - значно більше.

Про це пише у своїй статті "Запізнення ціною життя" для "Дзеркала тижня" журналістка Алла Котляр, інформує Цензор.НЕТ.У приклад вона наводить спір між главою МОЗ Максимом Степановим і гендиректором ДП "Медзакупівлі України" Арсеном Жумаділовим. Розбірки між Арсеном Жумаділовим і Максимом Степановим за контроль над закупівлями медикаментів завдають удару по рейтингу президента, який особисто обіцяв старт вакцинації. "Факт відкриття справи про вакцини для Володимира Зеленського (і так незадоволеного директором НАБУ через справи на заступника глави ОП Олега Татарова) став останньою краплею і формальним приводом використати цю ситуацію, щоб убити двох зайців зразу. З одного боку, отримати на чолі НАБУ контрольованого керівника, яким не є Артем Ситник. З іншого (прикривши корупційну складову) - обілити власну неспроможність щось зробити, аби нарешті забезпечити населення вакцинами", - наголошується в статті.

"15 лютого, в день, коли, згідно з анонсами глави МОЗ і головного санітарного лікаря, в Україні нарешті мала з'явитися (але так і не з'явилася) перша партія вакцин, Кабмін підтримав поправку до законопроєкту про врегулювання статусу НАБУ, яка дозволяє звільнити нинішнього директора бюро Артема Ситника. За даними джерел ZN.UA в Офісі Президента, поправку "з голосу" вніс міністр юстиції Денис Малюська на дуже наполегливе прохання Володимира Зеленського. Так президент відреагував на виконання НАБУ прямої норми КПК (ст.214) і початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19", - йдеться в матеріалі.

Ґрунт для "правильного" голосування депутати ВР активно підживлюють інформаційно. Степанов на брифінгах продовжує шукати винних у зриві президентської програми вакцинації населення, про яку Зеленський неодноразово заявляв, пояснюючи затримку з постачанням вакцини кримінальними справами, порушеними НАБУ. Хоча корупційна складова в закупівлях вакцини зрозуміла всім, міністр охорони здоров'я намагається обвинуватити НАБУ у вирішенні своїх політичних питань за рахунок інтересів держави й натякає, що коли події так розвиватимуться й далі, перед Україною залишиться тільки один вибір — російська вакцина, чого особисто Степанов зовсім не хоче.

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У статті нагадується, що ДП "Медзакупівлі України" було уповноважене на закупівлю вакцин тільки 9 грудня 2020 року — наказами МОЗ №2839 і №2840. При цьому 21 грудня міністр Степанов у листуванні з Жумаділовим (як випливає з заяви останнього до НАБУ) зажадав погоджувати з МОЗ всі дії щодо закупівлі вакцин. 23 грудня ДП "Медзакупівлі" звернулося до МОЗ по узгодження договорів із двома потенційними контрагентами. Однак погоджений, зрештою, був тільки один із них — на закупівлю 1,9 млн доз Coronovak від китайського виробника Sinovac Biotech через українську компанію "Лекхім". При тому що вести переговори про стратегічну продукцію (якою у світі зараз є вакцини) з такою країною, як Китай, може тільки держава, а не посередники.

"Таким чином, на початок 2021 року Україна мала єдиний контракт на закупівлю вакцини. І той, зрештою, зависнув. 3 лютого (дата, що дивним чином збіглася з датою відкриття справи НАБУ) компанія "Лекхім" звернулася з листом до українського уряду з проханням перенести поставку першої партії на квітень 2021-го. Через затримки як зі схваленням препарату в Китаї, так і з прийняттям Верховною Радою нового закону про реєстрацію вакцини. Крім того, "Лекхім" просив переглянути визначення критерію ефективності препарату. Як відомо, ефективність Coronovak на сьогодні становить 50,38%, тоді як у контракті закладено вимогу — не менше 70%", - наголошує видання.

У межах ініціативи COVAX Україна також має отримати вісім мільйонів доз вакцин. Із них ще тиждень тому країна готувалася прийняти й розподілити першу партію — 117 тисяч доз Pfizer/Biontech. Тепер замість неї очікують 500 тисяч доз AstraZeneca/Oxford, вироблених за ліцензією Serum Institute (Індія). Це — частина із 12 мільйонів доз, підтвердження про поставку яких за контрактом між Serum Institute і Crown Agents Україна отримала 5 лютого від компаній AstraZeneca і Novavax, про що Степанов відрапортував Зеленському. Але й вони затримуються. З причин логістичного характеру, як стверджує міністр охорони здоров'я.

При цьому в статті ставиться під сумнів твердження Максима Степанова.

"Із самого початку перебування на посаді міністр, здається, не прийняв жодного обміркованого і своєчасного рішення, активно включившись тільки в боротьбу із зачатками медреформи та в пошук відкотів на медзакупівлях. Відтак, профукав усе, що тільки можна було, а тепер активно намагається в цьому кого-небудь звинуватити. Так, МОЗ обвинувачує ДП "Медзакупівлі України" у зриві закупівель 108 з 483 позицій лікарських препаратів і обладнання на суму 949,7 млн грн у 2020 році. ДП, стверджує МОЗ, вчасно не провело також фінансових операцій: на 163 млн грн — з антиретровірусної терапії, на 100,5 млн грн — з серцево-судинних захворювань, на 60,3 млн грн — з дорослої онкології, на 10,2 млн грн — з дитячої онкології, розсіяного склерозу, ДЦП та ідіопатичної дистонії", - пише видання.

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ДП "Медзакупівлі" своєю чергою стверджує: з травня 2020 року МОЗ ігнорувавло попередження про ризики в закупівлях і необхідні документи, що дозволяють їх почати, надав зі значною затримкою.

Крім того, у червні уряд ухвалив Постанову №478, згідно з якою ДП має узгоджувати з МОЗ усі технічні, якісні та інші характеристики товарів на закупівлю. Ця постанова затримала оголошення тендерів у середньому на місяць, а з окремих позицій — і на довше.

Також у матеріалі нагадується, що за даними Рахункової палати, з Фонду боротьби з COVID-19 на 1 січня 2021 року не були використані 11,9 млрд грн. Переважно через неналежну координацію дій уряду, а також непослідовні і несвоєчасні рішення. Зокрема МОЗ не були використані 1,4 млрд грн на реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення (додаткове фінансування) і 2,1 млрд грн на забезпечення готовності і реагування системи громадського здоров'я на спалахи COVID-19 і забезпечення засобами індивідуального захисту. Виділені йому кошти МОЗ освоювало зі значною затримкою.

"Один із прикладів — купівля апаратів ШВЛ. Хоча кошти було виділено у квітні, наказ про розподіл апаратів міністр Степанов підписав тільки 11 листопада. Не зміг він забезпечити і обіцяних президентом Зеленським ще в березні 2020-го виплат лікарям за роботу з хворими на ковід. Рішення про спрямування надбавок і доплат медпрацівникам (5,9 млрд грн) прийняли тільки в липні, а паспорт бюджетної програми затвердили лише наприкінці вересня. Доти лікарі отримували доплати виключно з місцевих бюджетів", - йдеться в статті.

При цьому наголошується, що загалом чотири із дев'яти рішень про виділення коштів на медичну сферу (зокрема надання субвенції місцевим бюджетам на придбання кисню) були ухвалені урядом тільки в жовтні і листопаді 2020 року, тобто через вісім місяців після початку пандемії, хоча гроші на це були доступні вже з квітня.

За окремими напрямами, наприклад, фінансування медпослуг за Програмою медичних гарантій - фактичний рівень використання коштів на 23 грудня дорівнював нулю.

"Усе робилося і продовжує робитися пізно. Останній приклад — ситуація на Івано-Франківщині, лікарняна мережа якої нині не впорюється з прийомом ковідних пацієнтів. Ситуація прямує до катастрофічної вже майже тиждень, але тільки 17 лютого було ухвалено рішення про впровадження в області обмежень "червоної" зони... Управлінська система країни — квінтесенція корупції та некомпетентності, ціна якої вже обчислюється тисячами додаткових смертей українців, оскільки йдеться насправді не тільки про закупівлі, які стосуються ковіду. Виправдатися і перевести стрілки не вийде. Час "першого конверта" давно минув. І гроші, щоб реагувати вчасно, у МОЗ точно були", - наголошується в матеріалі.

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