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Влада б'є по НАБУ і Ситнику, щоб утекти від відповідальності за провал вакцинації, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Влада б'є по НАБУ і Ситнику, щоб утекти від відповідальності за провал вакцинації, - ЗМІ

Українська влада, вдаривши по НАБУ і Ситнику, уникає відповідальності за провал вакцинації. Пандемія коронавірусу круто змінила наше життя. Фізичних проявів конфліктів на вищих рівнях країни за останній рік стало менше, натомість інформаційних - значно більше.

Про це пише у своїй статті "Запізнення ціною життя" для "Дзеркала тижня" журналістка Алла Котляр, інформує Цензор.НЕТ.У приклад вона наводить спір між главою МОЗ Максимом Степановим і гендиректором ДП "Медзакупівлі України" Арсеном Жумаділовим. Розбірки між Арсеном Жумаділовим і Максимом Степановим за контроль над закупівлями медикаментів завдають удару по рейтингу президента, який особисто обіцяв старт вакцинації. "Факт відкриття справи про вакцини для Володимира Зеленського (і так незадоволеного директором НАБУ через справи на заступника глави ОП Олега Татарова) став останньою краплею і формальним приводом використати цю ситуацію, щоб убити двох зайців зразу. З одного боку, отримати на чолі НАБУ контрольованого керівника, яким не є Артем Ситник. З іншого (прикривши корупційну складову) - обілити власну неспроможність щось зробити, аби нарешті забезпечити населення вакцинами", - наголошується в статті.

"15 лютого, в день, коли, згідно з анонсами глави МОЗ і головного санітарного лікаря, в Україні нарешті мала з'явитися (але так і не з'явилася) перша партія вакцин, Кабмін підтримав поправку до законопроєкту про врегулювання статусу НАБУ, яка дозволяє звільнити нинішнього директора бюро Артема Ситника. За даними джерел ZN.UA в Офісі Президента, поправку "з голосу" вніс міністр юстиції Денис Малюська на дуже наполегливе прохання Володимира Зеленського. Так президент відреагував на виконання НАБУ прямої норми КПК (ст.214) і початок розслідування щодо закупівлі вакцин від COVID-19", - йдеться в матеріалі.

Ґрунт для "правильного" голосування депутати ВР активно підживлюють інформаційно. Степанов на брифінгах продовжує шукати винних у зриві президентської програми вакцинації населення, про яку Зеленський неодноразово заявляв, пояснюючи затримку з постачанням вакцини кримінальними справами, порушеними НАБУ. Хоча корупційна складова в закупівлях вакцини зрозуміла всім, міністр охорони здоров'я намагається обвинуватити НАБУ у вирішенні своїх політичних питань за рахунок інтересів держави й натякає, що коли події так розвиватимуться й далі, перед Україною залишиться тільки один вибір — російська вакцина, чого особисто Степанов зовсім не хоче.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас ідіотів, які пишуть заяви, велика кількість": Степанов про розслідування НАБУ щодо закупівлі COVID-вакцин

У статті нагадується, що ДП "Медзакупівлі України" було уповноважене на закупівлю вакцин тільки 9 грудня 2020 року — наказами МОЗ №2839 і №2840. При цьому 21 грудня міністр Степанов у листуванні з Жумаділовим (як випливає з заяви останнього до НАБУ) зажадав погоджувати з МОЗ всі дії щодо закупівлі вакцин. 23 грудня ДП "Медзакупівлі" звернулося до МОЗ по узгодження договорів із двома потенційними контрагентами. Однак погоджений, зрештою, був тільки один із них — на закупівлю 1,9 млн доз Coronovak від китайського виробника Sinovac Biotech через українську компанію "Лекхім". При тому що вести переговори про стратегічну продукцію (якою у світі зараз є вакцини) з такою країною, як Китай, може тільки держава, а не посередники.

"Таким чином, на початок 2021 року Україна мала єдиний контракт на закупівлю вакцини. І той, зрештою, зависнув. 3 лютого (дата, що дивним чином збіглася з датою відкриття справи НАБУ) компанія "Лекхім" звернулася з листом до українського уряду з проханням перенести поставку першої партії на квітень 2021-го. Через затримки як зі схваленням препарату в Китаї, так і з прийняттям Верховною Радою нового закону про реєстрацію вакцини. Крім того, "Лекхім" просив переглянути визначення критерію ефективності препарату. Як відомо, ефективність Coronovak на сьогодні становить 50,38%, тоді як у контракті закладено вимогу — не менше 70%", - наголошує видання. 

У межах ініціативи COVAX Україна також має отримати вісім мільйонів доз вакцин. Із них ще тиждень тому країна готувалася прийняти й розподілити першу партію — 117 тисяч доз Pfizer/Biontech. Тепер замість неї очікують 500 тисяч доз AstraZeneca/Oxford, вироблених за ліцензією Serum Institute (Індія). Це — частина із 12 мільйонів доз, підтвердження про поставку яких за контрактом між Serum Institute і Crown Agents Україна отримала 5 лютого від компаній AstraZeneca і Novavax, про що Степанов відрапортував Зеленському. Але й вони затримуються. З причин логістичного характеру, як стверджує міністр охорони здоров'я.

При цьому в статті ставиться під сумнів твердження Максима Степанова.

"Із самого початку перебування на посаді міністр, здається, не прийняв жодного обміркованого і своєчасного рішення, активно включившись тільки в боротьбу із зачатками медреформи та в пошук відкотів на медзакупівлях. Відтак, профукав усе, що тільки можна було, а тепер активно намагається в цьому кого-небудь звинуватити. Так, МОЗ обвинувачує ДП "Медзакупівлі України" у зриві закупівель 108 з 483 позицій лікарських препаратів і обладнання на суму 949,7 млн грн у 2020 році. ДП, стверджує МОЗ, вчасно не провело також фінансових операцій: на 163 млн грн — з антиретровірусної терапії, на 100,5 млн грн — з серцево-судинних захворювань, на 60,3 млн грн — з дорослої онкології, на 10,2 млн грн — з дитячої онкології, розсіяного склерозу, ДЦП та ідіопатичної дистонії", - пише видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська про законопроєкт Кабміну щодо НАБУ: Багато людей у Раді ненавидять Ситника і готові голосувати за що завгодно, лише б його звільнити

ДП "Медзакупівлі" своєю чергою стверджує: з травня 2020 року МОЗ ігнорувавло попередження про ризики в закупівлях і необхідні документи, що дозволяють їх почати, надав зі значною затримкою.

Крім того, у червні уряд ухвалив Постанову №478, згідно з якою ДП має узгоджувати з МОЗ усі технічні, якісні та інші характеристики товарів на закупівлю. Ця постанова затримала оголошення тендерів у середньому на місяць, а з окремих позицій — і на довше.

Також у матеріалі нагадується, що за даними Рахункової палати, з Фонду боротьби з COVID-19 на 1 січня 2021 року не були використані 11,9 млрд грн. Переважно через неналежну координацію дій уряду, а також непослідовні і несвоєчасні рішення. Зокрема МОЗ не були використані 1,4 млрд грн на реалізацію державних гарантій медичного обслуговування населення (додаткове фінансування) і 2,1 млрд грн на забезпечення готовності і реагування системи громадського здоров'я на спалахи COVID-19 і забезпечення засобами індивідуального захисту. Виділені йому кошти МОЗ освоювало зі значною затримкою.

"Один із прикладів — купівля апаратів ШВЛ. Хоча кошти було виділено у квітні, наказ про розподіл апаратів міністр Степанов підписав тільки 11 листопада. Не зміг він забезпечити і обіцяних президентом Зеленським ще в березні 2020-го виплат лікарям за роботу з хворими на ковід. Рішення про спрямування надбавок і доплат медпрацівникам (5,9 млрд грн) прийняли тільки в липні, а паспорт бюджетної програми затвердили лише наприкінці вересня. Доти лікарі отримували доплати виключно з місцевих бюджетів", - йдеться в статті.

При цьому наголошується, що загалом чотири із дев'яти рішень про виділення коштів на медичну сферу (зокрема надання субвенції місцевим бюджетам на придбання кисню) були ухвалені урядом тільки в жовтні і листопаді 2020 року, тобто через вісім місяців після початку пандемії, хоча гроші на це були доступні вже з квітня.

За окремими напрямами, наприклад, фінансування медпослуг за Програмою медичних гарантій - фактичний рівень використання коштів на 23 грудня дорівнював нулю.

"Усе робилося і продовжує робитися пізно. Останній приклад — ситуація на Івано-Франківщині, лікарняна мережа якої нині не впорюється з прийомом ковідних пацієнтів. Ситуація прямує до катастрофічної вже майже тиждень, але тільки 17 лютого було ухвалено рішення про впровадження в області обмежень "червоної" зони... Управлінська система країни — квінтесенція корупції та некомпетентності, ціна якої вже обчислюється тисячами додаткових смертей українців, оскільки йдеться насправді не тільки про закупівлі, які стосуються ковіду. Виправдатися і перевести стрілки не вийде. Час "першого конверта" давно минув. І гроші, щоб реагувати вчасно, у МОЗ точно були", - наголошується в матеріалі. 

Також читайте: "Слуга народу" розглядатиме питання відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, - Верещук

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Вчора, 18 лютого вакцинація почалася вже навіть в Зімбабве.
Тому самому....
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19.02.2021 11:40
+8
Зебилов надо гнать, пока от Украини хоть что-то осталось.
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19.02.2021 11:39
+6
Такие маневры и задержки обычно связаны с желанием набить карманы себе родимому. И ничем другим.
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19.02.2021 11:57
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Зебилов надо гнать, пока от Украини хоть что-то осталось.
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19.02.2021 11:39 Відповісти
Як ти їх погониш коли їх законно обрав мудрий нарід.
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19.02.2021 11:43 Відповісти
AstraZeneca/Oxford не испытывалась на людях старше 55 лет, Она им не рекомендуется. Как раз тем кому она больше всего нужна. Хорошая вакцина, ничего не скажешь.
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19.02.2021 11:55 Відповісти
А Степанов то оказывается, ковидный диссидент Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ - Цензор.НЕТ 8062 раз не хочет вакцинировать никого
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19.02.2021 11:40 Відповісти
Такие маневры и задержки обычно связаны с желанием набить карманы себе родимому. И ничем другим.
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19.02.2021 11:57 Відповісти
Вчора, 18 лютого вакцинація почалася вже навіть в Зімбабве.
Тому самому....
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19.02.2021 11:40 Відповісти
Алла Новосад, с утра написала что Зимбабве это таки не ЗЕмбабве. Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ - Цензор.НЕТ 416
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19.02.2021 11:49 Відповісти
Трольня, ану починайте мантру про Зеркало недели.
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19.02.2021 11:42 Відповісти
Лять,уже Зимбабве во всю вакцинируются,дегенераты зеленые...
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19.02.2021 11:45 Відповісти
по чему там бить? НА#БУ за все время своего существования не раскрыло и не довело до суда ни одного дела. одни громкие заявления, в итоге оказывающиеся имитацией бурной деятельности. с чего вдруг кому-то бояться этого страшного "борца" с коррупцией?
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19.02.2021 11:46 Відповісти
Венедиктова каждое дело тормозит, а бывает забирает. Как тут до конца довести, Если кабмин и ГПУ в сговоре?
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19.02.2021 12:19 Відповісти
та да. а до бенедиктовны? святой дух мешал? карма?
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19.02.2021 15:09 Відповісти
"Наши посольства вовсю охотятся за вакциной"-Кулеба...гребанное позорище
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19.02.2021 11:47 Відповісти
Ну що,задоволені,зе-дебіли? Далі буде ще цікавіше...
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19.02.2021 11:49 Відповісти
Физических проявлений конфликтов на высших уровнях страны за последний год стало меньше, зато информационных - значительно больше.Источник: https://censor.net/ru/n3248885

шЫколадка старается!!!! Ему абы срачь не утихал!
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19.02.2021 11:50 Відповісти
Так твои же дегенераты ,в раде по телефону ,содомией во всю занимаются...радуйся ,убожество)
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19.02.2021 11:57 Відповісти
степанов , с такими талантами , явно не на своём месте ...
Власть бьет по НАБУ и Сытнику, чтобы убежать от ответственности за провал вакцинации, - СМИ - Цензор.НЕТ 7759
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19.02.2021 11:55 Відповісти
Украина вероятно не переживет зеленых тварей,я так думаю.Чересчур сильно мародерствуют на ослабленной стране.
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19.02.2021 11:55 Відповісти
И не таких переживали, но не все, минус 300 тисяч за прошлий год.
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19.02.2021 13:06 Відповісти
Нет, чтоб убежать, власть по Шарию бьет, а по Сытнику просто смеха ради.
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19.02.2021 12:03 Відповісти
ЮАР попросила Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) забрать один миллион доз вакцины против COVID-19 AstraZeneca, который компания отправила в начале февраля. Правительство ЮАР заявило, что приостановит использование вакцины AstraZeneca ( AZN.L) в рамках своей программы вакцинации.
Основной причиной отказа ЮАР от вакцинации населения вакциной AstraZeneca явилось исследование проведенное специалистами University of the Witwatersrand (WITS, ЮАР) и University of Oxford (Великобритания) при котором было обнаружена отсутствие эффективности вакцины AstraZeneca (AZD1222 Non replicating viral vector) для профилактики заболевания вызываемого штаммом вируса SARS-CoV-2 501.V2(линия 501.V2, 20C/501Y.V2 или B.1.351, «южноафриканский штамм» )
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19.02.2021 12:05 Відповісти
#SAVE_NABU !
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19.02.2021 12:09 Відповісти
О каком "провале вакцинации" говорит Автор данной статейки?! Украина сама не в состоянии производить вакцину - это знает каждый. А зарубежные продавцы чувствуют себя монополистами. И никакой Степанов или Сытник не может опровергнуть этот печальный факт. А винить кого-то из них в задержках с вакцинацией может только психически нездоровый человек, или человек, который умышленно пытается подменить решение действительно важных для страны проблем обсуждением надуманных вопросов.
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19.02.2021 12:15 Відповісти
А ты думаешь, что тут есть психически здоровые?
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19.02.2021 12:22 Відповісти
Царь невиновен, бояре плохие?(с)
Закупка синовака не зашла, когда вскрылась коррупционная составляющая на всю Европу. Когда наших политиканов обвинили косвенно, в том что они закуповывают не совсем то, что даже не сертифицированно нигде и без доказательства еффективности.
Деньги ушли, а вакцины... их передачу отменили, но деньги ушли. Дальше - индийские вакцины, которые похоже, тоже не сильно еффективны(ЮАР и сама великобритания, по лицензии которой эта вакцина выпускается). И этой вакциной НИКТО колоться не будет, т к все в курсе о ее проблемах. Но наш главный медик всеравно настаивает на закупках именно ее. Угрожая закупать вообще российский спутник.
Вместо всего этого позорища. США предлагали пфайцер, ВМЕСТЕ с контейнерами для хранения вакцин. Что сделали наши "эффективные менеджеры"? обьявили тендер на перевозку и хранение вакцин...среди своих компаний. А потом и вовсе отказались.
Тут уже несколько уголовных дел наклевывается на Степанова походу... От злоупотребления, кражи в осооб крупных и схематоза, до попытки массового убийства или влияния на здоровья всей нации неизвестным веществом. НАБУ правильно взялось за него, но то что делает ОП это ни в какие рамки.
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19.02.2021 12:26 Відповісти
"А винить кого-то из них в задержках с вакцинацией может только психически нездоровый человек, или человек, который умышленно пытается подменить решение действительно важных для страны проблем обсуждением надуманных вопросов."
Браво Владимир, это "хит". Сам то понял о чем и о ком написал? Влада б'є по НАБУ і Ситнику, щоб утекти від відповідальності за провал вакцинації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9640
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19.02.2021 12:32 Відповісти
Колись в блатном мире барыг лекарствами,тупо прибивали.Потому как считали,що барыжить на здоровье людей,чисто не по человечески и удел конченных без всяких моральных качеств.Сегодня я смотрю,барыги лекарствами,никого не опасаясь схлестнулись на высших щаблях влади за право наживаться на здоровье целой страны.А то и ряда стран..... Влада б'є по НАБУ і Ситнику, щоб утекти від відповідальності за провал вакцинації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6118
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19.02.2021 12:27 Відповісти
****.... Та ось не давно пів року тому...всі як один орали що епідемії не має що ..все видумали...щоб загнобити малий бізнес...потім орали що вакцинуватись не будуть типу ми не віримо в пандемію...А ЗАРАЗ орете чогоце влада досі не вакцинує громадян..І ось самий смак..ЦЕ ВСЕ ОРАЛИ І ОРУТЬ ОДНІ І ТІЖ..))))) Люди ви совість маєте? Чи за бабло вже і маму продали? Що не видно що проблеми у них з вакциною ..Що це не так просто... світ впершу чергу спсає свої х громадян... А нашої вакцини небуде поки на це потрібно мінімум 2-3 роки...Майте терпіння... Совість же викинули на мусорку коли орали що пандемія це заговір.. Може ж хоч терпіння і чуть чутьчуть поваги майте
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19.02.2021 12:42 Відповісти
Ну так хотели министра с медицинским образованием, и главное профпригодностью. Получите. Помнится у Супрун и образование было не такое, и работала она не там. У этого дятла "все пучком". И почему то его не критикуют такие кликуши как Богомолец, Тодуров и прочая гопкомпания. Ах да, три года отработал санитаром. Ну так это "все меняет". Влада б'є по НАБУ і Ситнику, щоб утекти від відповідальності за провал вакцинації, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6972
Вот краткая биография Степанова.
Дата рождения: 18.08.1975

Место рождения. Образование. Родился в г. Сковородино Амурской области, Россия.

В 1998 г. окончил Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького по специальности Лечебное дело. В 2004 г. окончил Киевский национальный экономический университет по специальности Международная экономика.
Карьера. В 1990-1992 гг. - работал санитаром Славянской городской больницы №1.

С 1998 по 1999 год - исполнительный директор АОЗТ Энергосервис.
С 1999 по 2001 год - занимал должность заместителя генерального директора ГК Торговый дом Газ Украины НАК Нафтогаз Украины.
С 2001 по 2003 год - заместитель генерального директора ЗАО Промышленно-финансовая акционерная компания Вече.
В 2003 г. - работал в Государственной налоговой администрации Украины, был заместителем председателя ГНАУ.
В 2004-2008 гг. - Глава совета директоров ООО Республиканский правовой союз, г. Киев.
С 2008 по 2010 гг. - первый замглавы Одесской областной государственной администрации.
С 2010 по 2011 гг. - директор Украинского государственного центра транспортного сервиса Лиски.
С 2011 по 2017 гг. - директор государственного предприятия Полиграфкомбинат Украина.
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19.02.2021 12:43 Відповісти
Пора Зе разом з тампоном Коломийського Степанова каструвати!
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19.02.2021 15:48 Відповісти
Это просчеты в первую очередь президента,а потом уже назначенных им "профессианалов"
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19.02.2021 17:11 Відповісти
 
 