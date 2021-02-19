Шмигаль просить Раду розблокувати роботу Міненерго: Чекаємо подолання вето Зеленського на закон про держслужбу або голосування його в новій редакції
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на якнайшвидше прийняття законопроєкту, що дозволяє розблокувати роботу Міністерства енергетики та виплату зарплат в енергосекторі.
"Очікуємо подолання вето або голосування цього законопроєкту в новій редакції", - сказав він під час години запитань до уряду у ВР у п'ятницю, коментуючи вето президента на закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі (№4531), передає Цензор.НЕТі з посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, президент ветував цей закон через некоректно виписані повноваження виконувачів обов'язків глав міністерств.
"Фактично цей законопроєкт не давав змоги розблокувати роботу Міністерства енергетики й залишав без можливості виплати зарплат у всій енергетичній галузі. 50 тис. людей не мають підписаних бюджетних програм", - констатував Шмигаль.
На його думку, ухвалення закону з коректно виписаними повноваженнями в.о. дозволить розблокувати ситуацію.
Згідно з даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в Міненерго, 12 лютого закінчилося повноваження керівників міністерства видавати нормативні документи, згідно з раніше виданими дорученнями. За його словами, це, зокрема, блокує виплату зарплат у міністерстві й державному вугільному секторі.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський застосував право вето до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" (№4531).
Верховна Рада ухвалила цей закон 16 лютого. Наступного дня спікер парламенту Дмитро Разумков його підписав і направив на підпис президентові.
Будь ласка, зачекайте...
15 лютого о 9:31 енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції підключений до Об'єднаної енергосистеми України після ремонту.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЛігаБізнес.
"Це сталося на місяць раніше запланованого терміну завдяки оптимізації виробничих процесів і самовідданій праці хмельницьких атомників", - повідомили в Енергоатомі.
За словами керівника Енергоатому Петра Котіна, це дає додаткові 1000 МВт в енергосистему.
"Ми сподіваємося, що це вирішить всі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період", - додав Котін.
Відзначається, що ремонтні роботи були проведені з дотриманням всіх вимог безпеки. Додаткова потужність 1000 МВт - це саме той обсяг електроенергії, який дозволить при критичного навантаження на ОЕС України в зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з Росії, до якого країна була змушена вдатися через дефіцит вугілля та аварійні ремонти на теплоелектростанціях України.
На сайті Укренерго також зазначається, що енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює.
В цілому, за даними Укренерго, 15 лютого, в аварійному ремонті перебувають 12 блоків теплових електростанцій.
Katarina Mathernova
@kmathernova
Good news: @ua_parliament аdopted today a law re-establishing merit-based recruitment suspended during the pandemic It is a main pillar of
comprehensive public admin reform strategy supported by to improve and strengthen public service Important it quickly enters into force
6:05 пп · 16 лют. 2021·Twitter for iPhone
Так радісно реагував ЕС коли прийняли закон про конкурси.
На наступний день бубося наклала вето
Пусть по амнам и эмиратам чалится, миссия у него такая