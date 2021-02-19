Шмигаль просить Раду розблокувати роботу Міненерго: Чекаємо подолання вето Зеленського на закон про держслужбу або голосування його в новій редакції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на якнайшвидше прийняття законопроєкту, що дозволяє розблокувати роботу Міністерства енергетики та виплату зарплат в енергосекторі.

"Очікуємо подолання вето або голосування цього законопроєкту в новій редакції", - сказав він під час години запитань до уряду у ВР у п'ятницю, коментуючи вето президента на закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі (№4531), передає Цензор.НЕТі з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, президент ветував цей закон через некоректно виписані повноваження виконувачів обов'язків глав міністерств.

"Фактично цей законопроєкт не давав змоги розблокувати роботу Міністерства енергетики й залишав без можливості виплати зарплат у всій енергетичній галузі. 50 тис. людей не мають підписаних бюджетних програм", - констатував Шмигаль.

На його думку, ухвалення закону з коректно виписаними повноваженнями в.о. дозволить розблокувати ситуацію.

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Згідно з даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в Міненерго, 12 лютого закінчилося повноваження керівників міністерства видавати нормативні документи, згідно з раніше виданими дорученнями. За його словами, це, зокрема, блокує виплату зарплат у міністерстві й державному вугільному секторі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський застосував право вето до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" (№4531).

Верховна Рада ухвалила цей закон 16 лютого. Наступного дня спікер парламенту Дмитро Разумков його підписав і направив на підпис президентові.