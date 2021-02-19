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Новини Політика України
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вето (132) ВР (11733) Зеленський (17463) Денис Шмигаль (2707) Міненерго (363)

Шмигаль просить Раду розблокувати роботу Міненерго: Чекаємо подолання вето Зеленського на закон про держслужбу або голосування його в новій редакції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Шмигаль просить Раду розблокувати роботу Міненерго: Чекаємо подолання вето Зеленського на закон про держслужбу або голосування його в новій редакції

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує на якнайшвидше прийняття законопроєкту, що дозволяє розблокувати роботу Міністерства енергетики та виплату зарплат в енергосекторі.

"Очікуємо подолання вето або голосування цього законопроєкту в новій редакції", - сказав він під час години запитань до уряду у ВР у п'ятницю, коментуючи вето президента на закон про відновлення конкурсів на посади в держслужбі (№4531), передає Цензор.НЕТі з посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, президент ветував цей закон через некоректно виписані повноваження виконувачів обов'язків глав міністерств.

"Фактично цей законопроєкт не давав змоги розблокувати роботу Міністерства енергетики й залишав без можливості виплати зарплат у всій енергетичній галузі. 50 тис. людей не мають підписаних бюджетних програм", - констатував Шмигаль.

На його думку, ухвалення закону з коректно виписаними повноваженнями в.о. дозволить розблокувати ситуацію.

Читайте: Критичних загроз немає, сподіваємося закінчити зиму без віялових відключень, - в.о. глави Міненерго Вітренко

Згідно з даними джерела агентства "Інтерфакс-Україна" в Міненерго, 12 лютого закінчилося повноваження керівників міністерства видавати нормативні документи, згідно з раніше виданими дорученнями. За його словами, це, зокрема, блокує виплату зарплат у міністерстві й державному вугільному секторі.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський застосував право вето до закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" (№4531).

Верховна Рада ухвалила цей закон 16 лютого. Наступного дня спікер парламенту Дмитро Разумков його підписав і направив на підпис президентові.

Автор: Анастасія Потіха
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Шмыгаль просит Раду разблокировать работу Минэнерго: Ждем преодоления вето Зеленского на закон о госслужбе или голосование его в новой редакции - Цензор.НЕТ 9130
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19.02.2021 11:55 Відповісти
Шмигло, готуй самокат. Зеля тобі цього не пробачить. Шмыгаль просит Раду разблокировать работу Минэнерго: Ждем преодоления вето Зеленского на закон о госслужбе или голосование его в новой редакции - Цензор.НЕТ 9444
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19.02.2021 11:56 Відповісти
Енергоблок Хмельницької АЕС під'єднали до мережі задля зупинки імпорту електроенергії з РФ

15 лютого о 9:31 енергоблок №2 Хмельницької атомної електростанції підключений до Об'єднаної енергосистеми України після ремонту.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЛігаБізнес.
"Це сталося на місяць раніше запланованого терміну завдяки оптимізації виробничих процесів і самовідданій праці хмельницьких атомників", - повідомили в Енергоатомі.
За словами керівника Енергоатому Петра Котіна, це дає додаткові 1000 МВт в енергосистему.
"Ми сподіваємося, що це вирішить всі питання забезпечення потреб України в електроенергії в зимовий період", - додав Котін.
Відзначається, що ремонтні роботи були проведені з дотриманням всіх вимог безпеки. Додаткова потужність 1000 МВт - це саме той обсяг електроенергії, який дозволить при критичного навантаження на ОЕС України в зимовий період відмовитися від імпорту електроенергії з Росії, до якого країна була змушена вдатися через дефіцит вугілля та аварійні ремонти на теплоелектростанціях України.
На сайті Укренерго також зазначається, що енергоблок №2 Хмельницької АЕС працює.
В цілому, за даними Укренерго, 15 лютого, в аварійному ремонті перебувають 12 блоків теплових електростанцій.
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19.02.2021 11:57 Відповісти






Katarina Mathernova
@kmathernova

Good news: @ua_parliament аdopted today a law re-establishing merit-based recruitment suspended during the pandemic It is a main pillar of
comprehensive public admin reform strategy supported by to improve and strengthen public service Important it quickly enters into force

6:05 пп · 16 лют. 2021·Twitter for iPhone

Так радісно реагував ЕС коли прийняли закон про конкурси.
На наступний день бубося наклала вето Шмыгаль просит Раду разблокировать работу Минэнерго: Ждем преодоления вето Зеленского на закон о госслужбе или голосование его в новой редакции - Цензор.НЕТ 1205
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19.02.2021 11:59 Відповісти
Назвать вора и мародёра вором и мародёром Шмыгаль стесняется. Ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе "Нафтогаза" на более 225 млрд гривен -Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020/ Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал фракции «Слуга народа», что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться по долгам уже в ближайшее время.Инициатором выступил Ермак.
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19.02.2021 12:03 Відповісти
ахметовская шестерка Шмыгаль о чем-то снова просит?
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19.02.2021 12:18 Відповісти
Вето ещё не было. Слабо?
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19.02.2021 12:51 Відповісти
будут вам ещё три года тыкать, кто вас привёл и бла-бла-бла....
Пусть по амнам и эмиратам чалится, миссия у него такая
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19.02.2021 12:53 Відповісти
 
 