Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп

Корупційні схеми НАК "Нафтогаз України" із закупівлею труб у заводу "Інтерпайп" Віктора Пінчука привели до необґрунтованого зростання тарифів на природний газ для населення.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Усі труби для буріння, обсадні, насосно-компресорні, вони постачаються з одного джерела - це компанія "Інтерпайп", славнозвісна. Жодна інша компанія не може поставити ці труби, навіть запровадили імпортні мита для того, щоб тільки ці труби лежали на складах НАК "Нафтогазу", які сьогодні ми оплатили в наших платіжках", - повідомив нардеп.

Кучеренко закликав правоохоронні органи розслідувати корупційні схеми із закупівлі державним "Нафтогазом" трубної продукції у компанії олігарха Віктора Пінчука.

"Ця вся схема, повірте, буде нескінченною, поки громадяни України - власники НАК "Нафтогаз України" - жорстко не сформулюють свою вимогу - ліквідація НАК "Нафтогазу", слідство і відповідні дії стосовно злочинців, які очолюють цю структуру останні роки", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, за даними системи ProZorro, найбільшим постачальником трубної продукції для НАК "Нафтогаз України" з 2014 року є компанія "Інтерпайп Україна" Віктора Пінчука.

За період з 2014 по 2020 рік "Інтерпайп Україна" уклала з дочірньою компанією "Укргазвидобування" 340 контрактів на суму 16 млрд гривень.

Влітку 2020 року з ініціативи двох компаній Віктора Пінчука - "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" та "Інтерпайп Ніко Т’юб".

Мінекономіки запровадило загороджувальні мита на імпорт труб для нафтогазової галузі проти найбільших світових виробників і постачальників трубної продукції.