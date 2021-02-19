Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп
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Корупційні схеми НАК "Нафтогаз України" із закупівлею труб у заводу "Інтерпайп" Віктора Пінчука привели до необґрунтованого зростання тарифів на природний газ для населення.
Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.
"Усі труби для буріння, обсадні, насосно-компресорні, вони постачаються з одного джерела - це компанія "Інтерпайп", славнозвісна. Жодна інша компанія не може поставити ці труби, навіть запровадили імпортні мита для того, щоб тільки ці труби лежали на складах НАК "Нафтогазу", які сьогодні ми оплатили в наших платіжках", - повідомив нардеп.
Кучеренко закликав правоохоронні органи розслідувати корупційні схеми із закупівлі державним "Нафтогазом" трубної продукції у компанії олігарха Віктора Пінчука.
"Ця вся схема, повірте, буде нескінченною, поки громадяни України - власники НАК "Нафтогаз України" - жорстко не сформулюють свою вимогу - ліквідація НАК "Нафтогазу", слідство і відповідні дії стосовно злочинців, які очолюють цю структуру останні роки", - підсумував Кучеренко.
Нагадаємо, за даними системи ProZorro, найбільшим постачальником трубної продукції для НАК "Нафтогаз України" з 2014 року є компанія "Інтерпайп Україна" Віктора Пінчука.
За період з 2014 по 2020 рік "Інтерпайп Україна" уклала з дочірньою компанією "Укргазвидобування" 340 контрактів на суму 16 млрд гривень.
Влітку 2020 року з ініціативи двох компаній Віктора Пінчука - "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" та "Інтерпайп Ніко Т’юб".
Мінекономіки запровадило загороджувальні мита на імпорт труб для нафтогазової галузі проти найбільших світових виробників і постачальників трубної продукції.
Будь ласка, зачекайте...
...даже ввели импортные пошлиныНа кого ввели пошлины?
Так что Пинчук в чистом виде монополист и может ставить на свои трубы цены как захочет.
Не знаю що там робиться у нафтогазі але таку дурню кажуть що на голову не налазить.
В чем коррупция?
Они дороже аналогов или проблема в том, что просто украинские?
даже ввели импортные пошлины для того, чтобы только эти трубы лежали на складах НАК "Нафтогаза"Источник: https://censor.net/ru/n3248891
Просто есть желающие поставлять трубы, отсюда и "коррупция", и "преступники в руководстве Нафтогаза".
Странно, что еще не едят младенцев...
...и в студенческие годы Кучеренко был кондомом редкостным: подставить, обмануть, "загрести жар чужими руками" ... как и положено любому комсомольскому активисту...
- на посредниках,прокладках;
- на доставке;
- на втюхивании счетчиков;
- на некачественном бодяжном газе;
- на завышеных тарифах......
И этот список можно еще продолжать и продолжать....
А тут еще и трубы...пинчук еще та мразь, но тут точно кто-то решил подвинуть!