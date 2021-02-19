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газ (2590) Кучеренко (73) Нафтогаз (1245) Пінчук (165) Тарифи на газ (343)

Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп

Новини Цензор.НЕТ Економіка Суспільство

Населення переплачує за газ через корупцію в

Корупційні схеми НАК "Нафтогаз України" із закупівлею труб у заводу "Інтерпайп" Віктора Пінчука привели до необґрунтованого зростання тарифів на природний газ для населення.

Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики Олексій Кучеренко.

"Усі труби для буріння, обсадні, насосно-компресорні, вони постачаються з одного джерела - це компанія "Інтерпайп", славнозвісна. Жодна інша компанія не може поставити ці труби, навіть запровадили імпортні мита для того, щоб тільки ці труби лежали на складах НАК "Нафтогазу", які сьогодні ми оплатили в наших платіжках", - повідомив нардеп.

Кучеренко закликав правоохоронні органи розслідувати корупційні схеми із закупівлі державним "Нафтогазом" трубної продукції у компанії олігарха Віктора Пінчука.

"Ця вся схема, повірте, буде нескінченною, поки громадяни України - власники НАК "Нафтогаз України" - жорстко не сформулюють свою вимогу - ліквідація НАК "Нафтогазу", слідство і відповідні дії стосовно злочинців, які очолюють цю структуру останні роки", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, за даними системи ProZorro, найбільшим постачальником трубної продукції для НАК "Нафтогаз України" з 2014 року є компанія "Інтерпайп Україна" Віктора Пінчука.

За період з 2014 по 2020 рік "Інтерпайп Україна" уклала з дочірньою компанією "Укргазвидобування" 340 контрактів на суму 16 млрд гривень.

Влітку 2020 року з ініціативи двох компаній Віктора Пінчука - "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод" та "Інтерпайп Ніко Т’юб".

Мінекономіки запровадило загороджувальні мита на імпорт труб для нафтогазової галузі проти найбільших світових виробників і постачальників трубної продукції.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
похоже одной бородатой бабушке зачесались кацапские "дешовые" трубы.
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19.02.2021 12:06
+7
Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 7434
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19.02.2021 12:18
+6
Не важно, у зелени и бют (который явно в "каалицию" набивается) одна цель - поставить своих людей в набсовет. Юлька без газа не может нормально харчеваться.
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19.02.2021 12:07
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Лихо закрученный сюжет... Население переплачивает за газ из-за коррупции в "Нафтогазе" при покупке труб у завода Пинчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 7533
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19.02.2021 11:59 Відповісти
с языка снял! Не виноватые мы, это Пинчук! А за повышения электричества назначим виноватого Одесский кабельный завод.
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19.02.2021 12:37 Відповісти
Это же бред......При чем тут трубы для бурения и цена на газ?.....
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19.02.2021 12:02 Відповісти
похоже одной бородатой бабушке зачесались кацапские "дешовые" трубы.
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19.02.2021 12:06 Відповісти
при том что уже давно никто не строит магистральные трубопроводы и не бурят скважины, а трубы по бумажкам все закупают и закупают
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19.02.2021 12:06 Відповісти
Закупают....и я о том же что не строят....Но цена на газ к этим закупкам каким боком?....У Нафтогаза и так денег полным полно должно быть...Украинци в 3 раза за газ переплачивают...
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19.02.2021 12:11 Відповісти
25 лет назад стоимость газа была 16 дол за 1000 куб, теперь с учетом инфляции бакса стоимость не больше 25 дол, в мае 2020 цена на хабе российского газа была 75 дол с доставкой и по полной качали
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19.02.2021 12:29 Відповісти
Не важно, у зелени и бют (который явно в "каалицию" набивается) одна цель - поставить своих людей в набсовет. Юлька без газа не может нормально харчеваться.
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19.02.2021 12:07 Відповісти
при Юльке газ был 7 копеек а не 8 грн как теперь, спасибо Пети скажите за меморандум с МВФ по газу
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19.02.2021 12:27 Відповісти
оно то так, но -
...даже ввели импортные пошлиныНа кого ввели пошлины? Население переплачивает за газ из-за коррупции в "Нафтогазе" при покупке труб у завода Пинчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 898
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19.02.2021 12:03 Відповісти
На зарубежные (польские, немецкие ) трубы
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19.02.2021 12:06 Відповісти
Такие же "немецкие" как електроенергия. Пинчук мудель но тут очевидное лоббирование кацапских труб.
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19.02.2021 12:09 Відповісти
Пинчук сам поставлял трубы в Россию, пока там не ввели санкции на украинскую продукцию и компании. У нас аналогично многие российские товары запрещены для ввоза (в т.ч. трубы).
Так что Пинчук в чистом виде монополист и может ставить на свои трубы цены как захочет.
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19.02.2021 12:25 Відповісти
"Закупка труб"? Да в Нефтегазе ВСЕ (от слова "без исключения") закупки коррупционные! На сайте Нафтогаза вы можете обнаружить массу всяких отчетов ... кроме детализированных данных о закупках.
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19.02.2021 12:05 Відповісти
Не зря, не зря в 2014 году свинаугурация была в мистецьком арсенале у пинчука
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19.02.2021 12:06 Відповісти
Зато в 19-м всё было просто *******, да клоунофил?
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19.02.2021 12:08 Відповісти
Порошенко: В Украине больше не будет олигархов

Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 7540
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19.02.2021 12:14 Відповісти
І не було б якби зубожіле бидло не голосонуло за клоунів.
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19.02.2021 12:16 Відповісти
Выполнить свое обещание убрать олигархов в 2015 году Порошенке помешало зубижиле быдло в 2019 ? да, аристократ крыжопольский?
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19.02.2021 12:25 Відповісти
Меняй свой нік, члєнограйка! 😁
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19.02.2021 12:15 Відповісти
т.е. если закупать тубы не у пинчука...то как бы цена на газ должна рухнуть в дважды ??
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19.02.2021 12:10 Відповісти
Да, лучше закупать у кацапов, и газ тоже😁😁😁
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19.02.2021 12:28 Відповісти
До цього й ведуть.
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19.02.2021 13:06 Відповісти
наверное правильно выразиться это - в том числе и из за закупки труб у пинчука .. протащил пошлины , создал монополию и вперёд косить бабло , вот так во всём и везде народ платит олигархам
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19.02.2021 12:11 Відповісти
Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу . 20 червня 2019/ Как же как же . Бизнес Пинчука.... причастен к финансированию террористов "Л/ДНР"./ Путин оценил заявление Кучмы( не стрелять): Пинчуку разрешили завозить трубы в РФ. .
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19.02.2021 12:15 Відповісти
Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 7434
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19.02.2021 12:18 Відповісти
Население не получило вакцинацию из-за коррупции в Укратодоре? С ковидного фонда на оманский асфальт не хватило, пришлось с вакцинации забрать. 73% сделали это разом и по приколу!
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19.02.2021 12:20 Відповісти
Ликвидация кучмизма и олигархата - основное условие выживания Украины. Дороговато, обходится Украине кучмовский рост ВВП 12%(кажется)? 2% без КучмЫ было бы намного лучше 12-ти, но с КучмОй.
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19.02.2021 12:23 Відповісти
Мінекономіки запровадило загороджувальні мита а винен Нафтогаз, я все вірно зі статті зрозумів?! Чи ще одне, Нафтогаз потрібно закрити тому що очолюють її корупціонери.
Не знаю що там робиться у нафтогазі але таку дурню кажуть що на голову не налазить.
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19.02.2021 12:27 Відповісти
Так, а что с трубами не так?
В чем коррупция?
Они дороже аналогов или проблема в том, что просто украинские?
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19.02.2021 12:42 Відповісти
Закупаются через прокладки, а не напрямую.
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19.02.2021 12:57 Відповісти
возможно, но, думаю, болит этому чмордяю другое:
даже ввели импортные пошлины для того, чтобы только эти трубы лежали на складах НАК "Нафтогаза"Источник: https://censor.net/ru/n3248891

Просто есть желающие поставлять трубы, отсюда и "коррупция", и "преступники в руководстве Нафтогаза".
Странно, что еще не едят младенцев...
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19.02.2021 13:23 Відповісти
Короче ясно.Долой Нафтогаз.Лихо Кучеренко задумал.Как свалить браму Нафтогаза?Берёшь обливаешь помоями Пинчука,становишься напротив ворот и ждёшь пока разъярённый Пинчук неся трубу як таран несётся на тебя.И вот когда вже остался метр,ловко отпрыгиваешь в сторону и Пинчук,промахиваясь, разносит в хлам ворота.Классную отмычку нашёл Кучеренко Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 3059
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19.02.2021 12:57 Відповісти
Этого "специалиста" никуда не берут, а бздЮлька сжалилась и взяла к себе на должность старшего по взбиванию говна в ступе
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19.02.2021 13:00 Відповісти
Но по ушам он ездит знатно.Воодушевлённо и с надрывом Населення переплачує за газ через корупцію в "Нафтогазі" під час придбання труб у заводу Пінчука, - нардеп - Цензор.НЕТ 9297
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19.02.2021 13:06 Відповісти
Это да!
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19.02.2021 13:20 Відповісти
...мой коллега по работе, бывший сокурсник комсомольского деятеля университета - Алексея Кучеренко, сказал ...
...и в студенческие годы Кучеренко был кондомом редкостным: подставить, обмануть, "загрести жар чужими руками" ... как и положено любому комсомольскому активисту...
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19.02.2021 13:45 Відповісти
За що тільки наш бідний нарід не переплачує...
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19.02.2021 14:24 Відповісти
Нафтогаз зарабатывает на всем:

- на посредниках,прокладках;
- на доставке;
- на втюхивании счетчиков;
- на некачественном бодяжном газе;
- на завышеных тарифах......

И этот список можно еще продолжать и продолжать....

А тут еще и трубы...пинчук еще та мразь, но тут точно кто-то решил подвинуть!
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19.02.2021 18:24 Відповісти
 
 