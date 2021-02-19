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Отруєння школярок таблетками: Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів про небезпечні челенджі в соцмережах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Отруєння школярок таблетками: Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів про небезпечні челенджі в соцмережах

Міністерство освіти і науки відреагувало на небезпечний челендж, розповсюджуваний у соцмережах, через який діти п'ють спазмолітики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ситуація в інтернеті є дуже небезпечною і швидко змінюється, тому маємо постійно відслідковувати нові тенденції в цифровому середовищі, вчасно на них реагувати та підвищувати обізнаність батьків, вчителів та дітей щодо можливих ризиків", - зазначили в Міносвіти.

Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів щодо найбільш поширених серед підлітків і небезпечних челенджів у мережах, а також формує поради, як про це говорити з дітьми, які правила існують щодо користування інтернетом і соціальними мережами.

"Хочемо повідомити, що діють телефони гарячих ліній, за якими діти можуть отримати психологічну підтримку в разі, якщо вони потрапили в ризиковані для здоров'я ситуації, в тому числі випадки, пов'язані з соціальними мережами", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рівненській стоматологині Кравчук повідомлено про підозру в завданні тілесних ушкоджень дітям, - прокуратура

Національна дитяча гаряча лінія:

0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарних)

116111 (безкоштовно з мобільних)

Безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47

Безкоштовна Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 116-123

Чат-бот "КІБЕРПЕС" в Telegram і Viber допоможе дізнатися про те, як діяти дітям, батькам і вчителям в разі кібербулінгу й анонімно отримати допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ще 2 школярки отруїлися "Дротаверином": дівчатка з Умані випили по 10 таблеток, - ЗМІ

Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Минобразование или 95й квартал? 73% вы сделали это разом! Сменили Гетьмана на наркомана...
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19.02.2021 12:16
+4
Для начала приготовьте информацию что такое "челленж".
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19.02.2021 12:17
+4
Фильм Идиократия теперь смотрится как грустная документалка.
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19.02.2021 12:31
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Минобразование или 95й квартал? 73% вы сделали это разом! Сменили Гетьмана на наркомана...
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19.02.2021 12:16 Відповісти
Хряки гетьманами не бувають.
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19.02.2021 13:26 Відповісти
Для начала приготовьте информацию что такое "челленж".
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19.02.2021 12:17 Відповісти
Це Міносвіти ,чи ка зна що?? Засмічують мову вселякими іншомовними термінами !!!)))
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19.02.2021 12:23 Відповісти
Шо значить челленж не челленж? Краще б уже про члєн думали, а не про чєлленж! Якщо папа з мамою нічого дитині в голову не дали то ніякі заходи вже не допоможуть...
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19.02.2021 12:23 Відповісти
Зелена пліснява ,це самий небезпечний челлендж для України та українців !!)))
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19.02.2021 12:26 Відповісти
Фильм Идиократия теперь смотрится как грустная документалка.
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19.02.2021 12:31 Відповісти
Лет 15 назад когда смотрел, воспринимал как не реалистичную глуповатую фантастику. Но в 2019 73% населения Украины изменили мое мнение
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19.02.2021 12:34 Відповісти
челленджах/ ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют .......диджитализацию.-Зеленский / " буллинг и харассмент, - Мендель/ какие они ох….о умные , эти слуги народа Коломойского.
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19.02.2021 12:28 Відповісти
Ты думаешь они сами это все придумали? Подсказать откуда они это взяли?
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19.02.2021 12:31 Відповісти
Лялькі кремлівського балагана спроможні діяти лише за сценарієм і волею ляльководів !!)))
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19.02.2021 12:33 Відповісти
Задовбали вже вселякими тинейджерами ,марке,та *** невиговорити якісь джайзери !!!))
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19.02.2021 12:31 Відповісти
Все проще. На официальном уровне таких прыгунов признать психически больными. По умолчанию. И еще прописать отсутствие ответственности кого бы то ни было кроме них.
Т.е. если выживут - принудительно в дурку. Без вариантов. Надолго.

Все. Ни одна ТП прыгать не захочет после первых пары-двух таких примеров и их широкого освещения в СМИ под нужным соусом.
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19.02.2021 12:29 Відповісти
А когда будут приняты решения по защите взрослых,от отупляющих Сватов, 95-х кварталов и прочей скотоориентированой пропаганды?
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19.02.2021 12:31 Відповісти
Реванш кремлівської гидоти триває та прогресує !!))))
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19.02.2021 12:35 Відповісти
Подразумевается что взрослые более интеллектуально развиты, чем подростки, следовательно сами в состоянии определиться что им употреблять в плане информации.
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19.02.2021 12:36 Відповісти
Кремлівські пропагандони,фахівці своєї справи !!!))
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19.02.2021 12:40 Відповісти
В теории так должно быть, но если верить официальным данным:
https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp300pt001f01=720.html

то нет...
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19.02.2021 12:40 Відповісти
Понад 360 років українці живут під тиском брутальної асиміляціі українців московитами,під впливом панівної ідеологіі Московіі-параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма !!!)))
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19.02.2021 12:43 Відповісти
Дитжитилизация,"*** що за слово", як сказав зеля це круто, міністерство освіти, не ломайте хайп клоуну! А ви отут кидаєтесь постами про цифрову "середу" та інші соц. сітки Отруєння школярок таблетками: Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів про небезпечні челенджі в соцмережах - Цензор.НЕТ 3159
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19.02.2021 13:09 Відповісти
Стадо баранів. Скоро нарід будуть тренувати гімно їсти замість масла, бо від нього не товстіють. І створять партію любителів гімна. В наш парламент точно пройде.
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19.02.2021 13:30 Відповісти
А що рбити тим батькам які не розуміють английскою. може перекладете на українську?
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19.02.2021 13:36 Відповісти
дык обж же есть
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19.02.2021 14:27 Відповісти
кстати где-то в Америке кто-то на соревнованиях по поеданию пирожков тоже отправился на тот свет, но пирожки не запретили, да и сами соревнования кажется - тоже.
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19.02.2021 14:29 Відповісти
 
 