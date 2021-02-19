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Туристичний автобус із 60 пасажирами потрапив у ДТП в Єгипті: серед постраждалих троє громадян України, їх госпіталізовано

Новини Цензор.НЕТ Події

Туристичний автобус із 60 пасажирами потрапив у ДТП в Єгипті: серед постраждалих троє громадян України, їх госпіталізовано

У Єгипті сталася ДТП за участю туристичного автобуса, постраждали троє українців.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"На трасі Шарм ель-Шейх - Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Українські консули взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії", - написав він.

Як повідомляє РБК-Україна, за словами посла України в Єгипті Євгена Микитенка, аварія за участю туристичного автобуса сталася 19 лютого приблизно о 6 ранку.

"В автобусі було до 60 туристів з різних країн. Скільки туристів з України, поки точно невідомо. Найімовірніше, водій автобуса не впорався з керуванням. Також іноді буває, що водії недосипають, мало сплять. Можливо, це було причиною", - заявив посол в ефірі "Україна 24".

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Він зазначив, що один з українців зазнав важкої травми двоє інших - більш легких.

Туристичний автобус із 60 пасажирами потрапив у ДТП в Єгипті: серед постраждалих троє громадян України, їх госпіталізовано 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
В детстве смотрел телеспектакль "В поисках таинственного гиппопотама" А теперь эти турЫстЫ шляются где попало "В поисках экзотического штамма". Суки.
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19.02.2021 12:29
+1
Епоха бідності минула, ось і шляються зубожілі.
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19.02.2021 12:33
+1
угольком его, свой стульчик, черным, или белым- от цвета кожи-крови действуй..)))
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19.02.2021 23:48
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потом Ковида новые штаммы завозят.
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19.02.2021 13:01 Відповісти
В детстве смотрел телеспектакль "В поисках таинственного гиппопотама" А теперь эти турЫстЫ шляются где попало "В поисках экзотического штамма". Суки.
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19.02.2021 12:29 Відповісти
Епоха бідності минула, ось і шляються зубожілі.
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19.02.2021 12:33 Відповісти
а до 2020 року Ви теж цим переймалися?
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19.02.2021 18:25 Відповісти
египтяне лихачат не соблюдая никаких правил... такое случается с ними нередко... не доехали до Гизы и до Каирского музея... очень жаль.
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19.02.2021 12:39 Відповісти
все водилы с Египте - потомки Шумахера и без Аллаха в голове...странно, что нет египтян в формуле1) наш водила, например умудрился в пальму въехать)
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19.02.2021 12:50 Відповісти
Они там правила не соблюдают совершенно. Говорят "нас аллах бережет". Еще лет 10 тому сам был пассажиром такого-же автобуса попавшего в ДТП на том же маршруте. Слава Богу без пострадавших.
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19.02.2021 13:28 Відповісти
О чём новость? Что по Египту ездят автобусы? Или , что там случаются аварии? Не новость, а информационный мусор....Если "Цензор" интересуют новости такого уровня. то напишите. что у меня сегодня стул несколько жидковат.... Хотя, цвет нормальный, здоровый.... И запах в пределах переносимости без освежителя воздуха.... Можете написать, как я спал, что потом ел....
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19.02.2021 15:06 Відповісти
угольком его, свой стульчик, черным, или белым- от цвета кожи-крови действуй..)))
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19.02.2021 23:48 Відповісти
нехли шастать в эпоху кавида..
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19.02.2021 23:47 Відповісти
 
 