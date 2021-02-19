Приморський суд Одеси переніс оголошення вироку активісту Стерненку у справі про викрадення людини

Приморський районний суд Одеси переніс оголошення вироку активісту Сергію Стерненку за обвинуваченням у викраденні людини на 23 лютого.

Про це на своїй сторінці в соцмережі фейсбук повідомив сам Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що судове засідання розпочнеться 23 лютого о 10:00. Рішення суду про перенесення оголошення вироку він вважає дивним.

"Вважаю, що перенесення відбулося через тиск з боку ОП і ОГПУ, які вимагають мене негайно ув’язнити", - зазначив активіст.

Він також закликав небайдужих жителів Одеси підтримати його під час засідання у вівторок.

Як повідомлялося, прокуратура просила 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.

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