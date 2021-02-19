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Одеса (4029) викрадення (772) суд (8046) Стерненко (374)

Приморський суд Одеси переніс оголошення вироку активісту Стерненку у справі про викрадення людини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Приморський суд Одеси переніс оголошення вироку активісту Стерненку у справі про викрадення людини

Приморський районний суд Одеси переніс оголошення вироку активісту Сергію Стерненку за обвинуваченням у викраденні людини на 23 лютого.

Про це на своїй сторінці в соцмережі фейсбук повідомив сам Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що судове засідання розпочнеться 23 лютого о 10:00. Рішення суду про перенесення оголошення вироку він вважає дивним.

"Вважаю, що перенесення відбулося через тиск з боку ОП і ОГПУ, які вимагають мене негайно ув’язнити", - зазначив активіст.

Він також закликав небайдужих жителів Одеси підтримати його під час засідання у вівторок.

Як повідомлялося, прокуратура просила 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна для одеського активіста Сергія Стерненка у справі про викрадення Сергія Щербича в 2015 році.

Також читайте: Приморський суд Одеси скасував домашній арешт для активіста Стерненка, - нардеп Лозинський

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Руки проч от Стерненка, твари мерзотные!!!!!!
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19.02.2021 12:25
+13
Судьям не впервой выполнять бандитские заказы с ОП, ОГПУ, ООО "Труханов и Ко", но тут судья проявил принципиальность и сказал свое веское слово:
- Деньги вперёд !
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19.02.2021 12:29
+7
Бойцам ВСУ которые захватили в плен сепаров - тоже судить за похищение?
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19.02.2021 12:43
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с аднім із прєзідєнтов савсєм плохо, да: он всьо врємя рвьотся спасать какую-то невесту, которую якоби пахітілі...
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19.02.2021 12:24 Відповісти
"Савсем белий и савсем гарячий!" !!!))))
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19.02.2021 12:29 Відповісти
delirium tremens
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19.02.2021 12:42 Відповісти
Руки проч от Стерненка, твари мерзотные!!!!!!
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19.02.2021 12:25 Відповісти
Судьям не впервой выполнять бандитские заказы с ОП, ОГПУ, ООО "Труханов и Ко", но тут судья проявил принципиальность и сказал свое веское слово:
- Деньги вперёд !
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19.02.2021 12:29 Відповісти
Пора вже суддям виносити вироки, за їхню проститутську діяльність.
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19.02.2021 12:46 Відповісти
Всегда интересно наблюдать за человеком таки спилившем сук на котором сидел.
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19.02.2021 12:29 Відповісти
Що ж там такого страшного що, суддя не може зачитати з папірця? Треба набратися сміливості людині.
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19.02.2021 12:34 Відповісти
Всё просто: бабло не подвезли....
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19.02.2021 12:37 Відповісти
Скоріше у нього моральна проблема вибору звіздюлей від Труханова і Венедиктової чи хлопців, які зібралися навколо суду.
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19.02.2021 13:35 Відповісти
добре якби боявся хоч хлопців, але боюсь що скоріше все ж - бабло не підвезли
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19.02.2021 14:54 Відповісти
Око государево никак не успокоится-Стерненко ей как кость в горле.
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19.02.2021 12:36 Відповісти
Переживает за око Осла? Могут ведь активисты как Стерненко и порвать это око.
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19.02.2021 12:41 Відповісти
Треба перекваліфікувати справу з "про викрадення людини" у "про тимчасову ізоляцію небезпечного організму ворожої форми життя".
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19.02.2021 12:41 Відповісти
Там сам факт викрадення базується на заяві "постраждалого", яка нічим не підтверджена. Тож, ніякої "ізоляції" будь кого неачебто не доведено.
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19.02.2021 13:38 Відповісти
не смогли произнести пару слов? - не виновен - оправдать!
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19.02.2021 12:43 Відповісти
Бойцам ВСУ которые захватили в плен сепаров - тоже судить за похищение?
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19.02.2021 12:43 Відповісти
Так таке і було в літку 2014.
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19.02.2021 13:38 Відповісти
Мабуть під судом багато людей зібралося, вирішили що в будні простіше буде.
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19.02.2021 12:46 Відповісти
так зараз і є будня
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19.02.2021 12:54 Відповісти
Зеля Фюрер, мы, украинцы, зла не помним - приходится всё записывать
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19.02.2021 12:54 Відповісти
Borimosya odin za odnogo ! Za Szernenka !
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19.02.2021 13:01 Відповісти
ZA STERNENKA !
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19.02.2021 13:02 Відповісти
Вони бояться таких, бо вони найбутні лідери країни
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19.02.2021 13:05 Відповісти
Вот ни за что хотят посадить Серёгу. Он идейный борец за денежные знаки и хотел всего лишь получить кредит, но недостаток образования не позволил юридически правильно оформить эту финансовую операцию.
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19.02.2021 13:06 Відповісти
Все эти дела против стерненко - чистой воды фейк. Для рашистов-антимайданщиков он как кость в горле.
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19.02.2021 13:43 Відповісти
Пора этого бандючка-активиста закрыть.... Там догнал-убил-защищался, тут украл-небрал.
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19.02.2021 14:10 Відповісти
онучи смени, лапоть
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19.02.2021 15:05 Відповісти
Сам сменишь, не барин!
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19.02.2021 15:05 Відповісти
Телевизер отключи в голове и очнись ты в интернете..
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19.02.2021 15:27 Відповісти
Сплюнь, то не шоколад!
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19.02.2021 15:35 Відповісти
остряк Зеплесневелый,и по всему юнный опзж-шник.
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19.02.2021 16:10 Відповісти
Його обвинувачують у викрадені колишнього депутата Сергія Щербича у 2015 році зі слів лише самого Щербича. Він буцімто впізнав в Стерненку одного з невідомих в масках які його викрали і вимагали відмовитися від депутатського мандату в Одеській райраді. Серненка тоді затримали але доказів для засудження тоді не знайшлось. А зараз "раптом" і "докази знайшлись" і зявився якийсь анонімний свідок якого в суді ніхто не бачив... Шумовий пістолет який у Стерненка вилучили під час арешту в 2015 сам експерт зі зброї самовільно і нахабно переробив в гумостріл викрутивши втулку з дула... Думаю що розгляд апеляції в суді виявить що ця справа шита білими нитками... Насамперед потрібно "трясти за яйки" Сергія Щербича який на замовлення Труханова членом партії якого він тоді був, зробив наклеп на Стерненка. Також потрібно допитати "експерта" який цинічно переробив шумовий в травмат і взяти за жабри слідчих які зафіксували таку "підміну". Є всі ознаку тупої фальсифікації ряду звинувачень на замовлення. Хто за цим стоїть має зясовувати незалежне розслідування але до розгляду апеляції правоохоронці будуть уникати будь якої відповідальності. А от після вже можна починати діяти рішуче. Якщо не працює справедливий суд то буде працювати Суд Лінча. Сергію Щербичу, експерту-фальсифікатору та фабриканту-слідчому саме час обісратися. І щось мені підказує що всі вони "кудись" зникнуть і знайти на просторах ********** їх не вдастся. Стерненка виправдають і звільнять але ж коли...
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23.02.2021 18:39 Відповісти
 
 