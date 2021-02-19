УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14463 відвідувача онлайн
Новини Політика України
1 612 6
ВР (11734) Качура (167) Кравчук Євгенія (362)

Рада збереться на позачергове засідання у вівторок: Очікується розгляд пропозиції Зеленського до закону про держслужбу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада збереться на позачергове засідання у вівторок: Очікується розгляд пропозиції Зеленського до закону про держслужбу

Верховна Рада збереться на позачергове засідання наступного тижня. Очікується розгляд пропозиції президента до закону про держслужбу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

"У вівторок о 12:00 буде позачергове засідання ВР. Порядок денний пізніше", - йдеться в повідомленні.

Як передає "РБК-Україна", нардепи, найімовірніше, розглядатимуть пропозиції президента до закону про держслужбу, який він ветував.

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук повідомила: "Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок або середу. Треба буде проголосувати за законопроєкт про держслужбу з урахуванням пропозицій президента, щоб розблокувати роботу міністерства енергетики та виплати заробітної плати".

Також читайте: "Слуги народу" не збираються відправляти у відставку Уруського, - Качура

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нужно просто прописать услуги брата дерьмака в законе.
И не заморачиваться.
показати весь коментар
19.02.2021 12:37 Відповісти
Вот мне интересна эта Рада. Она для чего существет? Кого обслуживает? Сейчас в Украине просто катастрофа с детскими отравлениями, даже смертями от таблеток, которые в виде челенджа с помощью гипноза втюхивают детям через ТикТок. И что? Это как то чешет наших уродов в Раде? Нет. Они и не подумали запретить ТикТок, запретить продажу таблеток детям, предложить учителям предупредить учеников об этой опасности. Даже мысли у них такой не появилось. Полное равнодушие, безответственность, бездушие к детям Украины. Твари рептилоидные.
показати весь коментар
19.02.2021 12:39 Відповісти
Кеша, я не узнаю вас в гримме!
Рада збереться на позачергове засідання у вівторок: Очікується розгляд пропозиції Зеленського до закону про держслужбу - Цензор.НЕТ 4975
показати весь коментар
19.02.2021 12:54 Відповісти
Да приймите уже "Закон о разрешении незаконности" наконец!
показати весь коментар
19.02.2021 12:40 Відповісти
крепостные собираются на собрание по зову барина....
показати весь коментар
19.02.2021 12:45 Відповісти
Зеленський хоче всіх держслужбовців призначати особисто, щоб до влади не прийшли не перевірені люди.
Рашка все ближче й ближче. Маємо можливість спостерігати встановлення диктатури та культу особистості.
показати весь коментар
19.02.2021 12:49 Відповісти
 
 