За добу через COVID-19 у Києві померли 7 людей, одужали - 897, виявлено 544 нові випадки, - Кличко. КАРТА

У Києві за минулу добу, 18 лютого, зафіксовано 544 нові випадки коронавірусу. Всього підтверджених випадків у столиці - 133 891.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

Так, захворіли: 299 жінок віком від 18 до 90 років, 218 чоловіків віком від 18 до 83 рокiв, 11 дівчаток віком від 6 до 17 років та 16 хлопчиків від 5 місяців до 16 років.

Крім того, зафіксовано 7 летальних випадків від вірусу (всього 2564). За добу госпіталізовано 79 пацієнтів.

За добу коронавірус подолали 897 осіб (всього 91037).

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Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (111), Дніпровському (82) і Деснянському (79).

У стаціонарах медичних закладів столиці сьогодні лікуються тисячі шістдесят п'ять хворих на коронавірус. З них 2 дитини. 676 пацієнтів перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 819 осіб. На апаратах ШВЛ - 27 хворих. Заповнення ліжок у комунальних медустановах Києва - майже 27%.