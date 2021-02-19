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РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Будівельні роботи з прокладання газопроводу "Північний потік-2" планують завершити до Дня Росії - 12 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Втілення Російською Федерацією політичного проєкту "Північний потік 2" не лише загрожує енергетичній безпеці країн Європи, але й несе сумнівні перспективи для підтримання рівноваги в екосистемі Балтійського моря. Росія, зокрема, нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями під час добудови гілки "Б" трубопроводу. Йдеться про дотримання суднами забезпечення затвердженого маршруту під час переходу з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Так, протягом останніх місяців судна "Финвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" і "Юрий Топчев" неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, рух суден по якій заборонений.

У відомстві додали, що Росія відновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу "ударними темпами". На глибинах 65-70 м труба вкладається в два рази швидше, ніж на значно менших глибинах.

"Такий темп обумовлений політичним рішенням - як можна швидше завершити будівництво, за радянською традицією приурочивши його до свята Дня Росії - 12 червня", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого відновилося укладання труб морської газової магістралі "Північний потік-2" в водах Данії, зупинене майже півтора роки тому через американських санкцій.

РФ хоче завершити будівництво Північного потоку-2 до 12 червня - Дня Росії, - розвідка 01
РФ хоче завершити будівництво Північного потоку-2 до 12 червня - Дня Росії, - розвідка 02
РФ хоче завершити будівництво Північного потоку-2 до 12 червня - Дня Росії, - розвідка 03

Инфографика: сайт СВР

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Гитлер тоже много чего хотел. И тоже кстати крымский мост делал...
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19.02.2021 13:08
+5
Цікаво читати кацапсячих коментаторів цієї теми. Як тільки це будівництво припиняють кацапи як один пишуть, що мовляв, це газпромовський проєкт і до нас простих кацапів ніякого відношення не має, мовляв нехай олігархи самі розбираються, все рівно нам простим кацапам від цього ні холодно ні жарко і все таке... Але тільки кацапи знову відновлюють будівництво тут вони теж як один гавкають, шо мовляв уже нам (не олігахрам, а їм простим кацапам) по барабану вякіє підносовскіє санкции, хрєн ми ложілі на піндосов і т.і. РФ хочет завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня - дня России, - разведка - Цензор.НЕТ 7687
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19.02.2021 13:14
+5
Ну їм же треба на чомусь бюджет освоювати. Не газ же по селам ватникам проводити
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19.02.2021 13:16
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НЕхай будують. ГОловне, щоб не ввели в експлуатацію.
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19.02.2021 13:07 Відповісти
А х@й с трамвайной ручкой ты тоже сравниваешь?
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19.02.2021 13:28 Відповісти
Гитлер тоже много чего хотел. И тоже кстати крымский мост делал...
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19.02.2021 13:08 Відповісти
разведка))
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19.02.2021 13:08 Відповісти
с неработающим сайтом!)
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19.02.2021 13:13 Відповісти
Нууууууу, хотелки это дело такое. Дядя Джо щя нового пистона как вставит, перенесут еще на пару лет.
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19.02.2021 13:09 Відповісти
Рєзко труби нє того калібра подвєзут, або ще шось там... РФ хочет завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня - дня России, - разведка - Цензор.НЕТ 3856
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19.02.2021 13:17 Відповісти
РФ хочет завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня - дня России, - разведка - Цензор.НЕТ 2565
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19.02.2021 13:10 Відповісти
А вообще только ипанутые, могут вбухать под 100 млрд бакинских, для того чтоб наказать Украину на пару млрд в год. Это северный потек, будет окупаться еще лет 100500.
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19.02.2021 13:12 Відповісти
Ну їм же треба на чомусь бюджет освоювати. Не газ же по селам ватникам проводити
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19.02.2021 13:16 Відповісти
Я іноді заходжу на кацапсячі сайти де ще дозволено кацапам писати щось. Так вони під новиною про зупинку цього строїтєльства всі пишуть майже однакове в надії що самим кацапам проведуть газ. РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 7141
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19.02.2021 13:21 Відповісти
Тю так почали б строїть якусь магістраль века на чукотку наприклад, к оленям поближче, так хоч польза може була б - коли мох скінчиться їздили б там на северное сіяніє хоть любоваться
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19.02.2021 15:44 Відповісти
Дело вообще не в деньгах. Их никто не считает. Нужно показать, что им плевать на весь мир - что захотят, то и сделают, даже если весь мир против. Какая разница там 100 лярдов или 10 раз по 100? Если захотят, то еще 100 раз по 100 ввалят, вообще не проблема.
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19.02.2021 13:20 Відповісти
Так и есть кацапам главное показать вяличие понты,это было с самой дорогой олимпиадой,крымском мосте,сейчас ничего не пожалеют на пиар на лоббизм евродепутатов лояльны к кремлю продажных там хватает по сев потоку 2,на пропаганду от раша тудей на английском,сейчас раскручивают спутник на кацапских сайтах писали что даже послы и дипломаты сша в москве просили уколотся спутником скорей так как ихней ещё нет,что их спуиник и это мол сама европа и мир говорит о лучшей вакцине в мире
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19.02.2021 14:11 Відповісти
Стоимость СП-2 10 млрд
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19.02.2021 13:22 Відповісти
Это трубы от Торжка до Германии, вы посмотрите, сколько эти валянки потратили на постройку нового газового корридора, газ то они качают с другой стороны этой "страны". Там больше 100 млрд.
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19.02.2021 13:39 Відповісти
Самі кацапи називають цифру в 80 мільярдів.
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19.02.2021 13:46 Відповісти
Ипанутые живут одним днём, а там продумали на годы вперёд вместе с Германией конечно. Вы же не считаете немцев ипанутыми? Мотор Германии ипанутые. Это войдёт в историю.
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19.02.2021 13:40 Відповісти
Иди на бутылке посиди, успагойся, газ этот через лет 20-30 науй никому в мире надо не будет, а существующих мощностей хватает с запасом в разы. Я не считаю немцев дураками, что им, они копейки не вложили, а им целый газопровод привели, кто б отказался. И да, если ты не знаешь, газ это мизерная часть денег от углеводородов, нефть в разы больше приносит.
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19.02.2021 13:46 Відповісти
А что будет через 20-30 лет? Эра водорода и зелёной энергетики? Всему придёт конец, только как быстро.
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19.02.2021 13:51 Відповісти
У кацапов будєт одни путєн, по нашому ***** РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 4028
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19.02.2021 14:44 Відповісти
як там чай у вас ще с сахаром чи вже всьо...?
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19.02.2021 15:48 Відповісти
Одни уже продумывали..до 1991 года. А потом грызли мороженые "ножкиБуша" вприкуску с карточками на хлеб. Стратеги,блеать.
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19.02.2021 13:47 Відповісти
Як казав Байден ще коли совок був живий. Все мечты о великой россии заканчиваются карточками на хлеб. Точка!
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19.02.2021 14:46 Відповісти
Цікаво читати кацапсячих коментаторів цієї теми. Як тільки це будівництво припиняють кацапи як один пишуть, що мовляв, це газпромовський проєкт і до нас простих кацапів ніякого відношення не має, мовляв нехай олігархи самі розбираються, все рівно нам простим кацапам від цього ні холодно ні жарко і все таке... Але тільки кацапи знову відновлюють будівництво тут вони теж як один гавкають, шо мовляв уже нам (не олігахрам, а їм простим кацапам) по барабану вякіє підносовскіє санкции, хрєн ми ложілі на піндосов і т.і. РФ хочет завершить строительство "Северного потока-2" до 12 июня - дня России, - разведка - Цензор.НЕТ 7687
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19.02.2021 13:14 Відповісти
Питерский Председатель ОПГ «Кооператива озеро», назло Омерике, закончил прокладку газопровода «Северный поток - 2» и с 1 января 2021 года в казну этого кооператива хлынули миллиарды ЕВРО из Германии от продаж углеводородов. Скоро в российских магазинах подешевеют макароны и подсолнечное масло!!!
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19.02.2021 13:30 Відповісти
А почему не к днюхе ***** или хотя бы к открытию партсъезда???
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19.02.2021 13:14 Відповісти
Украину они наказали телевизором и тысячами маргиналами воюющими тут, а на поток присадят Европу в лице германии, заимев главного адвоката... так что наши 2-3 лярда в год..ерунда....
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19.02.2021 13:15 Відповісти
Была б нормальная разведка как в Израиле, то уже давно могли утопить пару посудин Академик Черский и баржу Фортуна, которые укладывают эту херню
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19.02.2021 13:16 Відповісти
разведка как в Израиле/ Израильское значит лучшее- утверждение пропагандистов- эмигрантов из СССР, где они долбили Советское значит лучшее.Это не так.И разведка Израиля самая заурядная. Нетаньяхой перед Моссадом была поставлена задача ликвидировать Машалю в Иордании. Агенты Моссад впрыснули яд в ухо Машалю, но были схвачены охраной Машаля. По требованию иорданских властей Израиль предоставил противоядие и освободил из заключения Ахмеда Ясина. В Амман вылетела группа израильских политиков с Нетаньяху, принесшему извинения Иордании.
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19.02.2021 13:38 Відповісти
А может, натуралистично сыграть отца Гамлета у Машаля было мечтой его детства? РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 3098
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19.02.2021 14:13 Відповісти
Они хотя-бы пытались.
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19.02.2021 14:35 Відповісти
год не написали..
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19.02.2021 13:18 Відповісти
СП-2 будують не заради якихось 2 млрд доларів, а заради можливості розпочати повномасштабну війну у будь-який момент
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19.02.2021 13:19 Відповісти
Байден уже пошел на попятную. Хочет помириться с Германией. Трамп чмо.
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19.02.2021 13:20 Відповісти
А Трамп и правда ЧМО. Согласен при любом раскладе. Ну если чмо то он и есть чмо. Независимо ни от чего.
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19.02.2021 13:28 Відповісти
Ой не дратуйте - під богом ходимо..., а може то він одійшов щоб розбігтися та з носака вам по харі ввалити?
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19.02.2021 15:51 Відповісти
А нельзя ли по трассе прохождения трубопровода пустить" яхту" со сбросом магнитных мин, или все таки стоит дождаться когда в трубах окажется газ. Было бы "весело".
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19.02.2021 13:21 Відповісти
Купи яхту и сбрасывай мины, потом будешь сидеть в германской тюрьме)))
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19.02.2021 13:23 Відповісти
ну пожалуй лучше в германской тюрьме чем в российском ( новгородском) пансионате.
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19.02.2021 13:29 Відповісти
Можно. Как раз вчера жабоеды достроили корпус "яхты"
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19.02.2021 13:35 Відповісти
Разведка выступает за экономическое сотрудничество с агрессором?
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19.02.2021 13:21 Відповісти
отправить подводного дрона и устроить большой ...
РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 3166
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19.02.2021 13:22 Відповісти
Отправляй, сразу 2 дрона
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19.02.2021 13:24 Відповісти
встречай
РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 8740
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19.02.2021 13:28 Відповісти
Да уж.Самоубийца был настойчив и таки вышел в окно РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 6929
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19.02.2021 13:27 Відповісти
Лаптєстан заверещав про нізівісімасть 12 червня 1990 року, а Україна 24 серпня 1991 року і вони кажуть що це Україна розвалила союз вийшовши з нього.РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 1191
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19.02.2021 13:29 Відповісти
Законопатять, он космічну станцію полагодили скотчем і літає.
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19.02.2021 13:36 Відповісти
Там как раз подоспеет приговор международного суда по Морскому праву,о незаконной стройке Крымского моста без согласия Украины по своей части акватории.Рашке выставят штраф и можно арестовывать собственность проходящую по морю в том числе участок трубы,склады и корабли в портах.Вот как раз первые претенденты Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" пойдут в уплату.Ну и часть трубы та,що ближе к немцам.Думаю секции трубы нам хватит,щоб поставить задвижку РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 951
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19.02.2021 13:37 Відповісти
До дня росії, кацапи навіть не день незалежності святкують, бо прийдеться визнати що втікли з СРСР на рік раніше за Україну.
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19.02.2021 13:37 Відповісти
Не на рік, а приблизно на місяць.
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19.02.2021 13:47 Відповісти
На рік, у них 12 червня 1990, у нас 24 серпня 1991.
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19.02.2021 14:33 Відповісти
Достроят, в этом нет сомнения.
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19.02.2021 13:44 Відповісти
Достроят 100%. Не в июне так позже. Хотелось бы услышать стратегию нашей, прости господи, власти. Что будут делать с нашим газопроводом? Как компенсируют дыру в 3 млрд$ от транзита? Сократят социальные расходы? Повысят налоги?
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19.02.2021 14:15 Відповісти
А з чого діра, газпром підписав контракт, може взагалі не качати, а гроші заплатить.
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19.02.2021 14:36 Відповісти
Да ладно!? Ссылочку не сложно кинуть? (контракт на 100 лет? РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 2278 )
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19.02.2021 14:42 Відповісти
Газпром платит за прокачку 40 млрд кубов, этого хватит только на обслуживание трубы. В лучшие годы за 120 млрд платили.
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19.02.2021 14:58 Відповісти
Так, в течение последних месяцев судна "Финвал", "Умка", ледоколы "Владислав Стрижов" и "Юрий Топчев" неоднократно проходили в немецких территориальных водах через зону зимовки птиц,Источник: https://censor.net/ru/n3248916
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Украинскую разведку волнуют зимовья немецких птиц? Только мне это смешно))) Те птицы, на корабли садятся.
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19.02.2021 14:55 Відповісти
ДОСТРОЙКА СП 2 РАЗВЯЖЕТ РУКИ РОССИ В БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ ПРОТИВ УКРАИНЫ И ВСЕЙ ЕВРОПЫ. ЛЮДИ ОЧНИТЕСЬ!!!
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19.02.2021 17:35 Відповісти
К этой дате видимо нет, но достроят. Байден даёт людоедам зелёный свет. РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка - Цензор.НЕТ 8208
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19.02.2021 18:38 Відповісти
 
 