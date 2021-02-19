РФ хоче завершити будівництво "Північного потоку-2" до 12 червня - Дня Росії, - розвідка. ІНФОГРАФІКА

Будівельні роботи з прокладання газопроводу "Північний потік-2" планують завершити до Дня Росії - 12 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Втілення Російською Федерацією політичного проєкту "Північний потік 2" не лише загрожує енергетичній безпеці країн Європи, але й несе сумнівні перспективи для підтримання рівноваги в екосистемі Балтійського моря. Росія, зокрема, нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями під час добудови гілки "Б" трубопроводу. Йдеться про дотримання суднами забезпечення затвердженого маршруту під час переходу з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії", - сказано в повідомленні.

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Так, протягом останніх місяців судна "Финвал", "Умка", криголами "Владислав Стрижов" і "Юрий Топчев" неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, рух суден по якій заборонений.

У відомстві додали, що Росія відновила інтенсивні роботи з добудови трубопроводу "ударними темпами". На глибинах 65-70 м труба вкладається в два рази швидше, ніж на значно менших глибинах.

"Такий темп обумовлений політичним рішенням - як можна швидше завершити будівництво, за радянською традицією приурочивши його до свята Дня Росії - 12 червня", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 6 лютого відновилося укладання труб морської газової магістралі "Північний потік-2" в водах Данії, зупинене майже півтора роки тому через американських санкцій.







Инфографика: сайт СВР