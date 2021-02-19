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22 лютого Рада ЄС із закордонних справ обговорить тему Росії, а Боррель розповість про поїздку в Москву, - МЗС Німеччини
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Рада ЄС із закордонних справ, в засіданні якої візьме участь глава МЗС ФРН Гайко Маас, 22 лютого обговорить тему Росії.
Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Міністр Маас візьме участь у засіданні, в порядку денному засідання, серед іншого, стоїть тема Росії", - сказала Адебар журналістам в Берліні в п'ятницю.
За її словами, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на засіданні розповість про свою поїздку до Москви.
Раніше з посиланням на видання Bloomberg повідомлялося, що рада ЄС із закордонних справ 22 лютого може дати "зелене світло" процесу затвердження санкцій проти Росії.
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Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?
Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
-або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?