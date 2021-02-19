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22 лютого Рада ЄС із закордонних справ обговорить тему Росії, а Боррель розповість про поїздку в Москву, - МЗС Німеччини

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

22 лютого Рада ЄС із закордонних справ обговорить тему Росії, а Боррель розповість про поїздку в Москву, - МЗС Німеччини

Рада ЄС із закордонних справ, в засіданні якої візьме участь глава МЗС ФРН Гайко Маас, 22 лютого обговорить тему Росії.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр Маас візьме участь у засіданні, в порядку денному засідання, серед іншого, стоїть тема Росії", - сказала Адебар журналістам в Берліні в п'ятницю.

За її словами, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на засіданні розповість про свою поїздку до Москви.

Раніше з посиланням на видання Bloomberg повідомлялося, що рада ЄС із закордонних справ 22 лютого може дати "зелене світло" процесу затвердження санкцій проти Росії.

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Автор: Анастасія Потіха
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Что он там расскажет, как его мерин сцаной тряпкой по морде бил, ну пусть выразят "обеспокоенность", как они это привыкли делать, им рашка еще только в рот не насрала, а они молчат.
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19.02.2021 13:43 Відповісти
Соберутся, побубнят и выразят глубокую обеспокоенность. А Боррелю скажут, что сам виноват что туда поехал.
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19.02.2021 14:11 Відповісти
Нонсенс і ляпас ..

Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?

З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?

Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?

-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...

Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?

Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....

-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:

-або виключити росію з названих інституцій

- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.

А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !

PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?

А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
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19.02.2021 17:36 Відповісти
 
 