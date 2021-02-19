22 лютого Рада ЄС із закордонних справ обговорить тему Росії, а Боррель розповість про поїздку в Москву, - МЗС Німеччини

Рада ЄС із закордонних справ, в засіданні якої візьме участь глава МЗС ФРН Гайко Маас, 22 лютого обговорить тему Росії.

Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Міністр Маас візьме участь у засіданні, в порядку денному засідання, серед іншого, стоїть тема Росії", - сказала Адебар журналістам в Берліні в п'ятницю.

За її словами, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на засіданні розповість про свою поїздку до Москви.

Раніше з посиланням на видання Bloomberg повідомлялося, що рада ЄС із закордонних справ 22 лютого може дати "зелене світло" процесу затвердження санкцій проти Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Політичний тиск на Росію має збільшуватися, - Кулеба