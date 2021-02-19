УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14616 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
471 6
Міноборони (5293) обстріл (21149) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь зі 120-мм міномета в районі Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь зі 120-мм міномета в районі Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог відкривав вогонь у бік українських воїнів, використовуючи міномет 120-мм калібру.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": До військовослужбовців у районі проведення ООС штрафи за вогонь у відповідь на російські провокації не застосовуються, - Шмигаль. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де про адекватну відповідь 120-им калібром !!!)))
показати весь коментар
19.02.2021 13:38 Відповісти
у зеленского перемирие с его корешами
показати весь коментар
19.02.2021 13:43 Відповісти
Вони лялькі одного кремлівського балагана ,в кожного своя роль !!))
показати весь коментар
19.02.2021 14:43 Відповісти
Холостыми стреляли для провокации или боевыми, что бы убить, но не попали?
показати весь коментар
19.02.2021 13:56 Відповісти
если не запрещено давать ответку (как уверяют).то почему бы не давать ее ???
адекватно?... это равноценно, так??? один раз из 120 калибра.. должны из 120 калибра и получить обратно (туда же...чтоб без долгов) при чем моментально !!!
НЕ НАКАЗАННОЕ ЗЛО БОРЗЕЕТ !!!!
показати весь коментар
19.02.2021 14:15 Відповісти
Если бы на две прилетевшие мины наши отправляли обратно сепарам двадцать, или на двадцать отправляли обратно двести таких же мин, то сепары сидели бы тихо.
показати весь коментар
19.02.2021 14:19 Відповісти
 
 