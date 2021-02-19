Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов

16 лютого Державне бюро розслідувань провело обшуки в Командуванні Медичних сил ЗСУ та компанії "Мед Ексім" у межах кримінальної справи про закупівлю медичного обладнання, яке, на думку слідства, не відповідає заявленим характеристикам.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, предметом справи є закупівля у "Мед Ексім" апаратів штучної вентиляції легень у 2020 році на 11 мільйонів гривень, які були поставлені до військово-медичних центрів ЗСУ. Підставою для відкриття кримінальної справи в листопаді 2020 року є листування між керівниками центрів і Хоменком про нібито невідповідність поставленої техніки своїм завданням. На думку ДБР, поставлена ​​техніка є не апаратами ШВЛ, а обладнанням для анестезії.

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Утім, ця інформація тепер перевіряється - наразі Експертний центр МВС вивчає документи, вилучені під час обшуків, і готує свій висновок про поставлену техніку, про технічні умови тендера.

Очевидно, слідство розраховує вийти на підозру колишньому командувачу Медсил Хоменку. Втім, доля цієї справи зараз повністю залежить від результатів експертизи.

Зі свого боку активіст Анатолій Велімовський у коментарі до повідомлення Бутусова розповів, що зв'язався з Хоменком, і виклав його позицію щодо цього питання:

"Хоменко відкатів не бере. Знаю точно.

Щодо цих бельгійців.

Були поставлені справді не ШВЛ, а наркозники.

Обмовлюся. ШВЛ - це спрощений наркозник. Звісно, наркозник не може коштувати стільки.

Були висунуті претензії до постачальника. Він виплатив 2,2 мільйона неустойки. Постачальник поставив додаткове обладнання, яке дозволило перетворити наркозники на повноцінні ШВЛ у шести з восьми госпіталів, куди їх розподілили. Зараз вони працюють, повторюся, як повноцінні ШВЛ. Чим і є. У два госпіталі це додаткове обладнання поставлено не було. За словами Хоменка, причина у відсутності адекватного менеджменту в госпіталях.

Загалом. Це звичайна ситуація на нашому ринку, коли за передплатними контракти поставляється відверте г...

У цьому ж випадку ми маємо ситуацію, коли деякі суб'єкти ринку за підтримки деяких волонтерів хочуть взяти під повний контроль одного з головних споживачів медичного обладнання в країні - Міністерство оборони. Хоменко цьому, м'яко кажучи, заважає.

Ще раз повторюся. У виключній порядності цієї людини я не просто не сумніваюся, а маю підтверджену інформацію від двох суб'єктів ринку. Хоменко на відкатах не працює.

Тому, прохання, будь об'єктивнішим у цій грі".



