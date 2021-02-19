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Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов

16 лютого Державне бюро розслідувань провело обшуки в Командуванні Медичних сил ЗСУ та компанії "Мед Ексім" у межах кримінальної справи про закупівлю медичного обладнання, яке, на думку слідства, не відповідає заявленим характеристикам.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

За даними джерел Цензор.НЕТ, предметом справи є закупівля у "Мед Ексім" апаратів штучної вентиляції легень у 2020 році на 11 мільйонів гривень, які були поставлені до військово-медичних центрів ЗСУ. Підставою для відкриття кримінальної справи в листопаді 2020 року є листування між керівниками центрів і Хоменком про нібито невідповідність поставленої техніки своїм завданням. На думку ДБР, поставлена ​​техніка є не апаратами ШВЛ, а обладнанням для анестезії.

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Утім, ця інформація тепер перевіряється - наразі Експертний центр МВС вивчає документи, вилучені під час обшуків, і готує свій висновок про поставлену техніку, про технічні умови тендера.

Очевидно, слідство розраховує вийти на підозру колишньому командувачу Медсил Хоменку. Втім, доля цієї справи зараз повністю залежить від результатів експертизи.

Зі свого боку активіст Анатолій Велімовський у коментарі до повідомлення Бутусова розповів, що зв'язався з Хоменком, і виклав його позицію щодо цього питання:

"Хоменко відкатів не бере. Знаю точно.

Щодо цих бельгійців.

  1. Були поставлені справді не ШВЛ, а наркозники.

Обмовлюся. ШВЛ - це спрощений наркозник. Звісно, наркозник не може коштувати стільки.

  1. Були висунуті претензії до постачальника. Він виплатив 2,2 мільйона неустойки.
  2. Постачальник поставив додаткове обладнання, яке дозволило перетворити наркозники на повноцінні ШВЛ у шести з восьми госпіталів, куди їх розподілили. Зараз вони працюють, повторюся, як повноцінні ШВЛ. Чим і є.
  3. У два госпіталі це додаткове обладнання поставлено не було. За словами Хоменка, причина у відсутності адекватного менеджменту в госпіталях.

Загалом. Це звичайна ситуація на нашому ринку, коли за передплатними контракти поставляється відверте г...

У цьому ж випадку ми маємо ситуацію, коли деякі суб'єкти ринку за підтримки деяких волонтерів хочуть взяти під повний контроль одного з головних споживачів медичного обладнання в країні - Міністерство оборони. Хоменко цьому, м'яко кажучи, заважає.

Ще раз повторюся. У виключній порядності цієї людини я не просто не сумніваюся, а маю підтверджену інформацію від двох суб'єктів ринку. Хоменко на відкатах не працює.

Тому, прохання, будь об'єктивнішим у цій грі".

Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов 01
Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
В прошлый раз при обысках, гбр имени портнова парализировал систему пво Украины, в этот раз будут закрывать военный госпиталь, чтобы сюда не везли раненых с фронта?!
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19.02.2021 13:40
+5
Разница в бабле. Во время истерии в связи с коронавирусом ИВЛ взлетел, а оборудование для анестезии, нет. Вот его и закупили и провели по смете как ИВЛ. А "какаюразницу" в карман.
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19.02.2021 13:51
+3
Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9999 или Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1797

ИВЛ и наркозо-дыхательный аппарат
(не супер-пуппер современные, но часто используемые)
ИВЛ от 80 000 грн и от 500 000 грн наркозо-дыхательный...
для неспециалиста (хоть генерал хоть адмирал) наверное непросто сразу разобраться... но
НО.. больше можно наварить там, где дороже (это жеж понятно)
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19.02.2021 13:58
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"...поставленная техника является не аппаратами ИВЛ, а оборудованием для анестезии".

Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6406
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19.02.2021 13:40 Відповісти
Акакаяразница!!!))))
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19.02.2021 13:44 Відповісти
оборудование для анестезии стоит много дороже. по сути ИВЛ - сильно упрощенный аппарат для анестезии, который стоит значительно дешевле. оборудования для анестезии в таких количествах, как аппаратов ИВЛ, банально не нужно. да и использовать оборудование для анестезии просто для вентиляции легких довольно сложно и затратно, можно, но очень не рационально. это как вместо кареты скорой помощи использовать для перевозки больного по городу фуру. и то и то вроде бы машина, но для совсем разных целей.
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19.02.2021 15:26 Відповісти
В прошлый раз при обысках, гбр имени портнова парализировал систему пво Украины, в этот раз будут закрывать военный госпиталь, чтобы сюда не везли раненых с фронта?!
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19.02.2021 13:40 Відповісти
Ну висунуть чергову підозру,а понту??? Віз і досі там !!!)))
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19.02.2021 13:42 Відповісти
"По мнению ГБР, поставленная техника является не аппаратами ИВЛ, а оборудованием для анестезии".
Там и экспертиза не нужна, т.к. это два совершенно разных аппарата с разными задачами и функциями. Ошибиться случайно невозможно- эко коррупция. Вор должен сидеть в тюрьме. Генерал, давай до свидания...
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19.02.2021 13:43 Відповісти
Акакаяразница!!!))
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19.02.2021 13:44 Відповісти
Разница в бабле. Во время истерии в связи с коронавирусом ИВЛ взлетел, а оборудование для анестезии, нет. Вот его и закупили и провели по смете как ИВЛ. А "какаюразницу" в карман.
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19.02.2021 13:51 Відповісти
Поясни це 73%-вому лохторату,ця локшина для цієї бидломаси !!)))
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19.02.2021 13:55 Відповісти
Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 9999 или Обшуки в командуванні Медичних сил ЗСУ: ДБР працює над підозрою для генерал-майора Хоменка, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1797

ИВЛ и наркозо-дыхательный аппарат
(не супер-пуппер современные, но часто используемые)
ИВЛ от 80 000 грн и от 500 000 грн наркозо-дыхательный...
для неспециалиста (хоть генерал хоть адмирал) наверное непросто сразу разобраться... но
НО.. больше можно наварить там, где дороже (это жеж понятно)
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19.02.2021 13:58 Відповісти
Сам дыши за 80000, те что делали в Украине назывались -"убийца младенцев". Новый Draeger стоит от ляма.
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19.02.2021 16:50 Відповісти
это для визуального сравнения , а не рекомендация к покупки или реклама чего-то
указаны наименьшие цены за аппараты (опять же для сравнения)...
и давайте вместе будем дышать ровно, через нос...
я уважаю Ваше мнение, как разбирающегося в теме...
(я своего мнения не высказывал...просто навел фото похожих для неспециалистов аппаратов)
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19.02.2021 17:05 Відповісти
війни генералів.
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19.02.2021 13:46 Відповісти
"Главное- ходе следственный действий не выйти на самих себя." (с)
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19.02.2021 13:56 Відповісти
Там жеж новиє літса, нє? Чи ще старі?
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19.02.2021 13:57 Відповісти
Попахивает высосаным из пальца политическим заказным делом. Наркодно-дыхательные аппараты волшебно справляются с функциями ИВЛ.
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19.02.2021 14:18 Відповісти
ИВЛ и аппарат для анестезии. Хм, как же их отличить-то? Только "экспериза МВД"! Пару лет хватит на экспертизу?
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19.02.2021 14:19 Відповісти
Ничего не понял. ИВЛ - искуств. вент. легких это понятно. А аппарат для анестезии это что? Анестезия обезболивание, аппараты для анестезии - шприцы что ли?
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19.02.2021 16:18 Відповісти
При операциях, когда наркоз и миорелаксация, сам человек не дышит, ИВЛ - это наркозник
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19.02.2021 18:40 Відповісти
Не знал, спасибо за разъяснение!
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19.02.2021 18:51 Відповісти
Ингаляционный наркоз, через маску- или закись азота или севофлуран.
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19.02.2021 16:57 Відповісти
в этой сфере полная Ж
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19.02.2021 20:16 Відповісти
 
 