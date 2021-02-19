Дозволи на спеціальні досудові розслідування роблять справи Майдану вічними, - слідчий ДБР Яблонський

Аби притягнути до відповідальності за злочини, вчинені під час Революції Гідності, тих, хто втік з України, необхідно вносити зміни в законодавство. Тому що судді не завжди однозначно трактують норму Кримінального процесуального кодексу, яка регулює питання заочного засудження.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник начальника Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань Артем Яблонський.

"Ми відійшли від практики, що тільки Інтерпол виконує міжнародний розшук, і почали отримувати ці дозволи на спеціальне розслідування. Якщо пощастить і суд стане на наш бік, то сподіваюся, що за рік ми спрямуємо до суду значну кількість обвинувальних актів за спеціальною процедурою", - зазначив Яблонський.

За його словами, на цей момент у справах Майдану оголошено в розшук 87 осіб.

"Законодавство так виписане, що в Україні дозвіл на затримання треба отримувати щопівроку. З цим були проблеми. З 20 листопада 2019 року прокуратура втратила функцію слідства. А справи ми отримали лише у січні 2020. Ми масово пішли в суд отримувати нові дозволи на затримання. Уявіть, що було б, якби не отримали? Якщо слідчий через пів року не отримує дозволу, підозрюваний може в’їжджати в Україну, сам йти в суду або до слідчого й казати: от я прибув, у вас немає дозволу, ви не можете нічого зі мною зробити, а я такий добрий, що сам приїхав, сам хочу, притягайте мене до відповідальності. І ніхто не може його затримати. І тільки дозволи на заочну варту, які ми отримуємо зараз – вони безстрокові. І ці дозволи на спеціальні досудові розслідування роблять справи Майдану вічними. Минуть роки, строк слідства не йде, заочна варта безстрокова. Людина через 10 років приїжджає, все одно її затримують, все одно її везуть до суду для застосування запобіжного заходу і відповідальність все ж настане. Якщо ми ще спрямуємо в суд акти і отримаємо вироки за заочною процедурою, то тоді, коли людина приїде в Україну, її під вартою повезуть відбувати покарання. І на цьому етапі ми можемо казати, що справедливість буде досягнутою", - наголосив він.

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Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, 17 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №2164 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо врегулювання процедури заочного арешту для розгляду в судах "справ Майдану". У парламенті розраховують до липня розглянути документ у другому читанні. Про це розповів у коментарі журналістам голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський ("Слуга народу").