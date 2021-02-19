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Українські правоохоронці повідомили про підозру кримчанину, який брав участь в окупації півострова, - прокуратура

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Українські правоохоронці повідомили про підозру кримчанину, який брав участь в окупації півострова, - прокуратура

Українські правоохоронці на КПВВ "Каланчак" повідомили громадянину України, який проживає на території тимчасово окупованого Криму, про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України в редакції на момент скоєння злочину).

"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, починаючи з лютого 2014 року, був активним учасником незаконної організації "Автоканал Севастополя", яка, через власні канали зв'язку координувала роботу НЗФ "Самооборона Севастополя" і сприяла окупації Кримського півострова, зокрема, здійснюючи нагляд за штабом військово-морських Сил Збройних Сил України та іншими військовими частинами України в Севастополі", - повідомляє прокуратура АРК та м.Севастополь у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що підозрюваний безпосередньо координував діяльність осіб, які несли службу на незаконно створених блок-постах поблизу м. Севастополя, зокрема, щодо здійснення незаконних перевірок документів громадян, обшуків їхніх транспортних засобів, а також затримання проукраїнські налаштованого населення півострова.

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"Разом з тим, цей громадянин спільно з іншими учасниками "автоканалу" під час проведення "загальнокримського референдуму" здійснював спостереження та патрулювання на дільницях, де відбувалось голосування", - повідомляють у прокуратурі.

На цей час прокуратура автономії готує клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу.

Українські правоохоронці повідомили про підозру кримчанину, який брав участь в окупації півострова, - прокуратура 01
Українські правоохоронці повідомили про підозру кримчанину, який брав участь в окупації півострова, - прокуратура 02

Автор: Наталя Джума
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В оккупации полуострова принимали участие все, кто проголосовал "за" на "референдуме".
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19.02.2021 14:11 Відповісти
какая-то СПОРТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ

поймали преступника и отпустили Українські правоохоронці повідомили про підозру кримчанину, який брав участь в окупації півострова, - прокуратура - Цензор.НЕТ 5336
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19.02.2021 15:53 Відповісти
Морячку? Так он вроде помер)
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19.02.2021 14:53 Відповісти
Це не означає що не слідкував. Зрадник мусить бути покараний.
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19.02.2021 15:32 Відповісти
Та в Крыму 97% жителей должны быть покараними.
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19.02.2021 15:36 Відповісти
их уже наказал, Господь Бог, лишением разума и засухой Українські правоохоронці повідомили про підозру кримчанину, який брав участь в окупації півострова, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8734
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19.02.2021 15:55 Відповісти
Про разум не скажу, я не нейрохирург.
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19.02.2021 16:31 Відповісти
 
 