Вивчення української мови в ОРДЛО здійснюється факультативно і практично підпільно, - мовний омбудсмен Кремінь

На окупованому Донбасі немає жодного україномовного дитсадка, школи або вишу, а діяльність організацій, які популяризують українську мову, прирівнюється до терористичної.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, у 2013 році на території Донецької області 73,7% дітей виховувалися українською мовою у 730 садочках та навчалися у 244 школах з українською мовою навчання (34 - в Донецьку).

Водночас на Луганщині тільки 35,5% дітей виховувалися українською мовою у 202 дитсадках і тільки 45% учнів навчалися українською мовою у 119 школах.

Кремінь нагадав, що у 2012 році ці регіоні надали російській мові статус регіональної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс мовного омбудсмена розішле суб'єктам господарювання вимоги українізувати сайти, - Кремінь

Водночас таке рішення на Луганщині не підтримали Сватівська, Білокуракинська, Новопсковська та Марківська районні ради, території яких залишилися підконтрольні Україні після окупації Донбасу.

Мовний омбудсмен зазначив, після окупації у "конституціях" "ДНР" та "ЛНР" було декларативно закріплено статус української мови поруч із російською як "державної", але по суті вона не використовувалася таким чином.

У 2017 лідери терористичних угруповань заявили, що 100% усіх шкіл на окупованих територіях перейшли на російську мову викладання, а влітку 2020 року окупаційні адміністрації виключили українську мову та літературу з навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. Того ж року окупанти позбавили українську мову статусу державної.

За словами Креміня, наразі вивчення української мови на окупованих територіях Луганської та Донецької областей здійснюється факультативно - "практично підпільно".

Також читайте: Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства

"Відсутність навчання українською є значною перешкодою для абітурієнтів з окупованих територій для вступу до українських вишів. За даними на початок 2020 року майже 3 тис. 800 дітей з окупованих територій здобувають загальну середню освіту у дистанційно-екстернатній формі на підконтрольній території. Учні, які не мають можливості навчатися дистанційно змушені вивчати мову з репетиторами або онлайн. Але й ці можливості доволі обмежені і вони не покривають усіх потреб наших дітей на окупованих територіях", - зазначив омбудсмен.

Викладання у вишах на території ОРДЛО також здійснюється виключно російською мовою

Кремінь підкреслив, що діяльність громадських організації, які популяризують українську мову, на окупованих територіях заборонена та прирівнюється до терористичної та екстремістської.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремінь отримав понад 600 скарг на порушення мовного законодавства