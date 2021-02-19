УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14616 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Окуповані території - Крим і Донбас
1 804 17
окупація (5847) українська мова (777) Донбас (21733) Кремінь Тарас (135)

Вивчення української мови в ОРДЛО здійснюється факультативно і практично підпільно, - мовний омбудсмен Кремінь

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вивчення української мови в ОРДЛО здійснюється факультативно і практично підпільно, - мовний омбудсмен Кремінь

На окупованому Донбасі немає жодного україномовного дитсадка, школи або вишу, а діяльність організацій, які популяризують українську мову, прирівнюється до терористичної.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, у 2013 році на території Донецької області 73,7% дітей виховувалися українською мовою у 730 садочках та навчалися у 244 школах з українською мовою навчання (34 - в Донецьку).

Водночас на Луганщині тільки 35,5% дітей виховувалися українською мовою у 202 дитсадках і тільки 45% учнів навчалися українською мовою у 119 школах.

Кремінь нагадав, що у 2012 році ці регіоні надали російській мові статус регіональної.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офіс мовного омбудсмена розішле суб'єктам господарювання вимоги українізувати сайти, - Кремінь

Водночас таке рішення на Луганщині не підтримали Сватівська, Білокуракинська, Новопсковська та Марківська районні ради, території яких залишилися підконтрольні Україні після окупації Донбасу.

Мовний омбудсмен зазначив, після окупації у "конституціях" "ДНР" та "ЛНР" було декларативно закріплено статус української мови поруч із російською як "державної", але по суті вона не використовувалася таким чином.

У 2017 лідери терористичних угруповань заявили, що 100% усіх шкіл на окупованих територіях перейшли на російську мову викладання, а влітку 2020 року окупаційні адміністрації виключили українську мову та літературу з навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів. Того ж року окупанти позбавили українську мову статусу державної.

За словами Креміня, наразі вивчення української мови на окупованих територіях Луганської та Донецької областей здійснюється факультативно - "практично підпільно".

Також читайте: Кремінь проти ініціативи "слуг народу" скасувати штрафи за порушення мовного законодавства

"Відсутність навчання українською є значною перешкодою для абітурієнтів з окупованих територій для вступу до українських вишів. За даними на початок 2020 року майже 3 тис. 800 дітей з окупованих територій здобувають загальну середню освіту у дистанційно-екстернатній формі на підконтрольній території. Учні, які не мають можливості навчатися дистанційно змушені вивчати мову з репетиторами або онлайн. Але й ці можливості доволі обмежені і вони не покривають усіх потреб наших дітей на окупованих територіях", - зазначив омбудсмен.

Викладання у вишах на території ОРДЛО також здійснюється виключно російською мовою

Кремінь підкреслив, що діяльність громадських організації, які популяризують українську мову, на окупованих територіях заборонена та прирівнюється до терористичної та екстремістської.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремінь отримав понад 600 скарг на порушення мовного законодавства

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+7
Людина ніколи не цінує, те що отримує задарма. А от діти, що вивчили українську у підпільних умовах, ніколи не будуть бігати із аквафрешем і знімати дебільні відосики про "какая разница".
показати весь коментар
19.02.2021 14:29
+6
Зато ці російськомовні діти мають більше можливостей поступити а вищі навчальні заклади освіти чим україномовні. Бо в нас всі привілеї для посібників російських окупантів.
показати весь коментар
19.02.2021 14:19
+4
Вивчення української мови в ОРДЛО здійснюється факультативно і практично підпільно, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 7627
показати весь коментар
19.02.2021 14:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
зато у нас украинська мова изучается легально. и вылазят в сеть лизы с перекошенными ртами. ее учителей надо наградить медальками за успехи в педагогической деятельности.
показати весь коментар
19.02.2021 14:17 Відповісти
У вас, це де? Бо сама постановка питання про легальність вивчення мови виглядає ідіотськи.
показати весь коментар
19.02.2021 14:23 Відповісти
сепары теперь закроют все украинский факультеты подпольные Изучение украинского языка в ОРДЛО осуществляется факультативно и практически подпольно, - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 3090
показати весь коментар
19.02.2021 14:19 Відповісти
Зато ці російськомовні діти мають більше можливостей поступити а вищі навчальні заклади освіти чим україномовні. Бо в нас всі привілеї для посібників російських окупантів.
показати весь коментар
19.02.2021 14:19 Відповісти
с чего вы взяли, что дети, живущие в ОРДЛО и мечтающие жить именно в Украине, были пособниками оккупантов?
Потому что они в Россию не уехали, хотя туда им уехать намного легче - не нужно еще один язык учить?
Железная логика...
показати весь коментар
19.02.2021 14:52 Відповісти
Вивчення української мови в ОРДЛО здійснюється факультативно і практично підпільно, - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 7627
показати весь коментар
19.02.2021 14:25 Відповісти
А какая разница, якщо фонарь и лавочка есть?
показати весь коментар
19.02.2021 14:27 Відповісти
А Вальдемар не бажає зібрати РНБО і поставити питання ребром, чому в Україні при законі "про мову" на телеканалах збільшується ефірний час російською мовую в рази, радіостанції вже крутять москальські пісні 1 до 100, різні "слуги" займаючи державні посади розмовляють і пишуть москальською. То якої країни це РНБО і їх члени?
показати весь коментар
19.02.2021 14:51 Відповісти
Людина ніколи не цінує, те що отримує задарма. А от діти, що вивчили українську у підпільних умовах, ніколи не будуть бігати із аквафрешем і знімати дебільні відосики про "какая разница".
показати весь коментар
19.02.2021 14:29 Відповісти
золоті слова!
Дякую!
показати весь коментар
19.02.2021 14:53 Відповісти
А-а-а Братній народ. Фашисти--москалі все життя забороняли українську мову.
показати весь коментар
19.02.2021 14:34 Відповісти
Я вот не понимаю...Почему не ставится вопрос о этноциде ? Это реальная угроза. С таким отношением мы себя никогда не защитим.Здесь ведь ведется игра без правил с их стороны. А у нас чрезмерная толерантность.Которая приводит к высказываниям о якобы ущемлениях. А они например издали закон - 300000 р. штрафа за недостоверную информацию. При зарплатах в 5000р это равносильно,что стать бомжом. Так как даже 3-х комнатная квартира в центре Донецка стоит не больше 10 000 доларов. А ее изымут. Чтобы компенсировать штраф.
показати весь коментар
19.02.2021 14:39 Відповісти
Ось туди хай їдуть ті українофоби які так не ******* українську мову ,ну а наша влада все робить, що б діти сепарів безплатно навчались в Україні і без знання державної мови.
показати весь коментар
19.02.2021 14:40 Відповісти
ви прямо не Капітан Очевидність, а Адмірал Ясен Буй.

Ті діти з ОРДЛО, хто не хоче вчити українську - не вчить. І їдуть до Росії.

Оце так здивували.
показати весь коментар
19.02.2021 14:55 Відповісти
Держава своїм коштом могла б організувати дистанційне навчання. Бажаючі вивчати українську мову в ОРДЛО є цінними для України людьми.
показати весь коментар
19.02.2021 15:01 Відповісти
ну да - пароли, явки, условности... практически, подготовка спецконтингента на особый период (который уже существует)...
показати весь коментар
19.02.2021 15:02 Відповісти
 
 