Вимагаємо від РФ припинити агресію і закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний та санкційний тиск на Росію, - МЗС

7 років тому 20 лютого 2014 року почалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Росія вторглася на територію України. Цього дня в український Крим почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.

"Незаконна спроба анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності", - підкреслюється в заяві.

Крім цього нагадується, що за 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад 3 тисяч цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами.

"Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває і кількість її жертв продовжує зростати щодня", - зазначають у МЗС.

"На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу. У зоні бойових дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та промислові об’єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму", - йдеться в заяві.

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При цьому наголошується, що агресія РФ проти України кардинально змінила геополітичну ситуацію у Європі та в усьому світі. Авторитет міжнародного права і вся система європейської та світової безпеки серйозно підірвані. Міжнародна спільнота засудила дії Росії в документах, схвалених в рамках таких міжнародних організацій, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи. Десятки країн застосували проти Росії санкції через порушення нею територіальної цілісності України.

"Україна вимагає від Росії припинити агресію, повернутися в простір міжнародного права та звільнити тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, та частин Донецької і Луганської областей", - зазначено в заяві.

"Закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб змусити російську владу до деокупації захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень. Ми переконані, що спільними зусиллями, зокрема в рамках Кримської платформи, буде відновлена не лише територіальна цілісність України, але й зміцнено авторитет міжнародного права, повернуто мир і стабільність на Європейський континент. А Російська Федерація понесе повну відповідальність за всі злочини, вчинені проти України та її громадян", - підсумували в МЗС України.

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