Вимагаємо від РФ припинити агресію і закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний та санкційний тиск на Росію, - МЗС
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7 років тому 20 лютого 2014 року почалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Росія вторглася на територію України. Цього дня в український Крим почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві МЗС України.
"Незаконна спроба анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності", - підкреслюється в заяві.
Крім цього нагадується, що за 7 років російської збройної агресії загинуло понад 13 тисяч людей, зокрема понад 3 тисяч цивільних, десятки тисяч зазнали поранень, близько півтора мільйона людей вимушено стали внутрішньо переміщеними особами.
"Попри всі зусилля України та міжнародного співтовариства знайти мирне вирішення конфлікту, збройна агресія Росії триває і кількість її жертв продовжує зростати щодня", - зазначають у МЗС.
"На тимчасово окупованих територіях Росія грубо й системно порушує права людини. У Криму переслідуються проукраїнські активісти, поширені випадки викрадень і вбивств, близько сотні людей перебувають за ґратами через безпідставні, політично вмотивовані звинувачення. Тривають цілеспрямовані репресії проти кримськотатарського народу. У зоні бойових дій на Донбасі значних руйнувань зазнали міста й села, інфраструктура та промислові об’єкти. Тимчасова окупація призводить до руйнування культурної та історичної спадщини, а також до катастрофічних екологічних наслідків як на Донбасі, так і в Криму", - йдеться в заяві.
При цьому наголошується, що агресія РФ проти України кардинально змінила геополітичну ситуацію у Європі та в усьому світі. Авторитет міжнародного права і вся система європейської та світової безпеки серйозно підірвані. Міжнародна спільнота засудила дії Росії в документах, схвалених в рамках таких міжнародних організацій, як ООН, ОБСЄ, Рада Європи. Десятки країн застосували проти Росії санкції через порушення нею територіальної цілісності України.
"Україна вимагає від Росії припинити агресію, повернутися в простір міжнародного права та звільнити тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, та частин Донецької і Луганської областей", - зазначено в заяві.
"Закликаємо міжнародну спільноту посилити політичний і санкційний тиск на Росію, щоб змусити російську владу до деокупації захоплених українських територій, звільнення полонених та політичних в’язнів, виконання міжнародних судових рішень. Ми переконані, що спільними зусиллями, зокрема в рамках Кримської платформи, буде відновлена не лише територіальна цілісність України, але й зміцнено авторитет міжнародного права, повернуто мир і стабільність на Європейський континент. А Російська Федерація понесе повну відповідальність за всі злочини, вчинені проти України та її громадян", - підсумували в МЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
Питання на засипку всім країнам цивілізованого світу?
З яких пір і до якого часу всі країни світу терпітимуть (визнаватимуть) примат російського законодавства над міжнародним правом?
Чому і для чого росія залишається й досі представленою в РБ ООН, Раді Європи, ОБСЄ з вирішальним голосом-після того, як в самій росії прийнято законодавство про верховенства російських законів над міжнародним правом?
-Бо виникає парадоксальна ситуація -всі міжнародні рішення, що приймаються вищезгаданими організаціями - є обов'язковими для всіх держав учасниць яких вони стосується , і абсолютно такі ж рішення, але якщо вони стосуються росії - вона ВПРАВІ їх не виконувати...
Хто, коли, яким документом визнавав в статутах ООН, Ради Європи, в ОБСЄ голос росії найголовнішим і визначальним в цих організаціях, а її діяльність вищою міжнародного права та міжнародних угод ?
Як кажуть: - або хрестик зніміть, або труси підтягніть....
-На мою думку - доки в росії діятиме законодавство, яке ДОЗВОЛЯЄ вважати примат російського законодавства над міжнародним, то їй нічого робити в міжнародних інституціях. А тоді, слід:
-або виключити росію з названих інституцій
- або позбавити росію. голосу в названих органах та організаціях
-або хоча б призупинити її право голосувати за любі рішення, що приймаються вищезгаданими інституціями
-або лишити її права вето хоча б в РБ ООН - до приведення російського законодавства до норм міжнародного права.
А залишати її та її повноваження повноправними в названих інституціях - то є нонсенс, то є добровільне визнання власної меншовартості всіма країнами, які входять в ці інституції !
PS: - А якщо Китай визнає своє право та законодавство вищим від російського, то де має бути і буде російська частина Сибіру?
А якщо Японія, Фінляндія, Німеччина вчинять аналогічно?
Експорт товарів з України в Росію за звітний період склав $12 млрд, обсяг російського імпорту товарів в Україну - $25,2 млрд.