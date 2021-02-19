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Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про американських лобістів для

У "Слузі народу" стверджують, що не наймали консультації американських лобістів для партії за 50 тис. доларів на місяць.

Про це сказав заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі журналістам, відповідаючи на питання Цензор.НЕТ щодо угоди з американською компанією.

"Ніхто нікого не наймав. Партія таких договорів не підписувала. Є, наскільки я розумію, меморандум про співпрацю між фракцією "Слуга народу" за підписом голови фракції Давида Арахамії і певного ГО ("Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу". – Ред.), яке згадується в цій статті. Є стосунки між фракцією і ГО. Що там діє ГО – це треба розбиратися… Партія послуги жодних лобістів не замовляла", - сказав Корнієнко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для "слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США і ЄС, - ЗМІ

На уточнення про те, чого стосуються відносини партії і згаданої ГО, Корнієнко зауважив, що про це "краще запитати в Арахамії".

Раніше ЗМІ повідомили, що для "Слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США та ЄС.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
73/43%зебіли брехливі; це в них в крові, від клована і його шобли.
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19.02.2021 14:26
+5
Один уже наймав Манафорта...
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19.02.2021 14:32
+4
Ну и правильно ...если не нанимала)все одно деньги на ветер))))
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19.02.2021 14:23
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Ну и правильно ...если не нанимала)все одно деньги на ветер))))
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19.02.2021 14:23 Відповісти
помню помню про амбарную книгу Прыгоаналов найденную возле Межегирья интересно какие там были амбарные книги про отсутсвующие оплаты американским политтехнологам продвигавших Яныка у прилычное общество...
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19.02.2021 14:58 Відповісти
тут упор на то что сумма не сходиться а не на то что не нанимала вообще
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19.02.2021 15:47 Відповісти
оно само (с)
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19.02.2021 14:24 Відповісти
73/43%зебіли брехливі; це в них в крові, від клована і його шобли.
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19.02.2021 14:26 Відповісти
Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 1288
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19.02.2021 14:28 Відповісти
Охотно верю, потому что эти товарищи могут заказать только услуги корабельной сосны, а если даже и заказали услуги лоббистов, то наверняка перед этим была фраза: "в жизни нужно все попробовать, в конце концов, один раз не лоббист! Звони, Шурик, не сцы!"
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19.02.2021 14:31 Відповісти
Один уже наймав Манафорта...
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19.02.2021 14:32 Відповісти
Не вінаватая я... Це була цитата,якщо що...
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19.02.2021 14:32 Відповісти
Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 1947
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19.02.2021 14:34 Відповісти
Ихтамнет?
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19.02.2021 14:54 Відповісти
Значит нанимала.
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19.02.2021 14:57 Відповісти
я не я и хата не моя.
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19.02.2021 15:03 Відповісти
"В "Слуге народа" утверждают, что не нанимали консультации американских лоббистов для партии за 50 тыс. долларов в месяц.Источник: https://censor.net/ru/n3248937"

Абсолютно так!
За 50 тысяч баксов лоббиста нанять совершенно невозможно, так что
- нанимали не лоббистов
- сами не знают, кого наняли Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 9294
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19.02.2021 15:04 Відповісти
........................................................................
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19.02.2021 15:04 Відповісти
И также не нанимали никого платить депутатам отдельную зарплату в конвертах.
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19.02.2021 15:08 Відповісти
Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 893
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19.02.2021 15:30 Відповісти
Американские лоббисты с лубянскими рогами.
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19.02.2021 15:40 Відповісти
Ну, Вы поняли....

Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала - Цензор.НЕТ 1505
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19.02.2021 15:41 Відповісти
Не треба брехати, наймали-наймали. Увесь Світ про це вже знає.
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19.02.2021 16:12 Відповісти
на чём базируется термин "партия" в отношении этой случайно собранной по-быстрячку колоды невнятных людишек ?
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19.02.2021 17:04 Відповісти
 
 