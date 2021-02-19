Якщо сьогодні Рада не ухвалить зміни до закону про держслужбу, Зеленський наполягатиме на проведенні позачергового засідання, - Мендель
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Президент Володимир Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад на державній службі.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявила речниця президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо сьогодні не буде внесено змін у Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби", то будуть неможливими виплати для працівників багатьох галузевих груп, серед іншого шахтарів, енергетиків, та всіх, чиї виплати погоджуються в межах усталеної процедури через відповідні міністерства та державні відомства. Відповідна процедура свого часу була заблокована непродуманими правками та має бути виправлена", - підкреслює Мендель.
"Якщо сьогодні закон, який виправляє ситуацію на ринку праці і водночас відновлює державні конкурси на посади, не буде проголосований, Президент України наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту наступного тижня. Володимир Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад державної служби", - підсумувала вона.
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В позорной фракции «Слуга народа» не исключают проведение на следующей неделе внеочередного заседании Верховной Рады, на котором будет рассмотрен проект закона о государственной службе с предложениями президента Владимира Зеленского.
Об этом сегодня сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии «Украинской правде».
«Скорее всего, будет представление от президента Украины - и в повестке дня рассмотрение законопроекта о государственной службе, который была заветирован и возвращен с предложениями президента», - сказала она.
Спикер парламента Дмитрий Разумков также сообщил, что Верховная Рада может собраться в начале следующей недели на внеочередное пленарное заседание.
Народные депутаты, которые инициируют внеочередное заседание, предлагают рассмотреть на нем ветированный президентом закон о возобновлении конкурсов на должности государственной службы, добавил спикер.
«Скорее всего, на следующей неделе будет внеочередная сессия. Ко мне обратились коллеги с тем, чтобы выдать им подписные листы. Они уже могут их получить в аппарате парламента и начать сбор подписей.
Как только подписи появятся - не позднее, чем в трехдневный срок, созывается внеочередное заседание. Я думаю, что это произойдет быстрее», - отметил Разумков.
Более подробно прояснил ситуацию первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.
По его словам, на внеочередном заседании ВР планируется рассмотреть предложения Президента к закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и других вопросов госслужбы» (№4531).
«Это о преодолении вето Президента или учете его предложений, я думаю, точнее, в отношении законопроекта 4531, в котором регулируется вопрос исполняющих обязанности так называемых», - рассказал Корниенко, передает «Укрирформ».
Ожидается, что внеочередное заседание должно быть созвано по требованию Президента. Вероятно, оно состоится во вторник, 23 февраля, в 12:00.
В повестке дня должен быть только один вопрос - касательно предложений Президента к закону №4531.
Корниенко напомнил, что осенью во время принятия законопроекта №3651, которым вносились изменения в закон о Кабинете Министров о передаче коммунального имущества с уровня районов на уровень громад, была учтена поправка народного депутата от «Батьківщини» Алены Шкрум, которой были ограничены полномочия и.о. министра после 30 дней работы.
«Например, господин Витренко не может осуществлять какие-либо действия, например, делать бюджетные росписи.
В случае Минэнерго это влияет на то, что он не может направить деньги на зарплату шахтерам», - пояснил депутат.
По его словам, депутаты предлагали в законопроекте №4531 исправить эту ситуацию и вернуть определенную часть полномочий и.о. министра, однако из-за принятия определенных поправок в зале во время его рассмотрения вновь возник «правовой вакуум».
«Президент предлагает навести порядок с этой ситуацией, вернуть возможность правительству назначать и.о.
Мы понимаем, что в этом есть риски, поэтому есть следующий шаг, который уже будут предлагать депутаты, сейчас обсуждается, - это ограничить деятельность и.о. таким образом, что эти полномочия, которые есть у министра, у и.о. не будет, но их будут выполнять или коллегиально Кабмин, или Премьер-министр», - уточнил Корниенко.
Как известно, ранее в Раде уже дважды было провалено голосование за назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики:
Насправді: "Зеленский предлагает вернуть и.о. все полномочия министра на неограниченный период, большинство фракций это не будут поддерживать, - нардеп "Батькивщины" Алена Шкрум"